Ny kontakt signert: – Vår hærfører

SIGNERT: Branns Sivert Heltne Nilsen har signert ny kontrakt med klubben. Her har kapteinen scoret under eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Odd på Brann stadion. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: Bjørnar Morønning / NTB

– Jeg har tidligere sagt at det føles som begynnelsen på en fin Brann-tid. Det er veldig gode ting på gang her. Jeg er takknemlig for at jeg får være med på det, sier Heltne Nilsen til TV 2.

Heltne Nilsens agent og onkel har de siste ukene forhandlet med Brann-ledelsen om en ny avtale for å få en ende på uroen som har preget midtbanesjefens fremtid det siste halvåret.

Spilleren selv har holdt seg unna forhandlingsbordet.

Ettersom Heltne Nilsens forrige kontrakt løp ut på sommeren i 2025, ville han stått fritt til å forhandle med nye klubber fra sesongslutt i år.

Nå er penn satt til papir på en avtale som strekker seg ut 2025.

– Jeg er veldig glad for å ha fått på plass en avtale med to sesonger ekstra. I utgangspunktet lå det jo en halv sesong der, så nå ligger det til rette for å kunne være med på å fullføre ting, sier Brann-kapteinen til TV 2.



TRIUMF: Sivert Heltne Nilsen jubler med Kongepokalen foran Brann-fansen på Ullevaal. Kapteinen har vært på både nedturen og det gedigne løftet Brann har fått siden høsten 2021. Foto: Lise Åserud

– Vår hærfører

Heltne Nilsen har vært en meget sentral brikke i Branns suksess de siste to sesongene. I sommer begynte det likevel å ulme da svenske Elfsborg la inn bud på 32-åringen.

Salg av de sentrale spillerne David Møller Wolfe og Mathias Rasmussen, i en tid der Brann ikke kunne erstatte spillerne, gjorde kapteinen muggen.

SOLGT: Mathias Rasmussen (til v.) og David Møller Wolfe forlot Brann før klubben kunne erstatte dem. Det var tungt å svelge for Sivert Heltne Nilsen. Foto: Tuva Åserud / NTB Foto: Tuva Åserud

Brann svarte med å forsterke da muligheten åpnet seg igjen.

Og vinden har snudd.

– Sånn troppen ser ut nå ligger alt til rette for at vi skal kunne utvikle oss og bli bedre, sier Heltne Nilsen til TV 2.

Eirik Horneland har aldri lagt skjul på at Heltne Nilsen er en viktig brikke i Brann-laget. Treneren er meget glad for at en ny avtale nå er signert.

– Han er vår hærfører, både i garderoben og på banen, sier Horneland til TV 2.

– Han har en veldig sterk personlighet som hjelper oss på alle fronter. Han er veldig sentral i jobben som gjøres for at vi skal kunne vinne kamper, sier Horneland til TV 2.

At klubb og spiller nå kan konsentrere seg fullt og helt om forberedelsene til en ny sesong, er Horneland glad for.

– Alt som er med på å rette fokus på fremtiden er veldig bra. Vi hadde et veldig stort ønske om å ha Sivert som en hærfører inn i fremtiden, så det er godt.

Brann avsluttet sesongen på sølvplass i Eliteserien. Gleden over en nysignert kontrakt gjør ikke at Heltne Nilsen lar seg lokke ut i en diskusjon om gullkamp.

– Ambisjonen vår er å bli bedre. Hva det betyr og hvilken medalje det kan gi, det vet vi ikke, men jeg har stor tro på at vi kommer til å bli bedre, sier 32-åringen til TV 2.



En gulrot

Nå kan både klubb og kaptein konsentrere seg om veien videre.

Og Brann har til hensikt å beholde Heltne Nilsen også utover kontraktsperioden. I den nye avtalen ligger også en fremtidsplan. Klubben ønsker å få kapteinen inn i en trenerrolle ved endt spillerkarriere.

32-åringen har tidligere vært engasjert på trenersiden i Nest-Sotra en kort periode.

TETTE BÅND: Eirik Horneland og Sivert Heltne Nilsen har et tett og godt forhold. Begge parter er godt fornøyde med å ha fått en ny avtale på plass. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det ligger i avtalen at han skal kunne få en fremtid i Brann når han er ferdig som fotballspiller, sier Horneland til TV 2.

Spillerens agent er både glad og lettet over at måneder med uro nå kan bli et tilbakelagt kapittel.

– Det er selvfølgelig veldig fint å være i havn. Vi har gode og konstruktive samtaler med Brann, så nå er vi fornøyde, Geir Morten Nilsen til TV 2.



Nilsen vil ikke uttale seg om planen som er lagt etter at nevøen legger skoene på hylla.

AGENT OG ONKEL: Geir Morten Nilsen har stått for forhandlingene på vegne av nevøen. Foto: Pål S. Schaathun

– Noe konkret i avtalen ønsker jeg ikke å kommentere, det jeg kan si er at vi er godt fornøyd med at det nå er på plass.

Med bakgrunn i Hornelands begeistring for egen kaptein og lengden på ny kontrakt, er det all mulig grunn til å tro at Heltne Nilsen nå er blant klubbens aller best betalte spillere.

På spørsmål om hva det koster Brann å forbedre avtalen, svarer treneren kort og kontant:

– Det jeg kan si er at dette har vært en veldig enkel avgjørelse.