Nå kan du spille Eliteserien Fantasy

Fredag slippes 2023-utgaven av Eliteserien Fantasy. Nøyaktig én måned før ligastart 10. april i forbindelse med TV 2s kickoffsending for norsk fotball.

Se sendingen på TV 2, tv2.no eller Play fra kl. 14!

Ny bonus

Nytt av året er designet, samt at bonuspoeng fra Opta erstatter de gamle bonuspoengene gitt av kommentatorene. Med andre slik man er kjent med fra Fantasy Premier League.

PRISKRIG: Akor Adams er blant jokerne på topp i spillet. Foto: TV 2

– Fantasy er en meget viktig del av satsingen til TV 2. Vi gleder oss enormt til å komme gang, sier fotballsjef Eystein Thue.

TV 2 vil lage mye innhold rundt fantasy i sesongen som kommer. I sosiale medier kan du allerede nå følge kanalens fantasykonto der det drypper priser og tips rundt spillet døgnet rundt. TV 2 har lansert video- og podkast-konseptet Eliterådet der du kan følge med og få siste nytt rundt fantasy kontinuerlig.

Sondre, Franco og Simen, kjent fra Fantasyrådet, spinner etter å ta fatt på norsk fotballs indrefilet.

– Jeg forventer en vanvittig morsom sesong hvor jeg ender med å vinne spillet. Da slår jeg også min bestenotering (10. plass) og mine to argeste konkurrenter og kolleger, Simen og Franco i Eliterådet, sier Sondre Golden Midtgarden.

POD- OG VIDEO: Eliterådet gir deg alt om fantasy der du lytter til podkaster. I tillegg vil gjengen gi deg videotips på tv2.no før og underveis i sesongen. Foto: TV 2/Moderne Media

I tillegg vil imitatorkongen Kasper Foss reise land og strand rundt i jakten på de unike fantasyhistoriene.

Fantasysatsingen til TV 2 vil dryppe gjennom hele uken. Mandager blir pod- og videodagen med Eliterådet ut av helgens kamper.

Gjennom resten av uken vil Dagfinn Thon, prissetter og spillekspert, sammen med tidligere Eliteserie-spiller og fantasy-geek Amin Askar, svare på brukerspørsmål i videochatten i TV 2s sportsapp, samt i sosiale medier.

Inn mot helgen blir det deadline-stream der du får siste nytt på skadefronten fra alle lagene som skal i aksjon, slik at du effektivt kan velge den beste troppen fra uke til uke.

I TV 2s sportsapp kan du nå også få tilgang til fantasyuniverset direkte. Fredag ruller vi ut en oppdatering som inkluderer fantasy.

Målet er å bistå brukerne slik at fantasy blir et mest mulig artig tilskudd til interessen man allerede har for Eliteserien og sin klubb.

- Vi gleder oss stort til å ha TV 2 som ny mediepartner og den aktiviteten de legger opp til rundt Fantasy. Med et så stort engasjement vil dette skape økt interesse for Fantasy og Eliteserien, sier merkevaresjef i Norsk Toppfotball, Terje Braathen.

Sesongen 2023 kan du spille fantasy både hos Eliteserien direkte (fantasy.eliteserien.no), eller via TV 2 (fantasy.tv2.no)