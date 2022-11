Når «tante kokk» snakker om Braut Haaland, blir hun rørt til tårer

Torbjørg Haugen (62) var den som introduserte Erling Braut Haaland for lasagne som kampmat. Nå kommer «tante» med et lite stikk i retning pappa Alfie.

– Jeg syntes så synd på ham. Da han kom inn her med faren for første gang, var han bare en liten tapp, sier Torbjørg Haugen om det første møtet med Erling Braut Haaland.

62-åring fyker rundt på kjøkkenet på Aker stadion. Gjennom vinduet med utsikt til kunstgresset kan hun se at Molde-spillerne er i ferd med å avslutte dagens treningsøkt.

I ovnen står torsken som de skal få til lunch, men hun er opptatt med å skjære opp kalkun.

– De må alltid ha noe å velge mellom. Det er klart det, sier Torbjørg - som innrømmer at hun skjemmer bort «guttene sine», som hun kaller dem.

På disken foran henne står en blomsterkvast fra Vålerenga, som gratulerer med seriegullet. Og i andre enden av lokalet står det velfylte pokalskapet til den meritterte klubben.

IDRETTSBAKGRUNN: Torbjørg Haugen jobbet for landslagene i skiskyting og langrenn før hun kom til Molde i 2012. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

«Tante kokk», som hun kalles, har vært med på mange av triumfene. Etter at hun ble hentet til MFK av Ole Gunnar Solskjær i 2012 har de overtatt hegemoniet i norsk fotball.

– Jeg skjemmes ikke over det jeg har fått være med på. Det er fantastisk. Jeg har verdens beste arbeidsplass.

Men nå er det snart slutt.

To kamper gjenstår før hun henger fra seg forkleet, pakker ut av leiligheten med den fantastiske utsikten over Romsdalsalpene og reiser hjem til Sirdal. Det som egentlig bare skulle være én sesong i Molde ble til elleve for den tidligere kokken til Ole Einar Bjørndalen og skiskytterlandslaget.

– Jeg holdt med Start da jeg kom hit, men det gikk bare én dag så var det Molde som gjaldt. Man kommer jo så nærme guttene og blir glad i dem. Jeg kan ikke gå tilbake til Start nå, sier hun og smiler.

Fra tante til reservemamma

Vi har tatt turen ut på tribuneanlegget til MFK for å trekke litt luft. Slik har hun stått mange ganger de elleve siste årene og sett utover unge gutter med store drømmer.

I dag er det spillere som Magnus Wolff Eikrem og Ola Brynhildsen som er de største stjernene utpå banen. Men når hun skal snakke om alle de som har vært innom her i løpet av tiden hennes i klubben, er det én som vekker litt ekstra følelser.

– Ikke bare er han størst på banen, men han er stor utenom det også, sier hun og lar det henge litt i lufta.

MATMOR: Torbjørg Haugen (t.h) sørget alltid for å ha med mat til Erling Braut Haaland da han spilte for Molde. Foto: Erik Birkeland, Romsdals Budstikke

«Tante» ble fort til reservemamma for Erling Braut Haaland da han kom til klubben i januar 2017.

– Han var kun 16 år gammel og skulle være her helt alene. Han hadde jo kameratene sine på laget, men jeg følte at jeg måtte hjelpe ham og gi ham litt mat, forteller hun.

Favoritten til lysluggen fra Bryne var kjøttkaker.

Han spurte hele tiden om å få med seg mat hjem. Torbjørg Haugen

– Det sender jeg ofte med mange av spillerne. Det er bedre at guttene får restene enn folkene i administrasjonen, sier hun.

– Og så sies det at han vokste åtte cm i løpet av tiden i Molde?

– Ja, han vokste noe helt sinnsykt.

GIR SEG: Bak disse vinduene på Aker stadion i Molde har Torbjørg Haugen snart sin siste dag på "kontoret." Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Ble rørt av TV-tale

Braut Haaland ble i Molde i to år før ferden fortsatte til Salzburg, via Dortmund og endte opp i Manchester.

– Det er som en drøm. Det er dette disse guttene vil. Da er det fantastisk når de lykkes.

– Og han har vist takknemlighet overfor deg etter at han dro herfra?

– Ja, ja, rekker hun å svare før følelsene tar overhånd.

Med tårer i øynene og skjelvende underleppe snur Torbjørg seg bort fra TV-kameraet og signaliserer at hun trenger en liten time-out.

– Akkurat det der er litt sterkt, sier hun når hun har samlet seg.

Hun tenker tilbake til Idrettsgallaen i 2020 da den daværende tysklandsproffen trakk frem henne i takketalen etter å ha mottatt prisen for årets gjennombrudd.

