– Noen ønsker dem alt vondt

RIVALER: Vålerenga og Lyn skapte en fantastisk ramme under årets cupkamp. Nå kjemper de hver sin kamp. Foto: Rodrigo Freitas

Vålerenga og Stabæk kjemper en desperat kamp om overlevelse i Eliteserien. Noen få kilometer unna er stemningen en helt annen. KFUM sikret et historisk opprykk, samtidig som Lyn er ett hinder unna OBOS-ligaen.



Kontrastene er store. Bak alvoret og nervøsiteten er det likevel en fleipende tone.

– Jeg sa til en Vålerenga-venn av meg for noen dager siden at hadde vi møtt dere nå, så hadde vi slått dere, sier Christian Falkenberg, talsmann i Bastionen, til TV 2.



JAKTER OPPRYKK: Lyn-spillerne feirer scoring mot Tromsdalen. Nå er de ett hinder unna sitt andre opprykk på to år. Foto: Lise Åserud

Spenningen i supportermiljøet er til å føle på, både i vest og i øst.

– Jeg følte på Nadderud sist at det var lenge siden en enkel kamp hadde betydd så mye for klubben, fortsetter Lyns supportertalsmann og tilføyer:



– Vi er alltid nervøse. Uansett om det er treningskamper eller opprykk til OBOS. Vi må ikke bli overvunnet av en frykt for å tape. Det er det mange som gjør i kritiske situasjoner.



AMBISIØS: Christian Falkenberg har vært med på oppturer og nedturer med Lyn. Foto: Privat

Klanens talsmann, Christian Arentz, merker at nervene ligger løst i lufta i Vålerengas supportermiljø.

– Det er 20 år siden sist vi var i en sånn posisjon. Vi merker på engasjementet at det er mye nerver. Det er en voldsom giv, og alle vil støtte og bidra. Vi skal i hvert fall gjøre vårt, sier Arentz.



MOBILISERER: Klanen-talsmann Christian Arentz er klar for en nervepirrende avslutning på sesongen. Foto: Privat

Vålerengas trofaste supportere ønsker å bruke den anspente anledningen til noe positivt.

– Nervøsiteten skal ikke drepe stemningen, den skal heller være med på å bygge den opp. Det har skapt en ny giv. Vi har fått tilbake kjennetegnet om at vi er best i motgang. Vi blir flere og høyere på tribunen, påpeker Klanens talsmann.



MOBILISERER: Klanen gjør sitt for å dempe nervøsiteten. Foto: Stian Lysberg Solum

– Ville vært en katastrofe

Vålerenga mot Lyn har et historisk sus over seg i norsk fotball. Nå kan klubbene gjenforenes i OBOS-ligaen neste sesong.

– Hvis vi først skulle rykke ned til OBOS, og de rykker opp, så er det Lyn-kampen som gjelder. Måten det gjøres på er selvfølgelig ikke optimalt. Cupkampen mot Lyn var blant de morsomste denne sesongen. Øst mot Vest og kontrastene i det oppgjøret ville gitt OBOS-ligaen noe spesielt, sier Vålerengas supportertalsmann.



MEKTIGE RAMMER: Vålerenga-fansen under cupkampen mot Lyn på Bislett. Nå kan de potensielt møtes i seriespill. Foto: Rodrigo Freitas

Bastionens leder påpeker at deres supportere har delte meninger hvorvidt de ønsker Vålerenga nedover i seriesystemet.

– Skulle vi havne i samme divisjon som Vålerenga neste sesong, så ville det vært et stort «blow» og en katastrofe for dem. Noen ønsker dem alt vondt og ned. En ting er rivalisering, men man får ikke det hvis man ikke er på samme nivå. Å møte dem i OBOS hadde vært kult. Samtidig ønsker jeg heller oss opp enn dem ned, uttaler Falkenberg.



Christian Arentz innrømmer at det er mye følelser involvert i VIF-leiren.

