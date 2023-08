Nevland: – Vi er ferdig handlet og ferdig solgt, men går litt på nåler

FORNØYD: Vikings sportslige leder Erik Nevland er svært fornøyd med hvordan Viking-troppen ser ut for øyeblikket. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

>

Torsdag fra kl. 17.30: Se vår Deadline Day-sending på TV 2 Sport 1, tv2.no og TV 2 Play

Viking overrasket mange da både Joe Bell og Samuel Adegbenro ble hentet tilbake til klubben denne uken. For gjennom hele sommeren har det vært mest snakk om at nøkkelspillerne Markus Solbakken og David Brekalo kom til å bli solgt.



Da er det ikke rart Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim gliser fornøyd når han forteller om de to nye spillerne har sikret foran den spennende høsten i gullstriden i Eliteserien.

– Ja, vi får inn to tidligere Viking-spillere som har prestert her tidligere og er veldig glade for det. Samuel er en mellomromsspiller og ving, mens Joe Bell er mer en sekser og indreløper. Vi er veldig fornøyd med den kvaliteten vi har fått inn i troppen med tanke på den tøffe høsten vi har foran oss, forteller Lunde Aarsheim til TV 2.

– Det er det eneste som er sikkert



For nøyaktig ett år siden måtte sportslig leder Erik Nevland tåle mye kritikk fra både fans og eksperter for at klubben ikke lyktes med å hente inn en erstatter da Veton Berisha ble solgt til svenske Hammarby.

Etter signeringene av Joe Bell fra Brøndby på en fire og et halvårskontrakt, og det seks måneder lange lånet av Samuel Adegbenro fra kinesiske Beijing Guoan blir nå Vikings sportslige ledelse hyllet.

KLAR TALE: Erik Nevland håper på rolige dager før overgangsvinduet stenger. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

– Ja, det er det eneste som er sikkert i fotballen, det går opp og ned. Men vi jobber ut i fra et langsiktig perspektiv og ønsker å gjøre Viking til en stabil toppklubb i norsk fotball. Da må man på en måte ta et par valg som kan skade deg på kort sikt, men gi en god effekt på lang sikt, forklarer Nevland til TV 2, og legger til:

– Nå har vi fått bygget et godt fundament, selv om det har skjedd ting tidligere som du ikke ønsket skulle skje. Det er det som gjør dette så spennende. Nå håper jeg bare det engasjementet som er i Stavanger og på SR Bank Arena fortsetter på det nivået som har vært, så kan det bli en kjekk høst, konstaterer han.

Nevland har gjort det klart at klubben ønsker å beholde Markus Solbakken og David Brekalo for å være best mulig rustet i innspurten i Eliteserien.



– Ferdig handlet og ferdig solgt



Stavanger-klubben har som kjent avvist et bud på rundt 25 millioner kroner for Solbakken fra italienske Pisa, og forrige uke takket de nei til et bud på 46 millioner kroner fra den styrtrike danske toppklubben FC Midtjylland for Brekalo.

Den slovenske stopperkjempen er også blitt koblet til engelske klubber som Luton, Coventry og Leeds United den siste tiden, men foreløpig har ingen av disse lagt inn bud på 24-åringen.

– Vi er ferdig handlet og ferdig solgt, svarer Nevland på spørsmål om at det kan skje noe mer på overgangsmarkedet før overgangsmarkedet stenger.

– Ingenting tyder på at det skal skje noe. Men man vet jo ikke sikkert. Så vi får gå litt på nåler og vente. Men utgangspunktet er at vi er ferdig handlet og ferdig solgt nå, gjentar han.

ETTERTRAKTET: David Brekalo. Foto: Carina Johansen

Trener Bjarte Lunde Aarsheim er i hvert fall svært fornøyd med hvordan Viking-troppen ser ut foran de siste kampene i Eliteserien.

– Vi ønsker å kjempe oppi toppen der, og har nå et lag og en tropp som er godt rustet til å konkurrere med de andre lagene, konstaterer han.