Norske eventyr vekker reaksjoner: – Tar meg selv i å juble

Mens Bodø/Glimt tar imot Ajax (18.45) og Molde gjester Legia Warsawa i Polen (21.00), er flere norske lag innlosjert på hoteller i spanske Marbella der de forbereder seg til seriestart om under halvannen måned.

Store deler av troppene har planer om å samles for å se Norges europeiske delegasjoner kjempe om et avansement i Europa som vil føre til inntekter som ytterligere vil øke det økonomiske gapet mellom de to flaggskipene og resten.

I høst gikk politiker og Viking-supporter Mimir Kristjansson hardt ut og sa det var «helt jævlig» å se andre norske lag lykkes i Europa – en holdning som speiles av de fleste supporterledere av andre klubber i Eliteserien som TV 2 har sondert terrenget med.

Blant spillere og trenere er holdningen derimot en helt annen. Den som drar det lengst, er Vikings rutinerte trønder Kristoffer Løkberg.

HEIER: Kristoffer Løkberg, her i samtale med TV 2. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Jeg skjønner de som synes det er farlig med de store pengene de tjener og sånt, men jeg tar meg faktisk selv i å juble når de scorer og sånt i Europa. Jeg heier på norske lag i Europa, så får andre ha sine meninger om det, sier midtbanespilleren, som også jobber som fotballekspert i NRK.

– De er på Nordpolen og har ingen midler

Rosenborg-stjernen Ole Selnæs er ikke fullt så entusiastisk.

– Jeg sitter ikke med en gul tannbørste når de spiller, sier han om Bodø/Glimt, men han mener likevel det er best om de norske lagene lykkes:



– Det er bra for ligaen og bra for omdømmet, det gjør at flere ser til Norge, og vi får flere Europa-plasser.

TILBAKE: Ole Selnæs erkjenner at mye har skjedd siden sist han var i norsk fotball. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det viser bare at hvis du jobber godt over tid, er det mulig. Bodø/Glimt var en heisklubb fra Obosligaen sist jeg var i Norge. De er på Nordpolen og har ingen midler. De har bare jobbet steingodt over tid. Da klarer du å komme deg dit. Det må være motiverende for alle andre, tenker nå jeg. Sånne ting snur fort. Se på hvor Glimt var. Vi kan sitte her til sommeren og selge Sverre for 100 millioner, så er det plutselig vi som har penger, sier en optimistisk Selnæs.

Lagkamerat Markus Henriksen kaller den norske Europa-suksessen «fantastisk gledelig», men innrømmer:

– Jeg skal være ærlig og si at jeg står ikke og jubler når Glimt scorer, det gjør jeg ikke. Men det står stor respekt av det de klarer å gjøre. Alle norske klubber ønsker å være i den posisjonen Bodø og Molde er i nå. For å gjøre det, må du være i toppen av norsk fotball.

– Mistet sin plass på toppen

I Brann-leiren stod også Molde og Bodø/Glimt på storskjermen sist torsdag, og det samme er planen for returoppgjørene.

Midtstopper Ruben Kristiansen sier troppen får «veldig inspirasjon» av de imponerende prestasjonene.

– Det er på ingen måte skrekk. Vi tenker at vi skal styre når vi møter Bodø/Glimt. At de lykkes i Europa, er bare bra for norsk fotball, sier Kristiansen.

POSITIV: Ruben Kristiansen lar seg inspirere av konkurrentene. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det økonomiske gapet bare øker og øker …

– Du kan enten være bekymret, men du kan også tenke på alle pengene Rosenborg spilte inn i løpet av sin Champions League-periode, sier Kristiansen og sender ut en advarsel:

– De mistet også sin plass på toppen likevel.

– Vi bruker det som inspirasjon. Bodø/Glimt kom fra ingen steder og klarte å få sin spillestil, angripe kamper og på den måten bygge opp sin pengeformue, som er vel fortjent. Vi har veldig lyst til at Brann skal oppleve det samme, sier han.

Lagkamerat Ole Didrik Blomberg er ikke like udelt positiv.

– Det er både óg. Både Glimt og Molde gjør at Eliteserien får flere lag inn i Europa. Det er godt for norsk fotball. Og så ligger de ganske langt foran oss både på lønn til spillere og hva de kjøper spillere for, og egentlig alt. Det er både positivt og negativt med at de er så gode. Men det er ikke umulig å ta dem, sier kantspilleren.

GAVMILD: Eirik Horneland lånte bort to spillere til Bodø/Glimt. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

For Brann-trener Eirik Horneland er det ingen tvil.

– Jeg tror både jeg og vi i Brann finner en voldsom inspirasjon i det Glimt og Molde har gjort, og Rosenborg før i tiden. Det viser at det er mulig. Jeg synes begge klubbene er ambisiøse på vegne av norsk fotball, de er ydmyke, og de legger listen høyt. Det er utrolig deilig å ha en høy list å strekke seg etter, sier han.

Da Bodø/Glimt trengte to spillere på trening i Marbella for å forberede seg til den første Ajax-kampen, fikk de låne to av Brann.

– Det er fordi det betyr mye for norsk fotball, sier Horneland.

– Tror du fansen deres er enig?

– Det er de nok ikke, for de har en annen inngang til det. Men de må stole på folkene som driver Brann, og at de gjør det som er riktig for Brann på lang sikt.

– Misunnelig

Tilbake hos Viking gir kaptein Zlatko Tripić full støtte til lagkamerat Løkbergs jubel over de norske lagene i Europa.

– Det er en kjempeinspirasjon. Jeg håper de kommer lengst mulig i Europa. Det gjør at vi får enda en plass i Europa kanskje til neste sesong. Det er kjempebra for norsk fotball, sier han og legger til:

– Man har lov til å være litt misunnelig og hylle dem. Såpass ydmyke må vi få lov til å være. De er vanvittig gode. De har gjort seg fortjent til den posisjonen de er i nå. De er veldig ledende i norsk fotball nå. Det viser at det er mulig.

Løkberg understreker at det ikke er alle spillerne som er enig.

– Det er ulike meninger rundt det. Noen vil de skal tape. Andre er bare genuint interessert. Noen er imponert. Men vi satt samlet og så Glimt mot Ajax der, og det var nesten unison hyllest av den første scoringen. Man må bare ta av seg hatten, sier han.

Men:

– Jeg vet det er stor forskjell på supportere og spillere. Det hjelper oss ingenting å sitte og håpe at de gjør det dårlig. Vi må på treningsfeltet og gjøre jobben selv. Vi kan ikke sitte og håpe at de andre skal drite seg ut.