Molde-treneren ut mot RBK: – De har blitt en Twitter-klubb

Molde-trener Erling Moe retter skarp kritikk mot Rosenborg etter at trønderklubben har avvist blankt å stå æresvakt for hans egne elever søndag.

Molde-sjefen gir i et intervju med Discovery klart uttrykk for at han ikke er spesielt imponert over avgjørelsen til eliteserierivalen.

– Det virker på dem som de har blitt en Twitter-klubb. De lar Twitter bestemme det som klubben skal gjøre. Det er merkelig og ikke den beste måten å ta bestemmelser på, synes jeg, sier han til kanalen.

Moe legger videre til at han selv og Molde-spillerne «hadde vært store nok» til å stille opp som æresvakter dersom seriegullet hadde endt i Trondheim.

Det var mandag at RBK meldte på egne nettsider at ikke kom til å bli aktuelt å stå æresvakt kommende søndag.

– Æresvakt er ment som en handling av respekt for den nybakte seriemesteren. Vi opplever at Molde er mer opptatt av å påføre Rosenborg ydmykelse, enn å få fortjent respekt. Det kommer vi ikke under noen omstendighet til å bli med på, skrev trønderklubben.

Moe reagerer også på måten budskapet er formulert på.

– Det vitner om dårlig styring, sier Molde-sjefen.

