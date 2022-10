Nå betyr fotballen noe mye større. Det er båndene et bevis på

Jerv kunne juble for en etterlengtet seier da de vant 2-1 over Sandefjord søndag kveld, men for Iman Mafi hadde kampen, og de siste kampene, en større betydning.

Når 28-åringen gjør seg klar til kamp, ikler han seg svarte bånd rundt håndleddene. Dette for å vise at han er på lag med demonstrantene i Iran.

– Det var noen iranske fotballspillere som startet med det for tre-fire uker siden. Fotball er kjempestort i Iran, så når spillerne går ut og viser støtte til dem som kjemper i gatene, er det veldig sterkt. Flere og flere har begynt å gå med båndene og det er blitt et tegn på at du støtter folket. Det hadde jeg lyst å være med på, forteller Mafi til TV 2.

Flere iranske fotballspillere verden over har vist sin støtte, blant dem Irans største fotballstjerne, Bayer Leverkusens Sardar Azmoun, som tidligere har gått til angrep på regimet i hjemlandet.

– Det er forkastelig. Helt forferdelig

Mafi er født og oppvokst i Norge, men har iranske foreldre og tilbragte hver sommer i Iran inntil han fikk sin første proffkontrakt som 15-åring.

Den siste tiden har Mafi følt seg maktesløs når han leser om hva som skjer i landet han har så sterk tilknytning til.

Det var 16. september at Mashi Amini (22) døde mens hun var i varetekt hos moralpolitiet i Iran. Hun ble anklaget for å gå med hijab på feilaktig vis.

Ifølge rapporter fra BBC så flere vitner at politiet slo Amini til døde. The Guardian viser til CT-scanningen av Amini sitt hode, som viste brudd og blødninger, noe som stemmer med at hun skal ha fått slag mot hodet.

Dødsfallet har rystet en hel verden, og har ført til enorme opptøyer i Iran. Det er disse demonstrasjonene Mafi viser sin støtte til.

Sammendrag: Sandefjord - Jerv 1-2

– Det som regimet gjør mot folket, og kvinner spesielt, er forkastelig. Helt forferdelig. At hun skal dø fordi hun ifølge noen idioter går med sjalet sitt litt feil, er så tragisk som man får det, sier en tydelig preget Mafi.

Han husker å ha følt på en form for frykt for moralpolitiet da han var på ferie i Iran.

– Hver gang du ser dem får du et støkk i kroppen. Du begynner å se på deg selv og lurer på om du har på deg riktige klær - og jeg er gutt. Jeg kan bare tenke meg hvordan jentene har det.

Føler på både håp og frykt

– Hva føler du på når du leser og hører om det som skjer i Iran?

– Det er mange forskjellige følelser. Jeg føler et håp, et håp om frihet og regimeskifte, samtidig som jeg føler på en frustrasjon over ikke å kunne bidra i gatene.

– Jeg våkner hver morgen og håper på at det er nye demonstrasjoner, for da vet man at de ikke har gitt opp. Men samtidig vet man at det betyr at flere mennesker mister livet sitt på gaten. Det er måten regimet svarer demonstrantene på.

Etter seieren over Sandefjord søndag kveld la Mafi ut et bilde i sosiale medier av seg selv der han pekte mot de svarte båndene rundt håndleddene.

«Spiller for noe større i disse dager. Zan, Zendegi, Azadi. Kvinne, liv, frihet», var teksten til bildet.

– Idretten er min plattform og der jeg kan bli sett. Det er det jeg må bruke. Jo mer oppmerksomhet saken i Iran får, jo større er sannsynligheten for en endring. Folk i gatene i Iran risikerer livet sitt hver dag. Man føler på at man ikke kan gjøre så mye herfra, men det minste jeg kan gjøre er å ta på meg et bånd, sier Mafi.

– Iran er et land som jeg ser på som mitt hjemland, på samme måte som Norge. Jeg håper på en endring, og det er viktig å få fram at det er en godt utviklet befolkning som er klar for endring. Utdanning er veldig viktig for iranere flest, spesielt blant kvinner, understreker Mafi.

– Vi verdsetter modige idrettsutøvere

Kamal Khoshnood er representant for Iranske Politiske Fanger for Fritt Iran (IPFFI) og bruker mye av sin tid på å spre informasjon om demonstrasjonene i landet.

Han har tidligere fortalt TV 2 om at mange iranere bosatt i Norge jobber for å bistå demonstrantene i hjemlandet, blant annet ved å legge ut informasjon og videoer av protestene. Han mener det Mafi gjør gjennom idretten er et eksempel til etterfølgelse.

– Alle markeringer mot presteregimet i dagens situasjon styrker kampmoralen i befolkningen og bidrar i positiv retning. Vi verdsetter modige idrettsutøvere og ønsker at andre spillere følger Iman Mafis eksempel, sier Khoshnood.

Han verdsetter det Mafi gjør.

– Iman har sikkert hørt om Hanib Khsbiri som var kaptein på det iranske fotballandslaget. I 1982 ble han henrettet for sin støtte til motstandsbevegelsen Folkets Mojahedin, forteller Khoshnood og forklarer at mange idrettsfolk ble straffet hardt for sin motstand mot presteregimet og for å ha stått ved folkets side.

– Jeg setter stor pris på motet til Iman og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Revolusjonen vil seire, og Iran vil bli et fritt land.