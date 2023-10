Molde-treneren mener dette kan være løsningen på Norges stopperproblem

Søndag møter Bodø-gutten Casper Øyvann klubben han spilte for i 15 år.

– Jeg gleder meg alltid til kamper mot Bodø/Glimt. Det blir selvfølgelig spesielt, men artig.

Bodøværingen spilte i Bodø/Glimt fra han var fem år. I februar 2020 ble han solgt til Tromsdalen, før han etter hvert ble klar for Tromsø.

I august bladde Molde opp en stor sum for å sikre seg 23-åringens tjenester.

– Det er artig å se at Bodø/Glimt gjør det bra. Men jeg håper de får det tøft når de kommer hit.

Molde ligger åtte poeng bak serieleder Glimt før søndagens batalje.

Hjemmelaget må klare seg uten flere nøkkelspillere, høyst trolig går også sisteskanse Jacob Karlstrøm glipp av møtet.

UTE: Amahl Pellegrino. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Eliteseriens toppscorer Amahl Pellegrino er suspendert og må stå over oppgjøret.

– Det er fint å slippe å møte en storscorer som ham, sier Øyvann.

Lansert til landslaget – dette svarer han

Øyvann har siden overgangen fra Tromsø spilt det meste for de regjerende seriemesterne.

Torsdag kveld var han med på å tape 1-2 mot Bayer Leverkusen i Europa League.

Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Men 23-åringen fra Bodø står foreløpig uten landskamper i fotball.

Molde-trener Erling Moe dro uoppfordret opp Øyvann som en kandidat etter 4-0-seieren over Viking.

– Når du ser utpå her i dag, så synes jeg ikke vi har et veldig til stopperproblem. Han begynner å bli god nok for større oppgaver allerede. Det er et lite tips til Ståle, sier Moe.

Flere har latt seg imponere.

– Jeg synes det Casper Øyvann viser er veldig, veldig spennende. Når du ser på alder og at han på sikt kan spilles varm i en landslagstropp, så har han noen kvaliteter som kan passe godt inn, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

SKRYTER: TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah. Foto: Markus Engås / TV 2

Eksperten lanserte sitt eliteserielandslag i podkasten «Spiss Vinkel» – dagen før uttaket – med Øyvann på midtstopperplass.

Fakta: Ekspertens eliteserielag Egil Selvik (Haugesund), Fredrik Bjørkan (Bodø/Glimt), Casper Øyvann (Molde), Stefan Strandberg (Vålerenga), Eirik Wichne (Sarpsborg 08) – Patrick Berg (Bodø/Glimt), Emil Breivik (Molde), Felix Horn Myhre (Brann) – Amahl Pellegrino (Bodø/Glimt), Bård Finne (Brann), Zlatko Tripic (Viking).

Øyvann svarer på sjefens uttalelser:

– Det er hyggelig å høre at Erling sier det, men det er ikke noe jeg har tenkt veldig mye på.

Tipset ble uansett ikke brukt av Solbakken, som tok ut andre, mer etablerte midtstoppere i troppen som skal møte Kypros og Spania.

Flere ganger har norske midtstoppere på landslaget vært gjenstand for kritikk det siste året. Senest Leo Skiri Østigård etter tapet mot Skottland-kampen.

Verken Moe eller Øyvann ble skuffet over at forsvarsspilleren ikke ble tatt ut.

– Så er han helt sikkert på plakaten i fremtiden. Det var ikke ment som noe mer enn det, så har jeg full respekt for de som tar ut dette. Selv om jeg mener at det de gjør er feil, flirer Moe.

Så skjer dette – sjekk Moes reaksjon:

Ukjent fortid

Spillerutvikler på landslaget, Brede Hangeland, forteller i podkasten «Fotballrådet» at Øyvann ikke var veldig nærme å bli tatt ut.

– Det er litt tidlig. I vurderingen er det enormt mange med. Vi har utrolig mange kandidater til troppen. Det vanskeligste til slutt er å ta ut de tre-fire siste. Vi ser enormt mye fotball og jeg er rimelig trygg på at ingen blir oversett i den prosessen.

Det er riktig å informere om at Øyvann har landskamper i noe annet, nemlig i futsal.

– Jeg har et par futsallandskamper. Det er noe å ha med seg.

Ifølge fotball.no står han med fem futsallandskamper for Norge - senest i 2020.

– Det var artige tider. Men jeg må innrømme at landskamper i fotball er hakket større, sier han med et smil.

NY STJERNE: Casper Øyvann. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

Hangeland svarer følgende på spørsmål om hvordan Norge skal fostre fram flere gode midtstoppere.



– La oss begynne med det viktigste: De som er der er de beste. Det er ikke deres skyld at Norge ikke er den forsvarsnasjonen vi en gang var, sier Hangeland.



– Det lange svaret handler litt om kunstgress, litt om trend i treningsarbeidet i norsk og internasjonal fotball. Jeg mener at det korte svaret som tar litt tid, er at vi må løfte opp betydningen av forsvarsarbeid i treningen vår. Vi må dyrke forsvarstyper.