Nora (11) frykter for faren: – Hun er livredd

GA FRYKT: Johannes Moesgaards avskjedigelse i Vålerenga vekket sterke følelser hos datteren. De siste årene har hun hatt en frykt for at det skal skje igjen. Her er de avbildet noen år tilbake. Foto: Privat

I desember jublet Johannes Moesgaard hemningsløst for at billetten til norsk fotballs himmelrike var hentet ut.

Moesgaards disipler sin eventyrsesong står igjen som et lite norsk fotballmirakel.

Da spillerne hoppet av glede foran en vegg med euforiske supportere, på arenaen hvor han tre år tidligere ble erklært uønsket, boblet følelsene over for ham.

Samtidig satt datteren med redsel og ventet på beskjeden om hvordan det hadde gått.

Trenerens pappa lå hjemme og kjempet sin kamp.

For henne var det for skummelt å være til stede. Å gå i skolegården og høre hvordan faren var uønsket i Vålerenga, var vondt. Det satte spor, og har gitt henne en frykt.

For hans far var det ikke et valg.

– Det har vært spesielt. Litt uvirkelig, kanskje, sier Moesgaard om det siste året.

SPESIELT. Johannes Moesgaard har det siste året fått kjenne på sterke følelser både på og utenfor fotballarenaen. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Hun er livredd

På andre siden av veggen for klubbens kapell, sitter mannen med det bibelske navnet som en åpen bok og bretter ut om svært innholdsrike år.



– Datteren min var ikke på en eneste kamp i fjor. Hun vil ikke. Hun er livredd for at pappa skal tape. Hun vil ikke se det, sier Moesgaard.

Datteren Nora har for alvor fått kjenne på hvor vonde fotballens mekanismer kan være. Som 8-åring gikk hun i skolegården og hørte snakk om at faren hennes hadde fått sparken i Vålerenga.

At faren var uønsket, var vanskelig å forstå og ta inn.

– Det får oppmerksomhet i skolegården. Andre barn prater om det. For henne høres det litt brutalt og skummelt ut. Jeg vet ikke om det har sluppet helt ennå, sier han.

PÅ KAMP: Far og datter på kamp på Intility noen år tilbake. Det har for henne de siste årene ikke vært forbundet med like mye glede. Foto: Privat

«Johs» kom til Vålerenga i 2006. 14 år senere ble arbeidsforholdet avsluttet. Da var han ansatt som assistenttrener for A-laget.



– Johannes var Vålerenga. Det var en del av identiteten min. Det var selvfølgelig tungt. Men oppi alt ble den en bra ting. Jeg hadde aldri fått bli hovedtrener der gjennom den reisen. Da må man litt opp i navn og størrelse. Det tuppet jeg fikk, var til syvende og sist bra. Jeg ble sendt ut av komfortsonen.

– Hva lærte du av det?

– Oppi alt i dette virket må du tenke på deg selv. Det er en kynisk verden vi lever i. Du vet ikke når tiden din er over eller noen mener at du må finne deg noe annet å gjøre. Det handlet for meg mer om å få lov til å være der enn at det kanskje var riktig for meg.

– Katastrofalt

På Ekeberg fant han sin plass i trygge rammer.

Moesgaard ble hentet inn som assistenttrener for Jørgen Isnes – som i KFUM på mange måter ble sett på som en frelser.

Da Isnes omsider takket ja til større oppgaver, ble Moesgaard pekt ut som klubbens neste hovedtrener.

– Jeg hadde gått med en liten hovedtrenerdrøm. Så fikk jeg endelig muligheten et sted jeg føler meg trygg. Også raser man inn i noe som starter katastrofalt, eller dårlig.

KFUM vant ingen av de seks første kampene, og sto i bunnstriden med fire poeng.

Datteren var ikke til stede på en eneste kamp, og lysten til å møte opp ble utover våren stadig mindre. Ikke fordi hun ikke brydde seg om at han endelig hadde fått realisert hovedtrenerdrømmen – heller tvert om.

TUNGT START: KFUM vant ingen av sine første seks kamper første sesong. Johannes Moesgaards periode som hovedtrener kunne knapt begynt verre. Foto: Torstein Wold / TV 2

Hun ville ikke se faren tape. Dårlige resultater hadde tidlig blitt gjort synonymt med økt sjanse for å få sparken.

