Jørgen Isnes er ikke redd for å si det han mener.

– Jeg har sunget den på litt nachspiel, smiler Jørgen Isnes (43).

Strømsgodsets nye hovedtrener har byttet ut Ekebergsletta med «Gamle gress». 43-åringen, oppvokst på Vestli, har levert over forventning med KFUM i Obosligaen. Etter seks år som hovedtrener der tok han i vinter steget opp til Eliteserien.

Nå gleder han seg til å ta fatt på jobben i tradisjonsrike Strømsgodset.

– Det er jo fantastisk at Rune Marthinsen, som jobber i klubben, har laget både «Godset fra Drammen» og «Gamle gress». Det er frysninger når jeg hører den, så jeg gleder meg virkelig å komme meg til Marienlyst og høre den.

– Er det den beste supportersangen?

– Ja, jeg vil si det. Man må også gi honnør til visse andre sanger, men med to så fine sanger må vi sette Godset høyest, sier Isnes.

DIRIGERER: Jørgen Isnes er tydelig på hvordan han ønsker Strømsgodset skal spille. Foto: Thomas Evensen.

– Viktig å by på seg selv

Etter noen uker på Årbogen er Strømsgodset på plass i Marbella. Der har Isnes fått bruk for spillererfaringen sin. Den tidligere Skeid- og Lørenskog-bautaen holder formen ved like og bidrar når han må.

– Jeg klarte meg fint i frispillingen i går. Jeg spilte på meg noen brudd, og da fikk vi noen gode bilder, ler Isnes.

Han tar over et lag som ble nummer 12 i fjor. Isnes sikter seg inn mot topp 10 denne sesongen.

– Den stallen vi har nå er ikke et topp 4-lag. Langt ifra. Men fra 7. plass og nedover er det et stort beite med lag. Der skal vi være kapable til å henge med, forteller han.

Marbella-spesial: Vi møter Strømsgodset

Isnes er kjent for å være en trener med sterke meninger. Enten det gjelder dommere, eget lag eller Liverpool.

– Fargeklatt får andre vurdere, men jeg tør å si fra. Det må være på en ekte og ærlig måte, slik at man blir oppfattet som troverdig og ikke en klovn. Noen vil påstå at jeg har vært en klovn, men jeg tror det er viktig å by på seg selv. Det gjelder alt fra spillertropp, klubb og trenere, sier Godset-treneren.

Sannheten om det utskjelte trekket

Under Isnes sjarmerte KFUM har sjarmert det norske fotballpublikummet med sin ambisiøse spillestil der ballen går hurtig og presist langs bakken. Men han har også en mer pragmatisk side. Det kom til syne med et litt spesielt avsparktrekk i fjor. Kort fortalt: KFUM åpnet noen av kampene med å klinke ballen ned i hjørneflagget og flytte laget etter.

– Det var kanskje litt imot det KFUM skulle være. Nå kan jeg fortelle sannheten. Det var Johannes Moesgaard som gjerne ville det. Den ligger ikke på hovedtrener. Men nå har Johannes muligheten til å motbevise det siden han er blitt hovedtrener.

– Så det gjorde litt vondt å se ballen forsvinne utenfor kaikanten?

– Jeg prøvde meg lite grann innimellom med å antyde at vi kanskje skulle prøve å spille litt, men det var vanskelig å gjøre noe. Trekket kom som et resultat av at vi merkelig nok fikk en del brudd imot oss på avspark, forklarer Isnes.

Isnes har vært Liverpool-supporter siden han var liten. Selv om interessen har dabbet litt av med årene, følger han fortsatt med. Og han er ikke redd for ytre sine meninger. I midten av januar var han mildt sagt oppgitt.

Det Liverpool presterer nå er så terningkast 1 på alle områder. — Jørgen Isnes (@Icenose79) January 14, 2023

– Det var så mye å ta tak i. Man kunne peke på intensiteten i presset, spillerne så slitne ut og flere av spillerne var i dårlig form. Det var så mye å ta tak i. Man kunne ikke bare peke på én ting. Da er det veldig vanskelig å snu det på en uke eller to, sier Isnes.

43-åringen ser ikke bare på Liverpool med supporter-øyne. Han mener det er mye å lære av måten klubben har blitt drevet på de siste årene.

– Jeg henter inspirasjon fra lederen Jürgen Klopp. Måten han samlet og dro Liverpool opp igjen, spillestilen hans og hans sterke lederegenskaper. Der er det mye å lære. Så ser man også den andre siden av Klopp. Når det går dårlig legger han skylden på litt andre ting, noe som er litt unødvendig. Det er sånne ting jeg tar til meg. Jeg kommer ikke til å bruke mange unnskyldninger, forteller Isnes.

– Henter nok inspirasjon fra fetteren

Nå skal han styre et ungt Godset-lag oppover tabellen. Nøkkelspilleren Johan Hove er forsvunnet siden i fjor. Selv om det blir vanskelige sko å fylle, har Isnes tro på at andre spillere vi blomstre.

– Fredrik Ardraa er 2006-modell. Kanskje han får prøve seg her nede allerede. Vi er jo kjent med Martin Ødegaards historie. Vi skal lage veien grei for Ardraa. Så er vi avhengige av Herman Stengel. Han skal diktere spillet vårt, og det kjenner han godt fra tidligere år. I tillegg har vi hentet litt spillere som har levert godt i Obosligaen. Det er en fin tropp, men det er ungt bak mann nummer 13, 14 og 15, sier Isnes.

NØKKELSPILLER: Herman Stengel er Godsets midtbanegeneral. Foto: Thomas Evensen

På topp har Strømsgodset hentet forsterkninger fra divisjonen under. Jostein Ekeland og Marcus Mehnert er blant spillerne som skal stå for målpoegene denne sesongen. Og ikke minst Jonatan Braut Brunes, fetteren til Erling Braut Haaland.

MÅLJEGER: Jonatan Braut Brunes har mye å slekte på. Foto: Thomas Evensen

– Han henter nok litt inspirasjon fra Braut Haaland. Når han klager på at han ikke blir brukt nok i oppspillsfasen, pleier jeg å si til ham: «Erling får nesten aldri ballen. Han pleier å stå inne i boksen». Jonatan er sterk, men han kan bruke fysikken sin i enda større grad sånn som fetteren sin. Og han har nok litt å hente på mentaliteten til fetteren sin - å være enda råere i deler av spillet. Men jeg liker ikke å sammenligne verdens beste spiss med en spiss i Strømsgodset, smiler Isnes.