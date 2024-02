Mounir Hamoud (39) er død: – Sjokkerende å få en sånn beskjed

Strømsgodset opplyser at Mounir Hamoud døde av hjertestans mandag. Drammen-klubben deler nyheten i samråd med de nærmeste pårørende.

Den tidligere forsvarsspilleren ble 39 år gammel. Hamoud etterlater seg kone og fem barn, skriver Drammens Tidende.

– Strømsgodset er i sorg. Mounir Hamoud vil bli dypt savnet, skriver klubben.

Mounir Hamoud spilte i Lyn, Bodø/Glimt og Strømsgodset. Han ble også tatt ut i den norske landslagstroppen av Egil Olsen i 2009.

GULLHELT I DRAMMEN: Mounir Hamoud, her mot Rosenborg-spiss Nicklas Bendtner i 2017, var med på seriegullet i 2013. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det kommer definitivt som et sjokk. Siste jeg hørte var alt bare bra med Mounir. Dette er fryktelig trist, han er en fantastisk fyr og jeg tenker først og fremst på familien hans. Både unger og kone. Jeg føler med dem som sto ham nærmest, sier Kåre Ingebrigtsen, som trente Hamoud i Glimt, til TV 2.



– Mounir er fantastisk blid, hyggelig og en dedikert fotballspiller. Jeg husker han med bare gode minner, og har bare gode ting å si om ham, fortsetter den nåværende Ranheim-treneren.



Fakta om Mounir Hamoud Dette var fotballspilleren Mounir Hamoud: * Født: 1. februar 1985 * Nasjonalitet: Marokkansk, norsk. * Klubber som spiller: Lyn, Bodø/Glimt, Strømsgodset. * Landskamper: 15 aldersbestemte kamper for Norge. * Etter karrieren jobbet han som kretsansvarlig for spillerutvikling i NFF Buskerud. Skulle ha startet som toppspillerutvikler i Strømsgodset mandag. * Døde brått mandag av hjertestans i en alder av 39 år.

Hamoud var en del av Godset-laget som vant seriegull i 2013. Han spilte for drammenserne fra 2012 til 2019.

– Dette er utrolig trist og det kom som et sjokk. Mounir var en kjempespiller, ikke bare på banen, men også utenfor banen. Han stilte alltid opp for supportene, og var et forbilde og en klubblegende av rang som vi ønsker å hylle. Han var i klubben i mange år og har seriegull og to sølv for klubben. Vi sender våre kondolanser og medfølelse til familie og venner, sier Truls Schøne, leder Godsetunionen, til TV 2.



I slutten av januar ble han presentert som ny toppspillerutvikler i Strømsgodset.

GODSET-HELT: Mounir Hamoud, her med Iver Fossum og Peter Kovacs. Foto: Erlend Aas / NTB

Tidligere Godset-lagkamerat Peter Kovacs snakket med Hamoud senest i forrige uke.

– Jeg gratulerte ham med en ny stilling. Den fortjente han, for han var en veldig sterk fagmann. Han var også en veldig fin fyr. Jeg delte rom med ham flere ganger på treningsleir. Det er sjokkerende å få en sånn beskjed om at han er borte, 39 år gammel. Livet er urettferdig, sier Kovacs til TV 2.

– Han var en veldig rolig type, og han veldig, veldig sterk fagmann som jeg hadde gode samtaler med om forskjellige temaer. Det er dypt tragisk, ikke minst for familien med fem barn som har mistet faren, sier Kovacs.

Det er med stor sorg vi mottok beskjeden om at Mounir Hamoud har gått bort. Hamoud jobbet som kretsansvarlig for spillerutvikling i NFF Buskerud. Mounir vil bli dypt savnet og våre varmeste tanker går til familien. Hvil i fred❤️ https://t.co/0ElRT6eXoO — NorgesFotballforbund (@nff_info) February 12, 2024