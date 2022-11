Norsk fotball endrer kamptidspunktene

TV 2 har fotballrettighetene i Norge fra og med nyttår.

Hovedrunden i Eliteserien vil spilles søndag klokken 17. Senkampen vil ha avspark klokken 19.15. Som hovedregel spilles Obosligaen lørdag og søndag klokken 15. Hovedrunden i Toppserien spilles lørdag klokken 15.

– Et av hovedmålene til TV 2 er å fylle tribunene i norsk fotball. Vi vil ha alle på kamp, og vi ønsker at norsk fotball skal skinne på alle våre flater gjennom hele uken, sier TV 2s fotballsjef Eystein Thue.

Han lover en kraftfull satsing på norsk fotball i årene som kommer.

– Norsk fotball er på vei opp og frem. Dette er vår hjemmebane, og det ønsker vi å dyrke i vår dekning, sier Thue.

Selv om kamptidspunktene er noe endret, tror Thue totalen vil være bra for både spillere, supportere, tv-publikum og fotballinteresserte.

– Vi har hatt en lang og god prosess med Norsk Toppfotball og Toppserien for kvinner, og vi er veldig fornøyde med det vi er i ferd med å legge frem sammen med dem. Vi håper de ulike aktørene føler at deres stemme er blitt hørt, men skjønner jo at det er vanskelig å gjøre alle 100 prosent fornøyde, fortsetter han.

Kamper mandag og fredag

Det kommer til å bli TV-sendt fotball hos TV 2 også på fredager og mandager, men det er ikke gitt at det vil bli kamper fra Eliteserien disse dagene.

Kamper fra både Eliteserien, Obosligaen, PostNord-ligaen og Toppserien vil være aktuelt å vise på fredager og mandager. I utgangspunktet spilles ikke Eliteserien mandag og fredag i samme runde.

Det ligger en rekke begrensninger rundt hvor mange fredags- og mandagskamper Eliteserie-lagene kan få i løpet av en sesong:

Maks én hjemmekamp per lag per dag

Maks én bortekamp per lag per dag

Maks tre kamper totalt per lag (hjemme og borte)

– Det er viktig å presisere at det ikke skal spilles Eliteserie-kamper hver fredag og mandag. Eliteserien skal kun spilles én av disse dagene per runde. Hvis runden starter en fredag, avsluttes den søndag. Og det er også sterke begrensinger. Vi kommer til å vise kamper fra flere ulike nivå. Maks én mandagsbortekamp per Eliteserie-klubb per sesong. Og vi skal etter beste evne prøve å unngå for lange reiseavstander, sier Thue.

– Vi ønsker ikke å overlate fredagene og mandagene til Premier League og annen attraktiv fotball. Norsk fotball fortjener mer oppmerksomhet, og da tror vi dette er en god modell, fortsetter han.

Fansen kan starte planleggingen av første halvdel av sesongen i detalj allerede 9. desember. Da kommer spilleplanen for hele sesongen, med eksakt oppsett av TV-kamper fra runde 1 til 15.

Andre begrensninger

For lørdagskampene i Eliteserien gjelder følgende: Maks fem hjemmekamper per lag på kamptidspunkter lørdag. Maks fem bortekamper per lag på kamptidspunkter lørdag.

For senkampen søndag gjelder følgende: Maks fem hjemmekamper per lag lagt til dette tidspunktet. Maks fem bortekamper per lag lagt til dette tidspunktet.

Totalt skal ikke flere enn sju av lagets 15 hjemmekamper flyttes ut av hovedrunden søndag kl. 17 eller hovedrunde dersom den spilles på annen dag (feks. 2. påskedag eller 2. pinsedag)

I Obosligaen kan maksimalt fem av lagets 15 hjemmekamper flyttes ut av helg eller hovedrunde.