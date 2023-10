Nådeløst Moe-oppgjør med eget lag: – En katastrofe

Erling Moe (53) så laget sitt tape 2–3 på Brann Stadion lørdag kveld.

Etter kampen tar Molde-treneren et kraftig oppgjør med eget lag.

– I dag så er vi … skal jeg være helt ærlig? … en katastrofe utover i andreomgangen. Brann vinner femti-femti-duellene, noe som er grunnleggende i fotball. De er mer aggressive enn oss, noe som også er grunnleggende i fotball. Derfor blir sluttresultatet som det blir, sier 53-åringen til TV 2.

– For meg så er det én av få ganger jeg har vært Molde-trener, der vi taper på disse tingene her. Det er særs alarmerende, tordner Molde-treneren.

Kaptein Magnus Wolff Eikrem trekker frem det samme som sjefen, og kommer med en klar beskjed om prestasjonen i andreomgangen.

– Andreomgangen er egentlig bare utrolig svak av oss. Det er skuffende, nærmest flaut. Det ser ut som de vil det mer, og det må såre oss alle, sier Molde-stjernen.



KRITISK: Molde-kaptein Magnus Wolff Eikrem. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

– En alvorlig sak

Molde åpnet best i Bergen, men etter rundt tjue minutter mistet laget fra rosenes by initiativet i kampen. Erling Moe forteller hva som var budskapet til spillerne hans i garderoben etter kampen:

– De tar oss på alt det grunnleggende i fotball etter tjue minutter.

Molde har en viktig høst foran seg, med cupfinale, europaliga-spill og innspurt i Eliteserien.

Laget må bli bedre på det grunnleggende, mener Moe.

– Det er for oss i Molde en alvorlig sak når vi spiller så viktige fotballkamper. Det kommer flere viktige kamper fremover, dersom vi ikke retter på dette, så blir det ikke spesielt bra utover høsten, advarer han.

Molde ligger på en femteplass i ligaen, og har nå sju poeng opp til Brann på medaljeplass.



– Vi må virkelig se oss selv i speilet og spørre oss selv: «Hvor er vi nå, og hvor vil vi resten av høsten?», sier Moe om eget lag.

Eikrem med klar beskjed

Eikrem håper de tar læring fra oppgjøret.

– Vi må bare glemme denne kampen her. Samtidig må vi bruke den for alt den er verdt, for det her må såre oss. Vi må vise en helt annen holdning på torsdag, sier han, og fortsetter:

– Dersom vi begynner å spille bedre, så kan vi ha mye å spille for denne sesongen. Vi kan ikke «legge ned» sesongen allerede nå, er Molde-kapteinens beskjed til eget lag.

Moe mener det er viktig at moldenserne først og fremst fokuserer på seg selv i tiden fremover.

– Vi må tenke på oss selv. Begynner vi nå tenke på andre så begynner vi i feil ende. Vi får se på oss selv og først og fremst satt laget slik at vi blir konkurransedyktig, for i dag synes jeg vi ikke er det, er hans klare dom.

På torsdag tar Molde imot svenske Häcken på Aker Stadion i Europaligaen.