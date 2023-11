NFF snyter Glimt for gullfest

SERIEMESTER 2021: Det var stor stemning på torget i Bodø da Glimt mottok sitt andre seriemesterskap for to år siden. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Både Tromsø og Viking tapte sine seriekamper sist helg, og er dermed ute av gullkampen.

Brann vant sin kamp mot Odd, men luken opp til Bodø/Glimt på førsteplass er på ni poeng.

Det er kun tre serierunder igjen, og Glimt har 20 plussmål i forhold til Brann. Derfor er det kun teoretiske muligheter for at bergenserne kan snyte Bodø/Glimt for seriemesterskapet i 2023.

På Aspmyra er det duket for topp mot bunn når Glimt møter Aalesund på søndag. De fleste tror på seier, og i Bodø håper man på gullfest.

– Vi jobber med noen planer dersom det skulle bli klart at vi skulle vinne seriegull på søndag, sier Ørjan Heldal, kommersiell leder i Bodø/Glimt.

FOTBALLFEST: Supporterne i Bodø var høyt oppe etter at Bodø/Glimt slo Besiktas 3-1 i gruppespillet i Conference League på Aspmyra i høst. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Men Norges Fotballforbund vil ikke være med på noen gullfest.

Blir skuffet

For de som trodde at Glimt ville få muligheten å henge gullmedaljene rundt halsen og heve pokalen over hodet inntullet i en haug med gullkonfetti, blir veldig skuffet.

– Det er forståelig at man ønsker en markering til helgen, men premieutdelinger er regulert i Turneringsbestemmelsene, skriver Nils Fisketjønn, direktør for konkurranseavdelingen i Norges Fotballforbund i en e-post til TV 2.

For ifølge Turneringsbestemmelsene heter det at:

«Premieoverrekkelsen vil bli foretatt etter siste seriekamp. Dersom vinneren er klar, kan premieoverrekkelsen foretas etter nest siste serierunde dersom vinneren spiller denne kampen på hjemmebane.

Premieseremonien skal gjennomføres i regi av NFF/Krets og det gjennomføres kun gull seremoni»

Det betyr at Bodø/Glimt må vente til siste serierunde mot Sarpsborg 08 før medaljene blir delt ut av NFF.

MÅ VENTE: Kjetil Knutsen og resten av laget får ikke heve pokalen dersom de skulle bli seriemestre allerede på søndag. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

For Glimt gjenstår da både cupfinalen og den siste runde i gruppespillet i Conference League mot Club Brugge.

Etter kampen mot Aalesund er det landslagspause frem til borteoppgjøret mot Brann 26. november.

Dermed ville det ha vært en fin anledning til å feire seriegullet ved uavgjort eller seier mot Aalesund. Glimt kan også bli seriemester fra sofaen dersom Brann avgir poeng mot Haugesund på lørdag.

Har kontaktet NFF

TV 2 har sendt flere spørsmål til NFF, men Fisketjønn velger å svare generelt.



– Gjennom mange år har en sett det som hensiktsmessig å regulere premieutdelinger. Slik vet alle hva som gjelder og når medaljene skal deles ut, skriver Fisketjønn.

INGEN GULLMEDALJE: – Vi kommer til å dele ut gullmedaljene i siste hjemmekamp 3. desember, sier Nils Fisketjønn, Konkurransedirektør i Norges fotball forbund Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– NFF er gjennom mange premieutdelinger på høsten. Gode rutiner og retningslinjer gjør at alle kan planlegges på en best mulig måte. Samtidig er det et lite poeng at en ikke offisielt deler ut premier og kårer vinnere før konkurransen er over, skriver Fisketjønn.

Fotballforbundet planlegger gullseremoni i Bodø den 3. desember etter siste seriekamp mot Sarpsborg 08.

– Hva tenker dere om at NFF vil vente helt til 3. desember før seriegullet deles ut?

– Vi har på en tydelig måte meldt inn at vi ønsker en gullseremoni ovenfor NFF dersom seriegullet sikres på søndag. Vi må bare respektere at NFF ikke kommer, sier Heldal.

Fredag formiddag er det kun 50 billetter igjen til kampen mot Ålesund. Det er fullt hus og stor interesse rundt kampen.

– Lover du fyrverkeri og god stemning ved seier?

– Det kan hende. De som kommer på Aspmyra får vente å se, sier en hemmelighetsfull Ørjan Heldal, kommersiell leder i Bodø/Glimt.