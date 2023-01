STAVANGER (TV 2): Seks måneder etter at Viking solgte Veton Berisha, har klubben fremdeles ikke maktet å finne en erstatter for storscoreren.

Veton Berisha, som også har fortid i tyske Greuter Fürth og østerrikske Rapid Wien, rakk å score åtte mål i Eliteserien før han ble solgt til svenske Hammarby for omlag 20 millioner kroner i slutten av juli i fjor. I 2021 stod Berisha for hele 22 mål i Viking-drakta.

Etter salget av Berisha i fjor sommer, var Viking tydelig på at 28-åringen skulle erstattes så fort som mulig. Men seks måneder senere har Viking fremdeles ikke maktet å hente inn en erstatter for storscoreren.

– Nå er vi lei av å snakke om Veton Berisha i Viking. Vi har noen spisser i stallen som kan gjøre det bedre enn de greide i fjor høst. Jeg og Bjarte Lunde Aarsheim må forholde oss til de spillerne vi har på treningsfeltet til enhver tid, sier Vikings trener Morten Jensen til TV 2.

De to spissene Jensen sikter til er 19-åringen Daniel Karlsbakk og 23-åringen Mai Traoré. Karlsbakk scoret totalt to mål etter ti kamper fra start og elleve som innbytter forrige sesong. Mai Traoré scoret fem mål etter tre kamper fra start og 20 som innbytter.

Overgangene som glapp

På overgangsvinduet nest siste dag i fjor, den 29. august, signerte Viking Sander Svendsen fra danske OB og antydet at 25-åringen skulle erstatte Berisha. Men 25 år gamle Svendsen er kantspiller, og scoret kun ett mål etter overgangen fra dansk fotball forrige sesong.

Samtidig som Svendsen ble hentet, forsøkte de mørkeblå seg på å hente den ghanesiske landslagsspissen Daniel Afriyie, men klubben Hearts of Oak nektet å selge 21-åringen.

Etter det har Viking med sportssjef Erik Nevland i spissen jaktet febrilsk på en ny angriper som passer inn som midtspiss i lagets 4-3-3-formasjon. I helgen trodde Nevland og Viking at de omsider hadde fått napp. Viking kom til enighet med Bodø/Glimt om et kjøp av Lars-Jørgen Salvesen for rundt ti millioner kroner.

Men etter å ha vært i tenkeboksen over en tid valgte Salvesen som kjent å takke nei til Vikings tilbud, og bli værende i Glimt for å kjempe om en plass i lagsoppstillingen på Aspmyra. Det skuffet naturligvis Vikings sportssjef Erik Nevland.

SPORTSSJEF: Erik Nevland er ansvarlig for Vikings spillerkjøp. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

– Det vi har fått beskjed om er at han ønsker å stå i det i Bodø/Glimt og tilegne seg en plass der. Det er alltid skuffende når man får et sånt svar når man har jobbet såpass mye med det og prøvd å få det til, men det er en del av gamet, sier Nevland til TV 2.

Flere navn på listen

Viking fortsetter sin jakt på en ny angriper med uforminsket styrke. På listen over spillerne Viking følger skal navn som Marcus Mehnert (Ranheim), Oscar Aga (Elfsborg), Sigurd Haugen (Aarhus), Mirlind Daku (NS Mura, Kosovo) og Agon Sadiku (Honka, Finland) stå.

Trener Bjarte Lunde Aarsheim legger ikke skjul på at overgangsmarkedet ikke har gått helt etter planen for Viking foreløpig.

– Av og til er det stang ut med tanke på logistikken, så da er det «on to the next one». Så har vi fortsatt et veldig godt lag her også, poengterer Aarsheim.

– Men i Viking ønsker vi alltid å forbedre produktet, så skulle det dukke opp en mulighet så vil vi prøve på det, fastslår han.

