Nå er Heltne Nilsen klar for å gjøre møkkajobben igjen

Hjemme på juleferie i Volda strømmer minnene fra oppveksten på hos Sivert Heltne Nilsen.

Han beskriver en treningshverdag der spytting, slåssing og grining var normalen.

Faren Lars Arne, som var lagets trener, minnes kanskje aller best da fetteren Magne spilte på motstanderlaget. Da Sivert skjønte at det gikk mot tap, kokte det over.

Det gikk ut over fetteren – midt i kampen.

– Jeg husker at Magne løpte for livet. Han var jo livredd, sier nåværende Aalesund-trener Lars Arne Nilsen.

Han mener Sivert la på sprang etter fetteren.

– Jeg gikk amok. Jeg aner ikke hva jeg tenkte på. Kanskje jeg ønsket å «ta han ut» siden han var deres beste spiller, innser Sivert Heltne Nilsen i ettertid.

I løpet av de siste årene har sønnens temperament roet seg ned flere hakk. Ifølge faren var temperamentet så intenst at han kunne ta til tårene samtidig som han spilte kamp om det gikk mot et tap.

Så ille er det ikke nå. Likevel er det ingen tvil om at vinnerinstinktet fortsatt er der.

– Det er sånn at jeg fortsatt kan være på gråten etter en trening fortsatt. Det er tungt å tape på trening mot de du trener med hver dag, sier Sivert Heltne Nilsen.

TØFFFERE TAK: Sivert Heltne Nilsen er forberedt på langt tøffere tak i Eliteserien enn i 1. divisjon. Da passer det godt å ha ladet opp til fotballåret 2023 med litt fjøsjobb hjemme i Volda. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Klar for møkkajobben

I fjor lekte uslåelige Brann seg gjennom 1. divisjon og rykket opp. Selv ryddegutten Sivert Heltne Nilsen fikk være med på festfotballen.

Foran returen til Eliteserien er 31-åringen klar på at det blir andre boller i Eliteserien. Han er klar for å gjøre møkkajobben.

– Jeg får nok ikke ballen like ofte i år. Det er nok mer møkkajobb som må til. Men jeg tar gjerne dritjobben så lenge laget vinner, sier Sivert Heltne Nilsen.

VINNERVILJE: Her er et knippe av dem Sivert Heltne Nilsen spilte på lag med i oppveksten. Til venstre «Mr. Volda», Rasmus Aarflot som er kaptein for Volda i 3. divisjon. Deretter følger landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland, mens Stig Bjørneset som er lagleder for Brann 2 står helt til høyre.

I den anledning kunne oppladningen til det som venter i Eliteserien knapt vært bedre. I julestria har Sivert Heltne Nilsen sagt ja til å hjelpe kompisen Rasmus Aarflot på gården i Volda.

Aarflot er en av kompisene som spilte på laget til Sivert Heltne Nilsen. Landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland en annen.

– Både Sivert og Ørjan kan takke den gjengen for karrierene de har fått. Den gjengen og det miljøet de guttene fikk fram, har betydd mye, tror Lars Arne Nilsen.

Hver eneste jul deler han et klipp på sin egen Facebook-profil som forteller litt om mentaliteten til laget. I det som i utgangspunktet er en venneturnering i 2007, koker det over for flere av spillerne på laget som for anledningen har kalt seg Oransj:

Selv tror Sivert Heltne Nilsen at mentaliteten hans har har vært helt avgjørende for hans fotballkarriere.

– Jeg har ikke nødvendigvis vært den med det største talentet. Men jeg har alltid vært opptatt av å konkurrere og vinne. Lysten til å vinne kan ofte avgjøre kamper. Det er derfor du ofte ser at dårligere lag slår gode lag, sier Sivert Heltne Nilsen.

– Hvor langt er du villig til å gå for å vinne?

– Off, det tror jeg ikke at jeg har lyst til å si på TV. Men jeg er nok villig til å gå ganske langt, i alle fall så lenge det er innenfor Fair Play, sier Heltne Nilsen.