– Det er jo litt tveegget med Lyn-hatet, men vi håper Lyn kommer opp. Oslo trenger minst to eliteserielag og to-tre lag i OBOS, sier Arentz.



– Det blir grusomt

Noen få kilometer lenger vest er supporternervene og følelsene også i full sving. «De Blaa» svevde himmelhøyt etter en høydramatisk og livsviktig overtidsscoring mot Sandefjord. Nå mobiliserer hele Stabæk-miljøet til en intens avslutning på sesongen.

Supporterleder for Stabæk Support, Bjørnar Posse Sandboe, var midt i koket da Kevin Kabrans 2–1 scoring sendte Nadderud til himmels.

– Det var helt vanvittig. Det ble jo bare fullstendig kaos der, men ingen ble skadet og folk var helt i eufori. Dette er grunnen til at man orker å drive med fotball.

Nå venter en sesongfinale i Haugesund med alt på spill.

– I Haugesund må vi bare gjøre jobben selv. Det blir grusomt. Nå må vi bare tillate oss selv å kjenne på opplevelsen fra i går i noen dager, forteller Stabæk Supports leder, Bjørnar Posse Sandboe.



NERVØS: Bjørnar Posse Sandboe er innstilt på mye nerver under skjebnekampen mot Sandefjord. Foto: Privat

Supporterlederen merker at engasjementet rundt klubben har nådd nye høyder før den dramatiske sesongavslutningen.

– Vi hadde vårt største bortefølge mot Enga siden gullåret i 2008, så det viser at folk bryr seg. Det gir motivasjon. Uansett hvor vi er neste sesong, så er det aller viktigste at vi gjør det sammen som en klubb, fortsetter Sandboe.



MØTTE MANNSTERKE: Stabæk-supporterne var i fyr og flamme under skjebnekampen mot Vålerenga på Intility. Foto: Beate Oma Dahle

Nå blir det neglebiting fra tribuneplass i bitende kulde nok en gang. Å kjempe om trygg plass mot akkurat Vålerenga, gjør det ekstra spesielt.

– Enga har en voldsom tyngde i supportermassen sin, og det var enormt bra trøkk fra begge sider på Intility forrige runde. Det presset kan slå ut alle veier. Det er ikke mye mer rom for feil nå, men vi får være positive og støttende til siste spark. Enga kan være sinnaklubben, så kan vi være de optimistiske blidfisene, sier Stabæk Supports leder.



FULL KOK: Stabæk-supporterne tok seg inn på banen i ren jubelrus etter overtidsscoringen på Nadderud. Foto: Annika Byrde

– Det største jeg har opplevd

Kontrasten fra nedrykksnerver til opprykksfesten på Ekeberg er enorm. Supporterleder for Profetene, Jon Morten «Bosse» Mosand, kunne endelig kvitte seg med alt av nerver etter at opprykket var et faktum.

– Det var en stor glede, og det største jeg har opplevd på fotballbanen. Det har vært nervepirrende med mange tøffe kamper. Da målet kom mot Skeid, glemte vi alt. Nervøsiteten ble lagt igjen et annet sted, og vi fikk en kjempefest, sier Bosse.



Hele KFUM-familien var samlet på tribunen da det skulle avgjøres.

– Det var spesielt mange som kom på kamp mot slutten av sesongen. Det var flere som har hatt en tilhørighet til klubben fra før, og som har et hjerte for klubben. Man merket at det kokte litt mer i gangene før kamp, forteller Bosse.



SUKSESSHISTORIE: KFUM har fått til utrolige ting med få ressurser. Foto: Frederik Ringnes

KFUMs supportertalsmann erkjenner at de kan være Oslos eneste klubb på øverste nivå neste sesong.

– Det vil koke greit i OBOS hvis Vålerenga rykker ned. Det er viktig at interessen fortsetter og at man støtter Oslo-fotballen. Oslo som by trenger Vålerenga i Eliteserien. KFUM som eneste klubb i Oslo er tynt, konstaterer Bosse.



