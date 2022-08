Molde-sjefen kommer med varsko: – Kanskje et skremmeskudd

Følg de siste timene av overgangsvinduet på TV 2 Sport 1, Play og tv2.no!

Molde brukte rundt 15 millioner kroner da de hentet Kristian Eriksen fra Hamkam.

Men hadde det vært opp til Molde-direktør Ole Erik Stavrum hadde det vært brukt enda flere penger i overgangsvinduet.

Ifølge TV 2s opplysninger har Molde fått avslått bud på rundt ti millioner kroner for Branns David Møller Wolfe og Aalesunds Isak Määtä (ble senere solgt til Groningen, red.anm.)

Denne uken skal Strømsgodset ha avslått to bud på Tobias Gulliksen, hvor det største av dem var på opp mot 15 millioner kroner.

Under overgangsvinduets siste dag er øyene rettet mot Odd-spiller Odin Bjørtuft. Noe Stavrum bekreftet overfor TV 2 under deadline day-sendingen.

– Vår filosofi har vært at vi ønsker så mange norske spillere som mulig, men vi må også ha litt krydder, som David Fofana, sa Stavrum da han gjestet TV 2s deadline day-sending.

Men avslagene klubben har fått i sommer gjør ham bekymret for fremtiden.

– Det har vært vanskelig å få tak i norske spillere i den kategorien vi ønsker dette vinduet. Såpass ærlig må vi være, forteller Stavrum, og fortsetter:

– Det er kanskje et skremmeskudd for tiden som kommer? Vi ser at Bodø/Glimt henter spillere utenfra, og det kan godt være at vi andre også blir nødt til å gjøre det.

– Måten de driver på er veldig sunn for norsk fotball

Molde brukte også store summer på unge norske spillere forrige sesong. Da ble Sivert Mannsverk, Markus Kaasa, Johan Bakke og Jacob Karlström hentet.

– Jeg synes Molde er flinke til å bruke penger i Norge. Vi har snakket om Glimt, men der har mye av pengene forsvunnet over grensene. Det Molde gjør er veldig gledelig. Måten de driver på er veldig sunn for norsk fotball.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum frykter at sommerens vindu har gjort at blåtrøyene blir tvunget til å tenke nytt.

– Dersom det skal være like vanskelig fremover, så må vi se på hva det endrer for oss også. Det har vært vanskelig i dette vinduet, sier Stavrum til TV 2.