Tusen takk til «tante» i Molde som laget god mat som gjorde at jeg vokste «grævla» godt. Erling Braut Haaland, Idrettsgallaen 2020

– Det er jammen meg ikke så mye jeg har gjort. Jeg er jo bare en kokk, men det er kjekt å bli satt pris på, da. sier en rørt Torbjørg.

MAMMA DI PASTA: Foran hver kamp lager Torbjørg Haugen 10-12 liter med lasagne til MFK-spillerne. Det har hun gjort i elleve år.

Fikk gave fra Haaland

Hun forteller at Braut Haaland sendte henne trøyer fra Dortmund i gave til jul for to år siden.

– Nei, nå har vi snakket oss bort. Jeg må lage saus, sier hun plutselig og småløper tilbake til grytene samtidig som ovnen gir fra seg en lyd som varsler om at torsken er klar til servering.

Med serieinnspurt og europacup kommer kampene tett i Molde om dagen. Det er derfor viktig med påfyll. Hos «tante» står både frokost og lunch på menyen hver dag. Spillerne samles rundt runde bord i kantinen. Det er noe som henger igjen fra Solskjær-tiden og som daværende keepertrener Richard Hartis innførte for å unngå at spillerne samler seg i «grupperinger».

– Min tanke er at du må ha sunn og god mat. Og så må du ikke være redd for å bruke karbohydrater. Jeg vet at det er klubber som ikke bruker det, men det mener jeg er feil. Det er den viktigste energikilden som er. Du kan ikke gå ut på banen her med en skål salat innabords, sier Haugen så bestemt som bare en kokk på et kjøkken kan være.

Inn døra kommer spillerne og trenerne. Dagens økt er ferdig og Erling Moe sender et slengkyss i retning av Torbjørg når han ser hva de får servert.

Når du har vært sammen med noen i elleve år, så er det noen du blir glad i. Også er det noen du blir kjempeglad i. Tante er typen du blir kjempeglad i. Erling Moe, Molde-trener

– Hun har vært utrolig viktig for oss. Maten hennes er god, men det er underordnet. Her er det personen som er viktigst. Jeg håper at den neste som kommer inn ikke er like dyktig som henne, for jeg er en av dem som ikke har godt av all den gode maten, sier MFK-treneren med et smil.

Håper på lasagne-invitasjon fra Alfie

– Nå skal jeg lage lasagne, roper Torbjørg fra andre siden av kjøkkenet.

Etter at pappa Haaland røpet til Viasat at han laget lasagne til sønnen foran hver kamp, ble det - med en god porsjon humor - blåst opp som den viktigste årsaken til den eventyrlige suksessen.

– Alfie. . . Du vet, han snakker i litt store ord av og til, sier hun, blunker lurt, og finner frem pastaplater og kjøttsausen som hun allerede har forberedt.

– Han lager sikkert lasagne, han også. Men det var her Erling begynte med lasagne som kampmat. Det har vi gjort i elleve år. Jeg lager ti-tolv liter med det dagen før match. Så kan du gange det med 35 kamper i året. Da finner du ut hvor mye lasagne jeg har laget i min tid i Molde. Jeg tror ikke jeg kommer til å ha dette som middag en eneste gang i resten av mitt liv, sier hun.

– Hvilke egenskaper vil du trekke frem hos Braut Haaland?

– Han var en selvsikker type da han kom hit. Men han elsket også fotball. Og så var han vanvittig glad i mat. Han hadde fått med seg den lærdommen hjemmefra: Hvis du skal prestere så må du spise.

– Men trodde du at han skulle bli så god?

– Nei, men etter Brann-kampen (4 mål på 20 minutter) så tenkte jeg: «Du kommer til å bli god». Men så har det jo bare gått sånn, vet du, svarer Torbjørg og peker mot himmelen.

GLADGUTT: Etter fire scoringer mot Brann tok det fullstendig av rundt Erling Braut Haaland. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Etter å ha lagt kjøttsaus og pastaplater lagvis topper hun det hele med hvit saus med parmesan.

– Dette er jeg sikker på at Alfie ikke har på sin lasagne, sier Torbjørg.

Hun hadde planer om å besøke Braut Haaland i både Salzburg og Dortmund, men det har ikke blitt tid til. Nå som hun skal gi seg i Molde kommer hun med en spøkefull oppfordring til pappa Braut:

– Nå får du invitere meg til Manchester, Alfie, så kan du lage lasagnen.

– Er du trygg på at den er like god som din?

– Ja, jeg er helt sikker på at også han lager god lasagne, avslutter tante kokk med et smil.