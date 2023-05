«Artig og angrepsvillig fotball».

De ordene står nedfelt i Rosenborgs verdigrunnlag.

Onsdag kveld ble Rosenborg utspilt av rivalen Brann på mektige Lerkendal.

På deres egen festning fikk trønderne en leksjon i deres eget verdigrunnlag.

– Akkurat nå er disse to lagene på vidt forskjellige steder. Brann er et maskinlag. Spillerne strutter av selvtillit og de flyr over gresset. Rosenborg er tunge, treige og ganske forutsigbare.



– Rosenborg er veldig langt unna de beste lagene i Norge akkurat nå.

Det var dommen til TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen etter kampen.

FORTVILTE: Agon Sadiku fikk sjansen fra start. Allerede til pause ble den unge spissen byttet ut. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Jeg lurer oppriktig på hvordan det er for RBK-spillerne å spille her på Lerkendal, når det er et så kravstort publikum, som har vært vant til angrepsfotball, sier Mathisen.

Han har forståelse for at Rekdal råder over et ungt og uerfarent lag, samt at de har mistet flere av nøkkelspillerne fra i fjor.

Han reagerer spesielt på hvordan trønderne fremstod etter pause.

– Én målsjanse 44 minutter ut i omgangen, hjemme på Lerkendal når du desperat trenger et mål. Det er jo rett og slett stryk!

Rosenborg hadde 181 pasninger i løpet av kampen. Det betyr fattige to pasninger i minuttet. Brann på sin side hadde 507 pasninger.

Se sammendraget fra kampen i videovinduet øverst!

– Varsellamper

Rosenborg-kaptein Markus Henriksen synes de var gode det første kvarteret. Etter det mener han det var stor forskjell på lagene.

– Brann er bedre enn oss i alle faser. I dag skal vi være såpass ærlig og si at vi taper for et bedre fotballag, sier Henriksen til TV 2.

Etter fem serierunder ligger Rosenborg på niendeplass. Én seier, tre uavgjort og et tap, sørger for seks poeng på de fem første kampene.

Tre mål har Rosenborg scoret på fem kamper.

– Det er fortsatt tidlig, men at noen varsellamper må begynne å blinke, det er det ingen tvil om. Vi er helt fullstendig klar over at vi har skapt altfor lite. Det er ikke veldig mye positivt å ta med seg fra denne kampen, sier Henriksen.

BÆREBJELKE: Markus Henriksen var selvsagt svært skuffet etter tapet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Onsdag kveld måtte de se nesten 700 bergensere feire seieren med Brann. Selv fikk de pipekonsert fra egne supportere på vei av banen.

– Jeg er født og oppvokst her. Historien og alt som er med Rosenborg, det klarer man aldri å komme seg unna. Rosenborg er noe spesielt. Det er forventninger, det skal det også være, sier Henriksen.

– Jeg synes det er helt feil å si at man er fornøyd med femte- eller sjetteplass. Da har du ikke noe i denne klubben å gjøre, spør du meg, mener Rosenborg-kapteinen.

Tror Rekdal er frustrert

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal legger ikke skjul på at prestasjonen mot Brann var langt unna det han forventer.

Han er også fullstendig klar på at laget ikke leverer offensivt slik han ønsker.

– Det er ikke slik at vi ber spillerne om å ikke score mål og gå i angrep. Akkurat nå er vi på det nivået vi er, så må vi enten trylle eller jobbe for å komme oss opp på et høyere nivå, sier RBK-sjefen.

POPULÆR MANN ETTER KAMP: Kjetil Rekdal måtte svare for seg etter nok en skuffende kamp på Lerkendal. Foto: Ole Martin Wold

I vinter har Rosenborg mistet nøkkelspillerne Casper Tengstedt, Stefano Vecchia og Victor Jensen. I tillegg har Ole Sæter mistet sesongstarten grunnet skade.

Inn har det for det meste kommet unge spillere med få klubber på CV-en.

– Rekdal finner ikke helt ut av sin beste startellever. Jeg tror han er rimelig frustrert over at laget ikke fungerer slik han hadde håpet. Jeg tror også at han er rimelig frustrert over at ikke nok penger er brukt for å erstatte de veldig viktige brikkene som er solgt, sier Jesper Mathisen.

NÅDELØS: Jesper Mathisen sparer ikke på kruttet når han skal forklare Rosenborg situasjon. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Kaptein Markus Henriksen har innsett at klubben i hans hjerte fortsatt har en lang vei å gå.

– Akkurat per dags dato er det her vi står, det er ingen tvil om at vi har en ganske lang og tøff jobb foran oss for å klare det, men det er ikke for seint etter fem serierunder, sier den tidligere landslagsspilleren.

Neste kamp for Rosenborg er allerede på lørdag. Da kommer Vålerenga på besøk til Lerkendal.

– Du vet hvordan det er i fotball, vinner man den så er man litt tilbake. Taper man den, så er det enda litt mørkere skyer enn det er nå, sier Markus Henriksen.