– Begynte du å tvile på deg selv?



– Nei, jeg gjorde ikke det. Men i det stille tenker du: «Hva i all verden? Hvordan kan vi ikke få dratt i land en seier?» Jeg tvilte ikke på det jeg gjorde. Jeg begynner jo å bli halvvoksen og har fått litt erfaring. Media prøvde å ringe og høre. «Kan Johs dette her?» Spillerne svarte at de hadde full tillit. Etter det responderte vi som gruppe. Det ble litt oss mot verden.

Farens tilbakeslag

Vinden snudde på Ekeberg.

Moesgaard gjorde ikke vann til vin, men lagets formendring var drastisk. Mot sommeren så de mer og mer ut som opprykkskandidater.

Klubbens supportere, «Profetene», sang: «Bibel, bønn og kirkekaffe – bibel, bønn og kirkekaffe» til de ikke orket mer, og drømte om at dette kunne være året hvor de endelig tok steget opp.



Samtidig kjempet Moesgaards pappa en tøff kamp.

– Han hadde vært kreftsyk. Inne i vår beste periode får han et tilbakeslag. Han går da i behandling, men man vet jo ikke hvordan det ender.

– Det å kontrollere at man lykkes på den ene fronten mens det pågår hjemme er tøft, men tror jeg det gjør at man holdes litt på jorda og setter ting litt i perspektiv.

Moesgaard er ikke fra noe idrettshjem. Han har vokst opp med en far som i de mest spennende fotballkampene kan gå opp en etasje for seg selv og finne på noe annet.

– Pappa snakker sjelden om fotball. Han snakker om hvordan jeg har det. Vi gutter er gutter, vi er ikke de beste til å snakke om følelser. Men han er den personen som kan spørre hvordan jeg har det og jeg kan genuint respondere med at det er litt tøft, eller de tingene man ikke sier til noen andre. Det handler aldri om jeg lykkes. Det handler om hvordan jeg har det og hvordan de rundt meg har det.

Gjennom hele sesongen følte han at han hadde kontroll på tankene. Han klarte å koble ut. Mot slutten av sesongen endret det seg.

– Jeg så drømmen om Eliteserien. Det var så nært. Så ble det også tøffere og tøffere med pappa. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Det er to følelser som er totalt ulike. Drømmen om å lykkes er min og den er egoistisk, men det var også litt for pappa. Jeg ville at han skulle ha noe å være stolt av, og noe som ga energi.

EN STOR KVELD: Johannes Moesgaard følger spent med fra siden under en av sine største kvelder i livet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

«Godt jobbet, sønn.»

5. desember 2023 var han tilbake på Intility Arena. Nedrykksklare Skeid skulle «bare» beseires, så ville det historiske opprykket være et faktum.

Selv ikke der var datteren på plass.

– Hun ble invitert på kamp. Sjansen var stor for å rykke opp, men hun ville ikke. Igjen fordi hun var redd for at vi kunne tape. Det orket hun ikke, sier Moesgaard.

I vintermørket under flomlysene gjorde KFUM jobben. Opprykket var sikret.

Da slapp Moesgaard følelsene løs.

ENDELIG: Johannes Moesgaard hoppende glad etter at opprykket var sikret. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Vi startet katastrofalt (sesongen, red. anm.). Ut av det halvveis tryller vi frem en helt unik opplevelse. Jeg sitter igjen med en følelse av enorm stolthet og glede, og ydmykhet over at jeg fikk muligheten da jeg var et litt ubeskrevet blad.

Faren kunne heller ikke være til stede på opprykkskampen. Han var i en tyngre sykdomsfase da. Men fra sofaen hjemme så han sønnen bæres på gullstol av sine disipler.

– Han lot meg nyte det, også sendte han meg en tekstmelding.

– Hva sto det?

«Godt jobbet, sønn.»

– Det var alt?

– Ja, det er litt der lista ligger, altså. Det er enkelt og greit, svarer Moesgaard og smiler av det.

På vei opp til Ekeberg ringte også telefonen. I andre enden var datteren. Hun hadde fått beskjeden om farens bragd.

– Hun ringte fra mammaen sin telefon og var over seg av glede.

