Møller Dæhli åpner opp: – Vanskelig å deale med

ATTRAKSJON: Bortsett fra et halvår i Molde for ti år siden så har Mats Møller Dæhli aldri spilt seniorfotball i Norge. Nå blir han en attraksjon i Eliteserien når romsdalingene skal slå tibake fra fjorårets 5. plass.

– Jeg har fått beskjed av kona om at joggebuksen ryker når jeg blir 30 år. Da går det ikke lenger. Da må jeg bli voksen.



Mats Møller Dæhli må le av seg selv der han står oppstilt på kaia i Molde, iført antrekket han trives best i, for å bli tatt bilde av foran eliteseriestarten som er rett rundt hjørnet.

13 år har gått.

Men han har det samme gutteaktige utseende som da Manchester United lå langflate etter ham.

De var et av Europas beste lag. Wayne Rooney herjet og skjøt de røde til en suveren Premier League-tittel. I Champions League var det bare Barcelona som sto i veien.

Oslo-gutten på bare 15 år var datidens Martin Ødegaard: Håpet til sulteforede nordmenn som drømte om en internasjonal fotballstjerne.

Nå var han plutselig en del av akademiet til Manchester United – og flyttet til den engelske storbyen med mamma Mette. Men det som kunne se ut som drømmelivet, var ikke bare en dans på roser.

– Dører ble slengt i trynet på meg. De snakket ikke til meg. De sparket meg ned. De sentret ikke ballen, har Møller Dæhli tidligere fortalt til VG om mottakelsen.

Samtidig var forventningene enorme til lysluggen som nå åpner opp om den problematiske merkelappen som «Europas største fotballtalent».

– Det er noe av det som har vært vanskelig for meg å «deale» med i mange perioder, innrømmer han.

Mats Møller Dæhli i duell med Chelseas Amin Affane under en kamp i FA Youth League. Foto: Joe Giddens

Harry Potter T-skjorte

I dette intervjuet forteller han om ensomheten i utlandet, de trøblete tankene han måtte få hjelp til å sortere og om hvordan han tror han kunne fått mer ut av karrieren.

29-åringen er så langt unna stereotypen av en fotballspiller som man kan komme:



Ikke er han interessert i mote. Du ser ham aldri med en toalettmappe under armen på vei til kamp. Og han kommer ikke til å ta en tatovering.

Da landslagsgutta skulle kose seg med en liten tur på byen etter en kamp, og han kom iført en Harry Potter T-skjorte på et fancy utested, så var det ingen som ble overrasket.

UJÅLETE: Ingen toalettmappa eller trillekoffert fra Louis Vitton. For Mats Møller Dæhli funker det bedre med en plastpose fra butikken på hjørnet. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

For Møller Dæhli er først og fremst en fotballnerd. En fotballnerd som Molde nå skal få gleden av.

Etter overgangen fra Nürnberg i januar – og en vinter der han tidvis har herjet for Molde i Europa Conference League – seiler han opp som en spiller som kan bli en av de største attraksjonene i Eliteserien.

– Jeg hadde høye forventninger og var trygg på valget, men det har vært gøyere og har føltes enda bedre enn jeg hadde trodd, sier han.

Bortsett fra et halvår i samme klubb da Ole Gunnar Solskjær var trener i 2014, har Møller Dæhli aldri spilt seniorfotball i Norge.

Midtbanespilleren med 36 landskamper for Norge, har i stedet tilbrakt karrieren i England, Belgia og Tyskland.

– Språket er den største forskjellen. Jeg føler at jeg kan være enda mer meg selv enn når jeg må kommunisere på et annet språk. Da blir du automatisk litt annerledes og litt kjedeligere. Nå føler jeg at jeg kan bidra på en helt annen måte; opp mot fotballforståelse, taktiske ting, snakke, ta ansvar og rundt det å våge å være leder. Det er noe jeg alltid har hatt lyst til å gjøre, men det har sittet langt inne, forteller han.

LEDER: Da MFK scoret i treningskampen mot Brann samlet Møller Dæhli laget til en pep-talk i stedet for å juble. – Sånne ting har jeg ikke hatt for vane å gjøre. Men her føles det naturlig. Det kan bidra til å utvikle meg på andre områder enn det rent fotballmessige. Foto: Kristian Haug Hansen

– Ikke enkelt

I likhet med sin fire år yngre kompis, Martin Ødegaard, gikk Mats Møller Dæhli på ungdomsskolen da det begynte å gå gjetord om egenskapene hans på fotballbanen. Mens drammenseren endte opp i Real Madrid, ble Lyn-gutten fristet av Manchester United.

Begge fikk store ord og merkelapper slengt etter seg. Møller Dæhli ble omtalt som «Europas største fotballtalent.»

– Martin fikk det på en helt annen måte enn meg. Men i Norge var det veldig mye «hype» da jeg var ung. Det er noe du må håndtere, men det er noe av det som har vært vanskelig for meg å «deale» med i mange perioder. Selv om du naturligvis må prøve å glemme det, så er det menneskelig å tenke en del på det, forteller han der vi sitter rundt kafébordet på et kjøpesenter i Molde.

M&M: Mats Møller Dæhli og Martin Ødegaard sammen på landslaget i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Hvilke utslag ga dette?

– Det var mye press og en forventning om hvor god man skal bli. Jeg hadde mange perioder der jeg følte at jeg spilte veldig bra, men jeg følte aldri at jeg tok det siste steget. Det er noe du må akseptere. Men det har vært en del av det som ikke har vært så enkelt.

– Får man hjelp til å håndtere sånt?

– Det handler om hvem du snakker med og hvem du omgir deg med. I tillegg til hvordan man jobber med ting. Kunsten er å ikke gjøre ting så alvorlig og ikke tenke så mye. Men det er ikke så lett når du lever med det presset og trykket.

