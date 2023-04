Ny Godset-profil med langtidskontrakt

Overfor TV 2 bekrefter Herman Stengel onsdag at han har skrevet under på en kontrakt som binder han til Strømsgodset ut 2027-sesongen.

– Jeg har troa på det som skjer i klubben nå. Vi har ligget og kriget litt helt siden jeg kom til klubben, men jeg har lyst til å få til noe her. Jeg har lyst å oppnå noe med Strømsgodset, sier Stengel til TV 2.

UT 2027: Herman Stengel sier han trives svært godt i hjemtraktene rundt Drammen. Det var en viktig bidragsyter til at han forlenget kontrakten med Strømsgodset. Foto: Annika Byrde

Det hele blir offentlig dagen etter at kaptein Gustav Valsvik skrev kontrakt ut 2026.

Men nå røper duoen at de strengt tatt ikke skrev under kontraktene uavhengig av hverandre.

– Jeg sa til Gustav at jeg venter til du signerer. Så ordnet det seg. Det var deilig, sier Herman Stengel.

– Herman sin avgjørelse var viktig for meg. Jeg visste at han kom til å signere, og egentlig signerte vi vel ganske samtidig, røper Gustav Valsvik overfor TV 2.



– Det var kanskje en forutsetning?



– Nja, det var i hvert fall en viktig bekreftelse for begge to. Vi ser for oss å bli her en stund og har tro på det som skjer i klubben. Vi stoler på hverandre, så sånn sett var det en viktig forutsetning, sier Valsvik.

LEDER: Gustav Valsvik har vært en nøkkelspiller for Strømsgodset siden han skrev under for klubben i mai 2021 etter å ha blitt løst fra kontrakten med Rosenborg. Foto: Annika Byrde

– De to viktigste

Leder for sport og spillerlogisikk i Strømsgodset, Jostein Flo, legger ikke skjul på duoens betydning for klubben.

– Herman og Gustav er våre to viktigste spillere. Det er to ledertyper som er helt sentrale for klubben. Det har vært et stort fokus å forlenge med de, og nå har de gifta seg med Strømsgodset og er å regne som ekte Godset-gutter begge to, sier Flo.



TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er ikke i tvil om at duoen er Godsets viktigste spillere. Han mener dessuten at kontraktsforlengelsene er godt nytt for Godset-talentene på vei opp og fram.

– Strømsgodset har allerede mye talent i stallen sin, og det kommer garantert mer de neste årene. Skal disse utvikle seg så godt som mulig er det viktig å ha eldre spillere som setter standarden, og det har Strømsgodset i disse lederne, sier Mathisen.



Under ledelsen til Jørgen Isnes er mye nytt i Drammen foran årets sesong. Ved å forlenge kontraktene sine, tyder det i alle fall på at både Herman Stengel og Gustav Valsvik har troen på det nye prosjektet som er på gang på Marienlyst.



– Absolutt. Jørgen har kommet inn med bra energi. Han er en trener som kan slenge en hånd rundt deg, men samtidig stille tydelige krav, sier Herman Stengel.

Vil ta medalje

Selv har 27-åringen levert sin kanskje beste fotball de siste årene.

– Jeg har store planer om å fortsette med det, sier han.



Og i lag med Gustav Valsvik har duoen ambisjoner om helt andre ting enn å berge plassen i Eliteserien.

– Vi har hatt et par tøffe år, både sportslig og økonomisk. Men nå virker det som om ting er i ferd med å snu. Vi har mye talent på vei opp og fram og vi er i ferd med å bygge oss opp igjen. Jeg har veldig tro på det som skjer her, sier Gustav Valsvik.

Valsvik kom til Godset for sin andre periode i klubben i mai 2021. Da kom han til en klubb som slet fælt økonomisk og ble spådd et tungt år i Eliteserien.

– Gustav var utrolig viktig da han kom inn. Vi hadde et alvorlig behov for en ledertype som han, minnes Jostein Flo.

Nå ser ting langt mer positivt ut i Drammen. Og med to nøkkelbrikker på plass, er det grunn til optimisme i byen.

– Målet er å bygge oss opp igjen mot toppen, slik at vi kan være med å kjempe om medalje i Eliteserien igjen, sier Gustav Valsvik om hans ambisjoner for klubben de neste årene.

– Jeg snakket litt med Gustav om at det hadde vært gøy å vinne et eller annet. Et cupeventyr eller noe sånn hadde vært morsomt. På sikt er det i alle fall et mål om at vi skal nærme oss toppen av norsk fotball igjen, sier Herman Stengel.