Ny RBK-smell: – Pinlig. Ubeskrivelig svakt

Rosenborg - Stabæk 1-1

Rosenborgs miserable sesong fortsetter.

Hjemme mot 14.-plasserte Stabæk ble det bare 1-1.

Det gjør at trønderne er helt nede på tiendeplass.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke imponert over trønderne i år.

– Dette er en ny pinlig sesong av Rosenborg. Jeg er enig i at de ikke har de ikke har det beste mannskapet eller stallen i landet, men nå ligger de altså på niendeplass med 30 poeng på 25 kamper, sa Mathisen i FotballXtra søndag.

– Det er rett og slett ubeskrivelig svakt av Rosenborg, som den klubben den er, og de ressursene de har, mener han.



– Det er latterlig at de ligger der de ligger. Langt unna de beste og nest beste lagene i Eliteserien.

Sæter med syrlig svar

TV 2 la frem «pinlig»-utspillet for Ole Sæter etter kampen.

– Eh … jeg kan kommentere mye av det Jesper Mathisen har sagt, men det velger jeg ikke å gjøre. Han får bare sitte og mene, og så får han kose seg med det, svarer Rosenborg-spissen.

– Hva er dine tanker om det som er blitt levert i år?

– Skal jeg stå her og si at det er en bra sesong? Det er det overhodet ikke. Så har det vært vanvittig mye meninger om det som kan skje, og «om og hvis og men». Vi har vært for dårlig, og har underprestert med tanke på ambisjoner og der vi skal være.

– Sånn er det. Vi er nødt til å jobbe ut ifra der vi er nå. Det føler jeg vi absolutt gjør. Så får andre lov til å dømme oss etter storhetstiden og sånne ting. Det er fint det, vi er størst i Norge, så fortsett og kommenter om det, oppfordrer Sæter.

Bakenga-stikk

Mushaga Bakenga sendte Stabæk i føringen på Lerkendal, som ble utlignet etter en drøy halvtime av Ole Sæter.

Senere i omgangen bommet Nicolai Næss på straffe.

Bakenga var frustrert på vei ut til pause.

– Vi har en god start, og så spiller vi vår verste fotball på fire kamper. Og folk har på seg skøyter. Det må gå an å ha på seg sko som gjør at du klarer å stå på beina. Det er en del å rette opp i, for de er ikke noe skremmende, sier Bakenga.

– Du mener at skotøyet er for dårlig?

– Blant annet, ja. Men jeg skal ikke bare skylde på det. Vi må opp. Vi skal vinne denne kampen her.



Etter pause skapte Rosenborg mange sjanser, men avsluttet altfor dårlig.

– Vi skaper nok sjanser til å score fem mål. Da er det for dårlig å spille 1-1, sier Ole Selnæs til TV 2.

Han ergrer seg stort over de forspilte sjansene, inkludert sin egen.

– Det er tre-fire som er helt utrolig at vi bommer på, fortviler den hjemvendte midtbanespilleren.

Ole Sæter stemmer i. Han mener at de skapte altfor mye til kun å score ett mål.

– Vi burde ha vunnet, men når vi ikke gjør det, er det i hvert fall jævlig viktig at vi ikke taper, sier Rosenborg-spissen.