– Det er en ubeskrivelig følelse. Å gjøre henne stolt går inn an å sette ord på. Det finnes ingen bedre følelse i verden. Å se henne kry og høre hva vennene hennes sier, betyr mye for meg. For fotballen er ikke bare bare. Det er bare tre år siden det var negativ snakk. Det gir meg en utrolig varm og god følelse, sier han.

FIKK HØRE DET: Johannes Moesgaards intervju etter opprykket gikk ikke datteren forbi. Hun satte faren på plass. Foto: Torstein Wold / TV 2

Skjelte ut faren

Under den historiske kvelden på Valle, leverte han under jubelscenene et TV-intervju som vil huskes lenge.

Moesgaards glede kombinert med et ønske om å hylle egne spillere, resulterte i et følelsesmessig intervju som har fått mye oppmerksomhet.

Du kan se det her:

Det fikk også datteren med seg. I intervjuet var det nemlig ikke alt som ble sagt som gikk helt overens med klubbens kristne verdier.

– Hun begynte å skjelle ut faren sin på grunn av språkbruk på TV, sier han og gliser.

– Det var uhørt! Hadde bestemor sett det hadde det blitt vasket med såpe i munnen, sa hun. Hun gliste godt av at pappa hadde gjort feil.

Intervjuet bringes fortsatt stadig opp. Moesgaard smiler av det, og ser godt at han lot seg rive med. Samtidig står han for det han sa.

– Jeg er en med følelsene langt utpå kroppen. Det er ikke alt man klarer å styre, sier han og utelukker ikke nye intervjuer preget av sterke følelser den kommende sesongen.

MOT SERIESTART: Johannes Moesgaard på Ekeberg under en treningsøkt to uker før seriestart. Foto: Torstein Wold / TV 2

– I år skal hun komme

En uke før seriestart smiler livet for 40-åringen. Hans fars behandling har gått bra. Datteren har fått kjenne på oppsiden av fotballens mekanismer.

– Hun overlykkelig og superstolt. «Pappa, de andre sier at du er litt kjendis», sier hun. Det er i ferd med å snu litt. Jeg tror at hun er veldig stolt av det som har skjedd det siste året, sier han.

Det har også gitt større muligheter for å få sin nærmeste tilbake på tribunen.

– Vil hun ikke på kamp, slipper hun det. Men jeg hører fra samboeren hjemme at hun kikker litt på iPad under kamp uten å si noe og at hun er veldig glad når vi vinner, litt i det stille. Sakte, men sikkert tror jeg at hun ser at det ikke er farlig om pappa taper eller vinner. Det går bra uansett.

Laget blir av omtrent samtlige spådd rett ned igjen til OBOS-ligaen. Det motiverer treneren å skulle motbevise.

– Jeg leste et før-tips hvor Jesper (Mathisen, fotballekspert TV 2) smalt oss rett på 16. plass. Det er jo naturlig på mange måter, men vi skal bruke det for alt det er verdt. Vi elsker å være underdog og bli fortalt at vi ikke er gode nok. Jo mer ned vi blir dømt, jo verre er det for lagene som taper mot oss. Jeg antar at det blir noen overskrifter der da.

LYSERE TIDER: Nora sammen med pappa Johannes Moesgaard en sommerdag noen år tilbake. Nå smiler fotballivet til far og datter. Foto: Privat

I KFUMs første sesong på øverste nivå i Norge, håper Moesgaard at han får med seg datteren.

– I år skal hun komme på kamp, sier han og smiler.

– For meg betyr det mye. Det er stort å få være trener i Eliteserien. Det er ikke mange av oss, og det å lede KFUM der for første gang blir noe spesielt. Hun vil jo huske dette. Da håper jeg også at hun kommer på kamp. Jeg sørger nok for at det skjer i år.

Symbolsk nok starter KFUM sesongen på Intility Arena – da deres egen arena fortsatt ikke er klar for spill.

– Det blir kjempespesielt. Litt emosjonelt. Når det blåser i gang er det det samme med tap og vinn. Også går vel bryteren i hundre og jeg er på jobb. Jeg er jo ikke kjent for å være den roligste på sidelinjen. Men når jeg står og venter på at det skal blåse kommer det nok noen artige og spesielle følelser igjennom kroppen, sier Moesgaard om det å lede laget ut til klubbens første kamp i Eliteserien.