Molde ydmyket Glimt: – Serien er avgjort

Molde vant «seriefinalen» mot Bodø/Glimt og leder nå Eliteserien med ti poeng. TV 2s fotballekspert er sikker på at gullet nå kan deles ut.

Bodø/Glimt - Molde 1-4

Det var duket for toppoppgjør foran et fullsatt Aspmyra i kveldsol mellom regjerende seriemester Glimt og ligaleder Molde.

Patrick Berg gjorde også sitt comeback i gult, men det hele ble en bekmørk kveld for Glimt. Gjestene fra rosenes by scoret fire og kunne juble for tre svært viktige poeng.

Nå leder Molde serien med ti poeng.

– Det var ikke noe «høydare», skuffende, tungt å være utpå der, oppsummerer kaptein Ulrik Saltnes til TV 2.

– Er gullet tapt?

– Det er ikke fokuset, man får som fortjent i løpet av et år. Vi må bare jakte videre prestasjoner og dagens var ikke kjempebra, svarer Saltnes.

– Dette var rett og slett en maktdemonstrasjon av Molde i seriefinalen, og det er bare å ta av seg hatten for det Molde har levert til nå denne sesongen, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Markus Kaasa stilnet hjemmepublikummet etter 38 minutter. Isak Helstad Amundsen svarte på overtid i første omgang, før Emil Breivik banket inn lagets andre på lekkert vis.

– Kampens prestasjon er det Breivik som leverer. Det å treffe ballen så perfekt rett etter at den har vært i kunstgresset er ekstremt vanskelig, og den scoringen er en het kandidat til årets mål i Eliteserien, mener Mathisen.

Kaasa, som var en av banens giganter, scoret igjen etter pause. Ydmykelsen ble komplett da Ola Brynhildsen satte lagets fjerde seks minutter før full tid.

– Vi kom her med en plan og visste vi trengte mye energi og det hadde vi. Da lyktes vi til slutt, veldig deilig, sier Kaasa til TV 2.

Det betyr at laget fra nord ikke kan hente inn romsdalingene, skal man tro Mathisen.

– Å vinne på denne måten er meget sterkt av Erling Moe sine menn, og jeg tror Molde avgjorde Eliteserien med denne seieren. Med den bredden, erfaringen og kvaliteten de har i stallen sin kommer de aldri til å kollapse.

I tillegg måtte Amahl Pellegrino ut med skade allerede etter 20 minutter, i det som så ut til å være en strekk.

Kjetil Knutsen visste ikke noe om omfanget av smellen til toppscoreren. Om lagets prestasjon sier han følgende:

– En fantastisk ramme og stemning. En utrolig artig kamp som vi dessverre er noen nummer for små i de avgjørende situasjonene, oppsummerer Glimt-treneren.

MÅTTE AV: Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino fikk en smell mot Molde. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Tapet var Glimts første på hjemmebane siden juni 2021 mot nettopp Molde. Erling Moes mannskap har ikke tapt siden 7. mai hjemme mot Viking, og er ubeseiret på bortebane denne sesongen.

– Vi spiller veldig bra taktisk og er defensivt utrolig gode. Så er det bare å fortsette sånn, sier Magnus Wolff Eikrem til TV 2.

– Årsbeste?

– Ja, med tanke på hvem vi møter og hvor fantastiske de har vært er det det, sier kapteinen.

Leken Kaasa

David Datro Fofana og Hugo Vetlesen vartet opp med hvert sitt skremmeskudd, før Molde gikk i føringen etter 38 minutter.

Midtbanespilleren ble spilt fri av Magnus Wolff Eikrem i boksen og var iskald. Med en skuddfinte forbi Vetlesen og en kontrollert avslutning rystet han Glimt.

Da klokka passerte 45 minutter skulle Glimt utligne. Keeper Jakob Karlstrøm glapp et skudd på en dødball, og der var Isak Helstad Amundsen som pirket inn 1-1.

SCENER: Gjengen fra Romsdal kunne juble hemningsløst for tre poeng. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Perlescoring

Grunnet Pellegrinos skade var det lagt til flere minutter, og de blåkledde rakk å score ett til før halvspilt.

Kristoffer Haugen headet ned til Breivik på 17 meter, som på spektakulært vis satt kula forbi Nikita Haikin. 22-åringen hamret nemlig en volley opp i krysset.

Gjestene la seg bakpå og skapte flere store sjanser på kontringer etter pause. 68 minutter spilt og en viss Kaasa var på farten igjen.

Haugen la inn på bakre stolpe, hvor kampens første målscorer sto klar. Igjen gikk Glimt-forsvaret på en skuddfinte og Kaasa skrudde ballen i krysset.

I sluttminuttene ble Brynhildsen spilt fri på en overgang og alene med Haikin var han sikker. Dermed endte det 1-4 i Bodø.

– Veldig godt gjennomført fra vår side. Vi skaper mange store muligheter og står godt imot. Totalt sett er det en velfortjent seier, mener Erling Moe overfor TV 2.