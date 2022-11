Molde-spillere sang Vålerenga-låt under gullfest: – Kanskje ble vi litt revet med

Motstanderlagenes supportere godter seg etter at video av Molde-spillerne har blitt delt. Molde-profil Martin Linnes tar det med knusende ro.

– Vi koser oss med det. Hadde det vært våre spillere som gjorde motsatt, ville det blitt reaksjoner, sier Jonas Almaas til TV 2.

Almaas er talsperson i Klanen, som har delt en oppsiktsvekkende video av Molde-spillere som synger Vålerenga-sang i lystig lag under en gullfeiring.

Martin Linnes var en av flere Molde-profiler som ble filmet mens supportersangen «Mitt Vålerenga» runget i lokalet.

– Samboeren min lo og så på den i stad. Det er bare en kompisgjeng som er ute og har det gøy, sier Linnes til TV 2.

GULLHELT: Molde-spiller Martin Linnes. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det er en låt som de fleste synes er ålreit. Vi har ingenting imot Vålerenga, og det var god stemning den kvelden. Det sitter en fyr i baren som tydeligvis synes det var festlig å filme, ikke mer dramatisk enn det, sier Linnes.

– Vi spilte annen musikk også

– Hvorfor synger dere på VIF-sanger?

– Videoen er to minutter fra en hel kveld, vi spilte annen musikk også. Dette var gullfeiring. Vi hadde fri og var samlet en liten gjeng. Vi hadde fått klarsignal til å feire gullet, svarer mannen med 29 landskamper.

– Vi hadde det gøy og stemningen var god. Kanskje ble vi litt revet med. Og det er ikke sånn at vi håper at Vålerenga skal slå oss på søndag, selv om vi står og synger, forsikrer Linnes.

Molde-backen plages ikke av at videoen er lagt ut offentlig.

– Det er er tatt en video, og det lever vi veldig godt med. Blir det reaksjoner, tar vi det med knusende ro, sier Linnes.

– Kan skyte oss litt i ræva

Klanen sier at de har sittet på videoen i halvannen til to uker.

– Vi har ventet med å dele videoen for å time det til møtet med Molde, sier Almaas, som innrømmer at det er en risiko forbundet med å legge ut filmen av de syngende seriemesterne.

ÉN RUNDE IGJEN: Molde avslutter gullsesongen mot Vålerenga med Klanen på tribunen søndag. Foto: Hanna Johre / NTB

– Molde-spillerne kommer sikkert til å få et ekstra «boost» for å slå Vålerenga, så sånn sett kan vi skyte oss litt i ræva, men det får heller være. Det betyr ikke så mye om vi blir nummer fem eller sju, sier han.

Almaas kommer samtidig med et stikk i retning Molde.

– Hvis du har hørt sangene på Aker Stadion, skjønner du at de må prøve noe annet, så at de går for våre sanger, er veldig naturlig, mener talspersonen fra Klanen.

TV 2 har vært i kontakt Ronny Stamsvik, leder av Tornekrattet, som ikke ønsker å kommentere saken.