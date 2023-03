Mystisk sykdom fikk RBK-profilen til å frykte det verste

Fra gymmen speider han ut på sine lagkamerater.

RBKs eneste gjenværende danske vandrer hvileløst mellom manualer, vektskiver og vinduet som har utsikt over det lagkompisene på treningsfeltet.

LENGTER TILBAKE: Sånn har de siste månedene sett ut for Carlo Holse, som følger sine lagkamerater fra gymmen. Foto: Thomas Evensen

De fire siste månedene har vært av det tunge slaget for Carlo Holse.

– Jeg har begynt å løpe og jeg ser jo et lys i enden av tunnelen. Det har vært langt, seigt og tregt. Det er den første skaden min, så selv om jeg har tatt fine steg framover, så synes jeg det går tregt. Det blir selvfølgelig litt tungt når man ikke kan spille fotball og bidra til å gjøre laget bedre, sier Holse til TV 2.

Selv om han aldri har opplevd et lignende skadefravær i løpet av sin fotballkarriere, har Holse på sett og vis vært der før. Kneskaden har nemlig fått han til å tenke tilbake på da han som tenåring fryktet for både fotballen og livet.

– Jeg var innlagt på sykehuset i én måned for at de skulle finne ut hva det var. Jeg ble testet, men de klarte ikke å finne ut av hva det var. Da var jeg redd.

Mystisk sykdom

Vi må tilbake til danskens ungdom i København for å skjønne hva Holse snakker om.

Som 16-17-åring var han for alvor i ferd med å slå igjennom i FCK. Holse herjet på juniorlaget og banket på døra til de store gutta.

– Da hadde jeg en periode hvor det bare var sånn her, sier han og peker hånden mot taket.

TESTET FOR KREFT: Som 17-åring var Carlo Holse innlagt på sykehuset i over én måned. Foto: Privat

– Jeg var liksom sjefen på G19 og jeg kunne gjøre som det passet meg. Alt gikk bra, og så får du den. Det var et større tilbakefall enn det jeg har nå.

For plutselig sa det stopp for det danske stortalentet.

– Det var ikke en skade, men en sykdom som gjorde at jeg ikke kunne trene. Jeg kunne ikke få høy puls. Jeg var ute i seks-syv måneder. Det var verre enn det jeg har nå.

Det verste var at ingen skjønte hva som var galt med den 17-år gamle Holse. For å finne ut av det ventet kreftprøver, frykten for blodforgiftning og fryktet for livet selv for en unge fotballspilleren.

– Jeg tror det gikk tre uker før de fant ut hvilken sykdom det var. Da var både jeg og familien redd.

Déjà vu

Men heldigvis var det «gode nyheter» som ventet Holse. Dansken hadde pådratt seg en giktsykdom, noe som gir smerter og stivhet i skjelett og muskelsystemet.

Holse gikk opp over tolv kilo i løpet av de 6-7 månedene han var på sidelinjen, men heldigvis var ikke sykdommen av det kroniske slaget og dansken understreker selv at det ikke er mulig med et tilbakefall.

TAKKER FAMILIEN: Holse takker familien for at han har klart seg gjennom både sykdom og skade. Foto: Thomas Evensen

Felles for sykdommen i ungdommen og kneskaden han har nå, er at familien har vært avgjørende begge gangene.

– Jeg ville ikke ønske å være i samme posisjon. Men sykdommen var på et helt annet nivå enn det her. Det er noen år siden, men de fikk sikkert litt «flashback» og déjà vu til den gangen. Jeg ville ikke ha vært i deres posisjon, sier Holse, som igjen har vært helt avhengig av familiens hjelp.

– Det er jo de første fire uker som er... når du går på krykker og du ikke kan gjøre noe selv. Du trenger hjelp til alt. Do, dusj, det å ta på seg sokkene. Jeg klarte ikke å strekke ut benet, så mamma og pappa måtte ta på meg sokkene. En kjempetakk til familie og kjæreste, sier Holse.

Cupkampen ryker

Det har nå gått tre og en halv måneder siden Holse gjennomførte en vellykket kneoperasjon. En operasjon dansken innrømmer at han var redd for.

