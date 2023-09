Mye legg og lite sokk – nå forklarer Røsten sin spesielle stil

Håkon Røsten hylles fra både nært og fjernt for sine prestasjoner mot regjerende seriemester Bodø/Glimt.

18-åringen fra Oppdal, knappe to timer sør for Trondheim, innrømmer glatt at han var smånervøs før han tuslet ut på Lerkendal for 21.000 fremmøtte søndag kveld.

– Selvfølgelig, det var litt nerver, men da jeg først kom i gang gikk det over. Da gikk det fint, smiler Røsten til TV 2 etter kampen.

For stortalentet har de siste ukene vært av det bedre slaget.

STORTALENT: 18 år gamle Håkon Røsten får stadig mer tillit på Lerkendal. Foto: Beate Oma Dahle

I begynnelsen av september signerte unggutten en ny langtidskontrakt med trønderne, ut 2027-sesongen.

– Det er veldig gøy å være en del av dette. Jeg tror alle, både vi unge og de som har vært her en stund, kjenner at vi har ordentlig troen på at dette prosjektet kan gå veldig langt. Da kjennes det bra ut både på trening og i kamp, sier Røsten.

To halve strømper

Det er imidlertid ikke bare prestasjonene på banen rødluggen får oppmerksomhet for, og flere har stusset over strømpeløsningen til Røsten.

Der det i dag blir vanligere og vanligere at fotballspillere klipper hull i strømpene for å sikre god blodgjennomstrømning, har Røsten gått for sin egen variant: To halve strømper.

MYE LEGG: Det er mye legg og lite sokk og «leggis» for RBK-stopper Håkon Røsten. Foto: Ole Martin Wold

– Nei, de går ikke så fryktelig langt opp på leggene. Jeg synes det rett og slett er mest behagelig. Jeg liker å ha dem sånn. Det ser litt fett ut også, og det er egentlig det, gliser 18-åringen.

– Er det i det hele tatt plass til leggbeskyttere der?

– Så vidt. De er små, men de er der, humrer RBK-stopperen.

– Veldig imponert

Idet som var stoppertalentets første kamp fra start på et smekkfullt Lerkendal, fikk Røsten en tøff start på kampen. En uheldig involvering fra oppdalingen la ballen perfekt til Tobias Gulliksen som prikket Glimt i ledelsen.



Derfra og inn tok det seg imidlertid kraftig opp.

– Jeg er kjempeimponert. Det er en viktig egenskap å ha. På dette nivået må du evne å børste slikt av deg og prestere godt igjen. Han gjorde opp for seg, sa RBK-trener Svein Maalen til Adresseavisen etter kampen.



IMPONERT: Både RBK-trener Svein Maalen og André Hansen lot seg imponere av Røstens prestasjon mot Bodø/Glimt. Foto: Ole Martin Wold

Røstens tiende opptreden i Eliteserien imponerte også trøndernes bakerste mann, André Hansen – som selv står bokført med 339 i samme turnering.

– Jeg er veldig imponert over at Håkon gjør en så solid prestasjon som det han gjør, for det er jo mest sannsynlig første gang han spiller for en sånn ramme. Det er mange som på en måte ikke vært innom den type kamp, mot det beste laget i Norge og den ramma. Sånn sett er jeg imponert, skryter RBKs burvokter.