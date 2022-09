Nedrykksdrama: Sarpsborg brøt marerittrekke på overtid

Kristiansund tok sin andre seier på rad mot Sandefjord. Det gikk mot Sarpsborgs niende strake tap, før to scoringer på overtid.

Kristiansund - Sandefjord 3-1

Sarpsborg - HamKam 2-1

Etter å ha blitt avskrevet av de fleste har nå Christian Michelsens mannskap fått fart på maskineriet.

– Vi tar de små stegene i riktig retning og blir farligere og farligere. Bare og fortsette nå, sier en emosjonell Michelsen til Discovery.

– Det er artig at man snakker om mirakel og at temaet er snudd nå. Fra helt forlatt og mye kritikk til at gutta får litt positiv honnør nå, det har de fortjent, fortsatte treneren.

Søndag ble Sandefjord beseiret, hvor Faris Pemi og Brynjolfur Willumsson scoret i første omgang.

Keanin Ayer reduserte for gjestene, før Liridon Kalludra punkterte kampen til 3-1. Det så ut til å bety mye for svensken, som kastet trøya i eufori.

I TV 2s Fotballrunden ble det diskutert om Kristiansund kunne klare det umulige.

– Egentlig har jeg lyst å si nei. Vi har dømt de nord og ned, men nå er det faktisk bare seks poeng opp, da er det selvfølgelig mulig, sa TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah da Sarpsborg lå under 0-1 etter 90 minutter.

Sarpsborg snudde

Men på overtid scoret Steffen Lie Skålevik og Tobias Heintz, som gjorde at de brøt marerittrekken på åtte strake tap.

Det betyr at Kristiansund har ni poeng opp til Sarpsborg.

– Hele byen trengte det. Vi var forbanna fornøyd med 1-1, så får vi et kanonløp av Anton som kjører solo og får straffe. Nå har vi fått den forbannelsen litt bort, sa Heintz til Discovery.

– Det var vel den mest brutale måten å tape en fotballkamp på, rett og slett fordi vi var bedre enn dem i dag, sa HamKam-trener Jakob Michelsen til kanalen etter skuffelsen.

– Går fra drøm til tro

Dermed var det HamKam, Sandefjord og Jerv som ble de store taperne denne runden.

– Det er fortsatt mer en drøm, men nå går de fra drøm til å tro igjen, sa Amankwah om KBKs situasjon.

Gjest Fredrik Pallesen Knudsen, som spiller i suverene Brann i Obosligaen, understreket viktigheten av vinnermentalitet i et lag.

– Det er veldig viktig. Man er helt avhengige av seier for at man skal klare å prestere. Det gir hverdagen den ultimate gleden. Når den begynner å komme, vil det gi en «boost». Det kan være de klarer det, sa Brann-stopperen.

– Trenden de lagene KBK kjemper med er positivt nytt for dem, Sarpsborg og Jerv har jo vært helt horrible, kommenterte Amankwah.