– Det er kanskje litt rart å si, men det er jo den der «våkner du opp igjen?», når det er første gang. Den følelsen skulle bort først. Så er det sånn at etter du opererer, så er funksjonen i kneet egentlig helt fin. Jeg kunne strekke det ut. Og så går det to-tre dager, så er det helt forjævlig, forklarer 23-åringen.

VELLYKKET: En fornøyd Holse etter kneoperasjonen i midten av november. Foto: Privat

Målet hans har hele tiden vært å være spilleklar til cupkampen mot Viking 12. mars. Det blir han neppe.

– Jeg vil si at det for alvor begynner å brenne under føttene om jeg skal rekke det. Jeg tror det blir vanskelig å rekke den. Det var målet da jeg først ble operert, men så er det sånn med kneskader at det går veldig opp og ned, sier Holse og utdyper:

– Det er noen uker som er gode og så er det noen uker som er dårlig, så det estimatet man hadde på 12. mars ... Det blir vanskelig når man skal forutse hva som skjer tre måneder fram i tid. Jeg vil tro det er litt for tidlig, men samtidig bør ikke seriestarten være i fare.

Misunnelsen

Der de siste månedene har handlet om å komme tilbake på fotballbanen for Holse, har situasjonen vært en helt annen for bestevennen Casper Tengstedt.

Da Benfica kom på banen i januar, fulgte Holse det hele fra sidelinjen, som kompis og samboer.

GODE KOMPISER: Casper Tengstedt og Carlo Holse tilbragte den siste tiden i Trondheim som samboere. Foto: Ole Martin Wold

– Det var intensivt å følge med, spesielt når det kommer en så stor klubb som vil ha bestekompisen din. Det gir en blod på tann. Jeg er også ivrig på å oppleve det som han gjorde. Det er megakult for ham, og så tente det en liten flamme i meg. Jeg vil gjøre det samme, sier Holse.

Før skaden var han blant RBKs heteste salgsobjekter. Fjorårets assistkonge i Eliteserien innrømmer at det var tøft å se Tengstedt reise.

– Jeg tror det var en sunn misunnelse. Det var ikke sånn at jeg tenkte at det skulle være meg. Jeg tror alle i Norge så hvordan han gjorde det i høst, så det var fortjent og et kjempeskritt. Jeg tror ikke at folk forstår hvor stort det var. Det var ikke ett eller to steg opp, det var tre steg opp. Det er megakult. Det er selvfølgelig sjalusi, men mer en trang til å jobbe hardere enn det jeg har gjort noensinne, forklarer Holse.

SAMME DRØM: Holse drømmer om å en dag følge i Casper Tengstedts fotspor. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Tror du at du selv hadde vært RBK-spiller nå uten skaden?

– Det er vanskelig å si. Jeg tror det har vært mye større sjanse for at jeg ikke hadde vært det. Men jeg har hele tiden sagt at det skal være noe skikkelig kult for at jeg skal dra, fordi det jeg har her er ikke noe jeg får alle steder.

Utelukker ikke ny RBK-kontrakt

At RBKs kreative kraft tar nå fatt på sin fjerde sesong i hvitt og svart.

Det hadde han ikke trodd for tre år siden.

– Nei, det hadde jeg jo ikke. Jeg kom jo som 19-20-åring og jeg var ikke veldig klok den gangen. Jeg hadde jo en forestilling om at jeg kanskje skulle spille én sesong eller halvannen, og så skulle jeg bare videre igjen, humrer Holse.

Men i stedet har han blitt værende på Lerkendal og i fjor signerte han en ny kontrakt som strekker seg ut 2024-sesongen. 23-åringen utelukker ikke en ny forlengelse.

– Vi får se hva de kan komme opp med og hva som skjer fram til da. Jeg har ikke hørt noe nå, men jeg vil ikke utelukke noe.

Først og fremst handler det uansett om å komme tilbake på banen. Der har dansken planer om å gjøre noe han fortsatt ikke har klart med Rosenborg.

– Jeg er ikke fornøyd med noe annet enn gull. Det er det som er målet og det er det vi skal strebe etter. Rosenborg skal være en gullkandidat hvert eneste år, så det regner jeg med at vi også er i år, avslutter Holse.