– Er du fair?

– Ja, det vil jeg si. I alle fall overfor lagkamerater og supportere, sier Sivert Heltne Nilsen.

– Hvor går grensen?

– Direkte juks er ikke lov. Men å legge seg ned for å få frispark, for å hjelpe dommeren på en måte, mener jeg er riktig. Dere journalister vil vel kalle det filming, men det er jo blitt sånn at du må legge deg ned for å få en straffe. Om du kan hjelpe dommeren på vei, så mener jeg at du skal gjøre det, sier Branns kaptein.

– Han er snill

I en samtale med Sivert Heltne Nilsen utenfor banen, er det vanskelig å forstå at det på banen tidvis kan koke såpass over.

Utenfor banen beskrives han som «rolig, snill og omsorgsfull» av de som kjenner han.

MOT-AMBASSADØR: Kontrastene er store til hvordan Sivert Heltne Nilsen oppleves på og utenfor banen. Rolig, snill og omtenksom, blir det sagt at han er utenfor banen. Genseren med MOT på seg sier litt om verdiene hans. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Jeg tror vinnerinstinktet på en måte har blitt litt min greie. Jeg går inn i en boble og så blir det ganske intenst. Da har jeg ikke alltid like god kontroll på hva som kommer ut av munnen min, sier Sivert Heltne Nilsen.

Fotball betyr rett og slett såpass mye for midtbanespilleren.

– Fotball er virkelig det kjekkeste jeg vet. Det er nesten litt skremmende å tenke på hva jeg skal drive på med når kroppen ikke klarer det lenger, sier Sivert Heltne Nilsen.

Og for Heltne Nilsen er forskjellen særdeles stor på å tape og vinne.

Selv erkjenner faren at han ikke alltid har vært like stolt over sønnens oppførsel på banen.

– Men så er han en snill gutt utenfor banen, og det har på en måte berget han. Samtidig synes jeg han har blitt bedre på banen også. I Obosligaen i fjor gikk jo det veldig greit. Men det spørs hvordan han blir i Eliteserien når ting ikke flyter like greit, sier Lars Arne Nilsen.

I fjor sonet for eksempel sønnen ikke karantene for gule eller røde kort en eneste gang. Det kan ikke Sivert Heltne Nilsen huske at har skjedd tidligere i karrieren...

LIDENSKAP: Allerede i en alder av 31 er Sivert Heltne Nilsen litt bekymret for hva han skal gjøre når kroppen sier stopp. Han ser på det som sannsynlig at han fortsetter innenfor fotballen etter karriereslutt. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Aner ikke hvor Brann ender

Men nå er han innstilt på andre boller i Eliteserien. Sportsklubben Brann er tilbake i det aller gjeveste selskap.

– Jeg har troen på at det blir et bra år for Brann. Jeg tror fjoråret gjorde godt for oss. Vi fant ut av en del ting som jeg gleder meg å teste ut i Eliteserien, sier Sivert Heltne Nilsen.

– Hvor bra kan det bli?

– Det er det som er utrolig vanskelig å si. I år vet vi kanskje enda mindre enn tidligere, fordi vi ikke møtte de beste lagene i fjor.

– Men snakker vi medalje, midt på tabellen eller å unngå nedrykk?

– Det er akkurat det! Jeg vet ikke. Jeg er spent selv. Men jeg føler meg ganske trygg på gjengen som er i Brann nå. Trenerne, lederne – det er et solid fundament. Det blir i alle fall ikke lett å slå oss, sier Sivert Heltne Nilsen.

Og uansett om Branns kaptein hevder han er blitt litt roligere med årene, er det ingen tvil om at vinnerinstinktet vil våkne til live og at 31-åringen vil gjøre det som står i hans makt for å løfte Brann tilbake mot gamle høyder.

– Jeg føler at jeg skylder mine lagkamerater, trenerne og supporterne å gi alt og gjøre alt jeg kan for at laget mitt skal vinne, sier Sivert Heltne Nilsen.