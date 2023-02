Navnet skaper forvirring: – Unnskyld?

Mandag ble Sory Ibrahim Diarra (22) fra Mali presentert som FK Haugesund-spiller med tittelen: «Sory not sorry».

FKHs medieansvarlig Runar Nordvik opplyser at det vanligvis brukes konservative overskrifter ved overganger, men denne anledningen kunne han ikke la gå fra seg.

– Det var en lissepasning til å servere en tittel basert på ordspillet, sier Nordvik fornøyd.

Det engelske utrykket er en sarkastisk måte å erkjenne at noen misliker det man sier eller gjør, men man bryr seg egentlig ikke om det.

I FKH-innlegget siktes det til at Diarra heter Sory og ikke «sorry», det engelske ordet for unnskyld eller beklager.

KLAR: Sory Ibrahim Diarra (22) ser frem til sin nye tilværelse i FKH. Foto: FK Haugesund

– Kan bli kaos

Det var ikke bare på hjemmesiden at navnet til Haugesunds nyeste tilskudd ble tullet med.

Da Diarra deltok på sin første trening med haugalendingene presenterte han seg høflig meg eget navn: «I'm Sory».

Flere av hans nye lagkamerater svarte dermed humoristisk:

«Hvorfor beklager du?».

– Det ble en artig liten seanse, forteller Haugesund-kaptein Sondre Liseth.

– Det var unektelig morsomt, sier medieansvarlig Nordvik om velkomsten til spilleren han beskriver som en «usedvanlig grei og hyggelig fyr».

Liseth spår at trener Jostein Grindhaug kan få trøbbel med å gi riktige beskjeder til enhver tid.

– Kallenavnet har blitt Sory, naturligvis fordi det er navnet hans, men Jostein bruker jo det engelske ordet mye til vanlig. I tillegg er han ikke så god på å huske navn, sier Liseth og utdyper:

– Da kan det skje at spillerne tror han mener unnskyld eller at Sory tror det ropes på ham. Det kan bli kaos, humrer Liseth.

HODEBRY? Sondre Liseth tror FKH-trener Jostein Grindhaug kan gå på en navnesmell. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Ikke et problem

Den afrikanske angrepspilleren kommer fra spill i rumenske Pertolul Ploiesti. «Mr. Unnskyld» forteller om en varm velkomst, med mye humor rundt fornavnet.

– Det er en R mindre, men det er alltid slik jeg sier navnet mitt til folk, sier Diarra lattermildt til TV 2.

– At folk spør hvorfor jeg unnskylder meg og at de ler er ikke et problem, fortsetter spissen som tar det hele med et smil.

MED PÅ LEKEN: Sory Ibrahim Diarra har ingenting imot at lagkameratene spøker med fornavnet. Foto: FK Haugesund

For angrepskollega Liseth gikk det i surr da han skulle kommunisere med Diarra på feltet.

– Jeg hadde en liten glipp hvor jeg sa: «Sorry, Sory» på banen. Det er fort gjort, innrømmer Liseth.

GLIPP: Haugesund-kaptein Sondre Liseth innrømmer at navnet spilte han et lite puss. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Lettet

Diarra forteller videre at han er stolt over å ha signert for FKH og ser frem til den kommende sesongen i hvitt.

– Jeg er veldig glad for å være her. Hele gruppen med spillere, trenere og støtteapparat har tatt meg godt imot. Jeg håper jeg kan hjelpe laget til å få en bra sesong og score masse mål, sier den nye spissen.

Diarra er et produkt av Etoiles du Mandé-akademiet i hjemlandet Mali og han har spilt for samme klubb (Cercle Olympique Bamako) som Ibrahima Koné, som har en fortid i Haugesund.

– Jeg kjenner godt til Ibrahima og har selvsagt snakket med ham om Haugesund. Han fortalte meg ikke hvor mye det blåser her, sier Diarra til klubbens nettside.

STJERNEKOMPIS: Malis landslagsprofil Ibrahima Koné er en god venn av Haugesunds Sory Ibrahim Diarra. Foto: Thaier Al-Sudani / Reuters

Koné ble kjøpt av Sarpsborg 08 i 2021 for om lag én million norske kroner, og solgt videre til franske Lorient for en totalramme på rundt 40 millioner kroner året etter.

Diarra håper på tilsvarende suksess i Eliteserien som kompisen, og lover at det vil bli scoringer av et vidt spekter:

– Jeg scorer egentlig mål på alle måter. Både med begge ben og med hodet. Noen mål scorer jeg fra distanse, mens andre er mer fox-in-the-box og fra kort hold.

Haugesund drar til Malaga torsdag og skal måle krefter mot Tromsø i Spania førstkommende lørdag. Kampen ser du på TV 2 Play!