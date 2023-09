Nådeløst Strandberg-oppgjør: – Forventer at klubben kaster dem ut

I stedet trekker VIF-kapteinen fram markeringen fra både VIF som klubb og supporterne før kamp som søndagens høydepunkt på Intility Arena.

– Det var den klart viktigste kampen og seieren i dag, sier Stefan Strandberg.

Både supportere og VIF som klubb tok et klart standpunkt i forkant av oppgjøret: Vålerenga er mot rasisme.

Etter oppgjøret, snakket Strandberg seg varm om temaet. Han er engasjert og kraftig provosert.

– At vi som fotballspillere får kritikk, er jeg vant til. Men jeg blir jævlig forbannet og lei meg over at vi ikke har kommet lenger i 2023. Det er hårreisende. Vi som klubb må finne ut hvem de er og kaste dem bort for alltid. Sånne ansikt har jeg ikke lyst å ha på stadion. For min del kommer jeg aldri til å akseptere at slike folk skal få komme på denne arenaen, sier Strandberg.

KLAR TALE: Stefan Strandberg gir full støtte til Jacob Dicko Eng. Foto: Beate Oma Dahle

I forrige uke åpnet Vålerenga-talentet Dicko Dicko Eng (19) opp om hets og rasisme. Så ille var det en periode at han måtte slette Instagram.

Strandberg sier han har sett enkelte av meldingene Dicko Eng har mottatt. At det har vært rasistisk motiv, er han ikke i tvil om.



– Det har det vært, og vel så det. Det er så langt forbi streken av hva man kan tolerere. Du ser ikke streken engang. Det er så hårreisende og nå forventer jeg at klubben finner ut hvem det er og kaster dem ut av stadion her, sier han etter 3-1-seieren over Aalesund søndag kveld.

Markerte før kampstart

Det var spesielt i forkant av oppgjøret at det ble markert på Intility mot Aalesund.

Bannere som «Dicko - vi har ryggen din» og «Vålerenga mot rasisme» prydet VIFs supportertribune Østblokka.

VIF-spillerne gikk ut til kamp med spesialtilpassede T-skjorter.

På spørsmål om han føler klubben har gjort nok for å markere sitt standpunkt nå, svarer Strandberg:

– Jeg skulle ønske at vi brukte den (t-skjorta) som kampdrakt i dag. Det er det jeg husker Vålerenga som fra gammelt av; som en foregangsklubb på de tingene. Nå har jeg ikke vært oppe i 5. etasje (hos klubbledelsen), men jeg forventer at man tar alle grep som man kan for å få det bort. Den viktigste kampen VIF har som klubb, er akkurat den, sier Strandberg om kampen mot rasisme.

I etterkant har VIF som klubb vært krystallklare på at rasisme ikke skal tolereres.

Dicko Eng kom inn som innbytter like før slutt mot Aalesund. Han mottok stor applaus, men ønsket ikke la seg intervjue om temaet etter kamp.

– 99,9 prosent tar avstand

Stefan Strandberg sier han har visst om en stund at Jacob Dicko Eng har fått hets. Han visste imidlertid ikke hvor ille det var.

– Jacob har hatt det tøft. Han er en ung gutt og en fantastisk fotballspiller. Han har alt foran seg. At noen prøver å dra han ned, er forferdelig. Han har hatt det tøffere enn mange tror. Mange har kritisert han for å ha prestert dårligere enn i fjor, men jeg tror ikke det er bare-bare å gå gjennom noe sånt. Jacob skal i alle fall vite at alle står bak ham. Denne kampen skal vi kjempe sammen, sier Strandberg.

VIF-trener Geir Bakke mener hetsen mot hans egen spiller vitner om et samfunnsproblem.

– Så lenge vi har sosiale medier, vil det alltid være mennesker som ytrer seg om ting som ikke er gjennomtenkt. Det er dumt og trist at det går utover alt fra idrettsutøvere til folk i skoleverket når det blir misbrukt av folk. Det har Jacob fått kjenne litt på nå, men vi skal komme oss gjennom det, sier Bakke.

Han er glad for at VIF som klubb og supporterne sammen markerte sin avstand mot hetsen i kampen mot Aalesund.

– Det er sånn det skal være. I 99,9 prosent av tilfellene tar Norges befolkning sterk avstand fra slike ting. Så vil det alltid være noen som ødelegger, påpeker Geir Bakke.