Molde-Moe raser: – Vi kan ikke ha det sånn

Bodø/Glimt-Molde 2-2

Etter drøyt kvarteret oppstod en situasjon som preget resten av kampen i solskinnet på Aspmyra.

Molde-målvakt Jakob Karlstrøm stormet ut av boksen for å avverge en gjennombruddspasning. Ballen spratt opp i hånden på ham etter en uheldig berøring.

Dommeren sjekket situasjonen på skjermen utenfor banen og bestemte seg for å gi rødt kort.

Moe fyrer seg opp over utvisningen.

– Vi får utdelt et sett regler før sesongen, og når jeg prater med dommeren, så er det reglementet forandret. Vi kan ikke ha det sånn i norsk fotball, at vi ikke vet hva som er reglene, sier Molde-treneren til TV 2.

– Hva tenker du konkret på?

– Ballen går i kroppen først, så går den i hånden. Nå har de plutselig … i reglementet står det at den skal være over skulderen, og nå har de begynt å gjøre vurderinger som vi ikke skjønner oss på. Da er det deres skjønn igjen, svarer Moe.

Han er irritert over at «de forbanna dommerprestasjonene skal stå i fokus hver gang».

– Dette er jeg dritlei av, altså!

Dommeren forklarer

Hoveddommer Kristoffer Hagenes står støtt ved avgjørelsen.

– Keeper har en unaturlig posisjon med armen, det har ikke så mye å si at den går via kneet når det er en såpass unaturlig posisjon. Det er vurdering der og da – når hånden står så unaturlig, står vi støtt på det.

– I dette tilfellet handler det om at når keeper gjør seg større for å blokke utenfor 16-meteren, så mener vi det er utvisning, sier Hagenes til TV 2.



TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt tar dommerens parti.

– Han blokkerer med armen og gjør seg større – det ser vi på bildene at den treffer armen. Det var tidligere en omstendighet at dersom ballen treffer en annen kroppsdel før armen så er det ikke utvisning – sånn er det ikke lenger. Reglene har endret seg, poengterer den tidligere landslagsmålvakten.



Tomålsscorer Ola Brynhildsen er også frustrert.

– Det føles som vi taper kampen. Selv om gutta gjør en fantastisk innsats, er det ting som ødelegger kampen, sier 24-åringen til TV 2.

Angrepsspilleren fortsetter:

– Ting som ikke er helt i vår kontroll også. Det blir mye fokus på dommeren, og litt for mye den ene veien. Men vi er litt for ufokuserte et par sekunder, og da er Bodø gode.

For utviklingen i kampen kom nok uventet på for de fleste. Molde rullet opp et pent angrep, som Ola Brynhildsen satte i mål.

Senere i første omgang økte samme mann ledelsen etter en kontring.

Slaktet eget lag

Glimt-kaptein Patrick Berg, som hadde et skudd i stolpen, var ikke nådig med eget lag.

– Forsvarsspillet ser ikke ut i måneskinn, engang. Det er altfor svakt av oss å slippe inn to mål på den måten vi gjør, sa landslagsspilleren til TV 2 i pausen.

AMPERT: I sluttminuttene var det høy temperatur blant spillerne. Foto: Trond R. Teigen

Trener Kjetil Knutsen var heller ikke fornøyd med den overraskende kamputviklingen:

– Det er faktisk katastrofe!

– Vi har prøvd å tegne en tydelig plan på hvordan vi skal utgjøre større trusler. Nå står alle og stamper i midten, og det er det Molde vil, forklarte han.

Etter pausen vartet Moldes reservemålvakt Oliver Petersen (21) opp med flere glimrende redninger.

Først i det 65. minutt fikk Glimt uttelling, etter det som hadde vært et massivt trykk. Faris Pemi Moumbagna stanget inn reduseringen.

Redningsmannen: – Merkelig

Glimt stanget og stanget, før innbytter Ulrik Saltnes satte inn en retur to minutter på overtid.

30-åringen, som akkurat er kommet tilbake fra en skade, reddet også laget med matchvinnerscoring på overtid i midtuken mot Tromsø.

– Det var merkelige greier, sier Saltnes til TV 2 rett etter kampslutt.

Glimt-profilen er delvis fornøyd med å ha sikret ett poeng.

– Det er ganske lett å se hvor det gikk galt. Det er kontradekningen, som de straffet oss nådeløst på. De er supergiftige, så all honnør til dem der, sier Saltnes.

– Vi har slitt litt de tre siste kampene. Det har gitt oss noe å tygge på, mener han.