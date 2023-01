– Ny klubb sikler etter Berge

Deadline Day nærmer seg med stormskritt. Storklubbene er langt ifra ferdighandlet. Få med deg ferskt overgangssnadder her!

PÅ VEI BORT: Sander Berge under fotballkampen i Nations League mellom Slovenia og Norge på Stozice Stadium. Foto: Fredrik Varfjell

Så langt i overgangsvinduet har Arsenal sikret seg tjenestene til Leandro Trossard fra Brighton og Jakub Kiwior fra Spezia.

Nå ser Mikel Arteta til sørkysten – igjen. Ifølge overgangsjournalist Fabrizio Romano har Arsenal kommet med et nytt og forbedret bud på Brightons Moises Caicedo verdt over 700 millioner kroner.

Søndag ble Sander Berge utelatt fra Sheffield Uniteds kamptropp i FA-cupen. Manager Paul Heckingbottom bekreftet at det var fordi Berge er høyaktuell for en overgang til en annen klubb.

Fulham er en av interessentene og skal være lengst fremme i skoen med tanke på en overgang, skriver flere medier.

Nettstedet 90min erfarer at London-klubben kan få konkurranse fra topplaget Newcastle om en overgang som skal være verdt rundt 20 millioner pund, nesten 250 millioner norske kroner.

Chelsea har igjen tatt opp tråden med Benfica for å dra i land signeringen av midtbanespiller Enzo Fernández. Det skriver The Telegraph.

The Times rapporterer at Newcastle er enig med West Ham om en overgangssum på drøyt 32 millioner kroner for Skottlands U21-landslagsback Harrison Ashby.

Liverpool-forsvarer Nat Phillips er på vei bort. Ifølge The Athletic er den tyrkiske giganten Galatasaray i førersetet for å signere midtstopperen. Prislappen skal være på drøye hundre millioner kroner.

Og apropos Liverpool: Jonjo Shelvey, som nå er Newcastle-spiller, er på vei til en ny klubb. Nå skal Shelvey være snart klar for Nottingham Forest, ifølge Telegraph.