Søkte hjelp

Møller Dæhli fikk proffkontrakt med Manchester United da han fylte 17 år. Noen måneder senere fikk han prisen som årets akademispiller på en tilstelning der både sir Alex Ferguson og førstelagsstjernene var til stede.

Selv om han kunne valgt å bli værende lot han seg lokke til Molde av Ole Gunnar Solskjær året etter.

ÅRETS AKADEMISPILLER: Mats Møller Dæhli viste frem beviset på at han var Manchester Uniteds beste akademispiller i 2012 før en Premier League-kamp mot Wigan. Foto: Jon Super

Da United-legenden tok over som manager i Premier League-klubben Cardiff et halvt år senere, var Møller Dæhli med på flyttelasset til Wales.

Det samme var Magnus Wolff Eikrem, som tilfeldigvis dumper innom kafeen der vi sitter. Den fire år eldre Molde-veteranen var også innom United-akademiet i ung alder. Og Dæhli overtok faktisk huset til 33-åringen i Manchester.

TIL MOLDE: Mats Møller Dæhli ble presentert som Molde-spiller sammen med daværende manager Ole Gunnar Solskjær i 2013. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Etter å ha spøkt litt med hverandre – og etter at skadeplagede Wolff Eikrem har lovet at han rekker seriestarten mot Strømsgodset på mandag – fortsetter Møller Dæhli å fortelle om livet i utlandet.

– Man går jo veldig inn i det, fordi grunnen til at du reiser ut er jo for å spille fotball. Hvis du blir skadet eller faller ut av laget blir du ekstremt frustrert. I tillegg er du ensom. De første fire-fem årene bodde jeg alene. Når du da møtte motgang, så var det et lite sjokk i forhold til hvordan det hadde vært frem til da. Det ble en stor overgang for meg. Da må du lære deg å håndtere det.

– Hva gjorde det med deg?

– Jeg lærte meg nok å håndtere motgangen litt senere enn jeg hadde håpet. Etter at jeg ble skadet, så tok det lang tid før jeg fant tilbake til gleden og sulten.

TRENEREMNE: Mats Møller Dæhli har en trener i magen. Han har startet på utdannelsen og kommer til å fortsette med det i Molde. – Det er veldig få som går rett inn og er en god trener etter karrieren. Man må bruke tid på å bli god på det.

I 2015 gikk han fra Cardiff til Freiburg i Tyskland og der kom kneproblemene snikende, som skulle holde ham ute i 15 måneder sammenhengende.

– Det har vært en del tøffe tider der du ikke spiller. Og der du må fighte deg tilbake på grunn av skader. Når jeg ser tilbake så har det vært mange perioder der det ikke har vært så enkelt, innrømmer han.

– I 2018 tok jeg tak i en del ting. Etter det så kom jeg opp på et OK nivå – i hvert fall psykologisk. Mye av det handler om å spille med glede og at det ikke skal være for mye konsekvenstenkning. Det høres kanskje enkelt ut, men det er ikke alltid så lett å håndtere.

– Handler dette litt om fotballhodet ditt, som aldri stopper å tenke?

– I fotball er det nok lurt å ikke tenke så mye. Men for meg så har ikke det vært så enkelt. Det har alltid vært en kamp. Hvis man tenker lite – og ting i stedet går på intuisjon – så spiller man også på sitt beste.

VALGTE CARDIFF: Mats Møller Dæhli hadde muligheten til å komme tilbake til Manchester United etter halvåret i Molde i 2013, men valgte i stedet Cardiff - der han fikk sin Premier League-debut. Foto: David Davies

Ny rolle

Han er stolt over det han har fått være med på i karrieren. Han trekker frem debuten i Premier League og Bundesliga som det han husker best. Tiden i St. Pauli og Nürnberg vil han aldri glemme. Og han håper fortsatt på flere enn de 36 landskampene han har fått.

Samtidig så er det naturlig å stille spørsmålet om han kunne fått mer ut av karrieren, med tanke på den enorme «hypen».

– Det er umulig å svare på. Og det er ikke vits i å tenke sånn, egentlig. Men i mange perioder av karrieren min så hadde det vært mulig å spille med litt mer frihet enn jeg har latt meg selv gjøre. Det kunne ført til at jeg fikk enda mer ut av den i perioder.

– Hva går den friheten ut på?

– Det handler om hvor mye du tør. Og hvor mye ansvar du tar. Det handler om du finner rollen din i laget. Selvtillit og gode opplevelser hjelper deg, svarer han og stopper seg selv.

– Det er masse man kan analysere. Men det er ikke vits i å bruke energi på det som kunne ha vært.

GULLGUTT: Mats Møller Dæhli var bare et halvår i Molde, i 2013, men han rakk likevel å få med seg et cupgull med romsdalingene etter seier mot Rosenborg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Bagelen med laks er spist opp. Og kaffen er kald etter at han har snakket seg varm. Hjemme venter hans høygravide kone og datteren på 1,5 år. Selv om Molde-spillerne har fått fri denne dagen skal han innom stadion for litt egentrening.

– Tenker du at du vil ut igjen?

– Nei, det tenker jeg ikke på. For å være ærlig så var ikke planen å komme tilbake til Norge nå. Jeg hadde tenkt å fighte på videre og se hvor lenge jeg kunne holde meg i utlandet. Men så kom Molde på banen og jeg gikk for det fordi det føltes riktig. Da er det så deilig å få vist at jeg tok det rette valget. Jeg spiller i en ny rolle sentralt på midten der jeg alltid har tenkt at jeg kan passe inn. Vi har levert gode kamper i Europa gjennom vinteren. Og nå begynner serien.