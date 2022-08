Motstanderen ga gaver til dommerne – stusser over svaret fra UEFA

Gruppespillet i UEFA Europa Conference League glapp for Viking etter at rumenske FCSB avgjorde returkampen på overtid av overtiden etter en svært omstridt dommeravgjørelse.

Dommer Tamas Bognar fra Romanias naboland Ungarn pekte på straffemerket da Sondre Bjørshol skled inn i en motspiller.

Etter kampen gikk en representant fra FCSB inn i dommergarderoben med gaver. Viking-trener Morten Jensen bekreftet at klubben ville rapportere at motstanderlaget ga gaver til dommerteamet etter kampslutt til UEFA.

– Jeg var på vei inn i dommergarderoben, rett foran pressekorpset, da det kom en representant fra FCSB med fem sånne gaveposer. Da han kom ut igjen, hadde han bare med seg én. Det er jo fire dommere, så jeg stusset veldig. Jeg har hørt litt rundt, og alle jeg har snakket med syns det er rart, så det blir nok en liten merknad på det til UEFA, uttalte han til Dagbladet dagen etter det sure tapet i Europa.

Stusser over svaret

Nå har Viking og hovedtrener Jensen fått tilbakemelding og en forklaring fra UEFA.

– Sånn vi har forstått det i etterkant er det vanlig kutyme faktisk, at lag kan ha med en slags gaveinnpakning med suvenirer, logoer og vimpler og det ene med det andre til dommerne. Men det har jeg aldri sett før, så derfor stusser vi over det. Vi kommer imidlertid ikke til å gjøre noe videre med det. Det var så det var, opplyser Jensen til TV 2.

Viking-trener Morten Jensen før kampen mellom Viking og FCSB fra. Foto: Carina Johansen / NTB

Han innrømmer likevel at måten Viking røk mot det rumenske laget var ekstremt tøft, og at det nok fremdeles påvirket spillerne i 1-2-tapet mot Vålerenga søndag.

– Nei, det blir å lyve å si at det ikke spilte inn som en faktor både for spillerne og hele klubben, egentlig. Vi har prøvd så godt vi kan å nullstille, men jeg synes likevel innsatsen til spillerne mot VIF var formidabel, selv om det var tungt torsdag kveld, sukker han.

LANGT NEDE: Vikingtrener Morten Jensen etter tap 1-3 i kampen mellom Viking og FCSB fra Romania i playoff til Conference League i fotball på SR-Bank Arena. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Avgjørelsen rystet ekspertene

Ekspertene og Viking-leiren var samstemte i at straffesparket mot FCSB var feildømt, og mente dommeravgjørelsen av «rystende».

– Det er helt latterlig altså. Internasjonal fotball ... det er helt, helt natta fra han kameraten fra Ungarn, sa tidligere toppdommer Per Ivar Staberg til TV 2, og slo fast:

– Alle ser hva som skjer. Det ser han òg. Han prøver å blokke et skudd og sklir akkurat idet han (motspilleren) legger inn, og så er det kontakt etterpå som følge av at han sklir. Det er aldri frispark engang ute på banen. Det vitner om en total mangel på alt av forståelse, sa den tidligere toppdommeren som straffescoringen som sørget for at FCSB vant kampen.

– Vi skulle heller ha røket på straffekonk. De er mennesker de òg, og man gjør feil, men de bet på skuespillet. Og da blir det straffe. Det er fryktelig surt, konstaterte Viking-trener Morten Jensen.

Vikings sportssjef Eirik Nevland var langt nede etter kampen.

– Det er kjempetrist og surt. Kjempeskuffet. De (spillerne) har det ikke bra. Det er tungt å ryke på den måten, vi føler vi fortjener mer. Så blir vi bortdømt på slutten. Det var skuffende, sa Nevland til TV 2.