Norges Champions League-drøm knust etter Glimt-exit

For norsk klubbfotball var Bodø/Glimts bortekamp mot Lech Poznan en av de viktigste på lang tid.

Dersom Glimt hadde vunnet eller klart uavgjort etter 120 minutter, ville Norge vært sikret to lag i Champions League-kvalik høsten 2024.

Totalt ville Norge da fått fem lag i Europa. Seriemesteren ville også fått en enklere vei til gruppespill i Champions League.

Scoringen til Mikael Ishak gjør at norske klubblag må vente minst ett år til.

– Jeg trodde Bodø/Glimt skulle klare å slå ut Lech Poznan, og de er nok ekstremt skuffet over at ikke dette gikk. De har bygget et lag og en stall som skal prestere i kamper som dette, og derfor var dette et blytungt tap og exit av flere grunner, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Bohinen setter TV 2-Jesper på plass

Norge trengte bare ett uavgjort resultat for å passere Tsjekkia og være sikret en topp 15-rangering. Nå ender Norge på 16. plass. Dnipros 0-0-resultat mot AEK Larnaca gjorde at Norge ble passert av Ukraina i kveld.

16. plass gir den norske serievinneren plass i 2. kvalikrunde (Q2) i Champions League. Cupvinneren får plass i 1. kvalikrunde (Q1) i Europaligaen, mens nummer to og tre i serien spiller kvalik (Q2) til Conference League i 2024/25-sesongen.

De norske prestasjonene i Europa de siste årene gjør at Norge har et berettiget håp om å få to lag til Champions League-kvalik i 2025/26-sesongen. Ser man på de fire siste sesongene inkludert den inneværende, er Norge nummer 14 på Uefas ranking. Ukraina, Danmark og Tsjekkia følger like bak. Dersom de norske lagene gjør det bedre enn konkurrentene kommende høst, kan både serievinneren og serietoeren i 2024-sesongen få plass i Champions League-kvalik i 2025.