Viking reiser til Spania på treningsleir onsdag, to dager etter at laget begynte sesongoppkjøringen. Klubben ønsker å ha en ny spiss på plass, men:

– Det er mange faktorer som spiller inn. Det er ikke alt vi bestemmer, men vi jobber så hardt vi kan for å få på plass en spiss så fort som mulig. Nå reiser vi på treningsleir til Spania onsdag, så vi får se når det blir, bekrefter sportssjef Erik Nevland.

Viking-blogger: – Tenker det samme som mange andre

Ingve Bøe er tidligere cupmester i 1989 og seriemester med Viking i 1991, og spilte 311 kamper for klubben fra 1989 til 1995. De siste årene har Bøe markert seg som blogger for lokalavisen Stavanger Aftenblad, hvor han har fulgt kampene direkte og levert kommentarer og synspunkter om det som skjer daglig i Jåttåvågen.

Han mener i likhet med mange andre at Vikings jakt på en erstatter for Berisha har tatt alt for lang tid.

– Jeg tenker jo det samme som mange andre. Det er klart det har tatt veldig lang tid siden Berisha forsvant. Men de begynte jakten på en erstatter da klubben slet sportslig. Og da vil nok mange av kandidatene ikke anse laget som attraktivt nok. Så det er jo en viss logikk i det, sier Bøe, før han fortsetter:

– Dessuten begynte Viking sin spillerjakt samtidig som lag som Molde og Bodø/Glimt sitter med millioner på bok, og derfor kan plukke de beste spillerne fra det norske markedet for helt andre summer enn det vi har vært vant til, poengterer han.

– Mye syting

Gjennom sine livechatter med Viking-fansen under kampene har Bøe bitt seg merke i misnøyen deler av fansen retter mot Erik Nevland og klubbens sportslige ledelse når det gjelder spillerlogistikken.

– Det presset Nevland har fra fansen ser jeg gjennom chattene mine og bloggene mine. Det er en håndfull som alltid er negative, og som mener Nevland ikke er mye verdt i jobben han gjør. Men sytepaver vil det alltid være, sier Bøe.

Han har inntil videre tillit til at Nevland, som har det øverste ansvaret for Vikings spillelogistikk, kommer til å gjøre den jobben som kreves av ham.

– Den jobben Nevland gjør vil alltid være vanskelig. Det er ikke noen fasit på hvordan den jobben der skal gjøres. Det er litt «learning by doing», og det mange glemmer, er at Nevland ikke alene om den. Det er to trenere som skal finne rett type med tanke på hva de trenger i stallen, og så må han rapportere økonomi til styre og stell, som til slutt avgjør hva han har i potten, minner Bøe om.

– Men når det er sagt, så er det jo Nevland som står med hovedansvaret, og dermed blir han hoggestabben hvis ting ikke går veien, understreker den tidligere Viking-spilleren.

– Da tar jeg bølgen

Bøe tror Viking har flere kandidater de nå jobber med å signere på spissplassen. Men han er usikker på om klubben vil lykkes med å finne en fullverdig erstatter for Berisha, og som vil være målgarantist for 15-20 mål per sesong.

– Jeg er usikker på det. Det handler om å finne en som passer inn i systemet. Når det gjelder Berisha, så lyktes han jo ikke i Brann eller nå i Sverige sist, men i Viking var han i en gruppe som gjorde at han fikk dyrket frem sine kvaliteter, sier han.

VIKING-BLOGGER: Ingve Bøe. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

– Når det er sagt, så handler det nok for Viking å få på plass en ny spiss så tidlig som mulig, slik at han kan være med på treningsleirer og trenerne får satt laget. Hadde de fått en ny spiss innen utgangen av januar, så ville jeg tatt bølgen, mener Bøe.

Leder i VikingHordene og Felt O-medlem, Roar Åkerlund, opplyser til TV 2 at han skal fronte fansens syn om Vikings spillerjakt direkte med styret, og ønsker ikke å utdype fansens synspunkter i media foreløpig.