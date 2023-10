Molde med målfest i Europa: – Fantastisk

Molde - Häcken 5-1

Molde banket Per Mathias Høgmos Häcken med 5-1 i Europaligaen.

– Med seier er Molde igjen med i kampen om avansement igjen, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, før han fortsetter:

Mathisen viser til at Qarabag møter Bayer Leverkusen i de to neste oppgjørene. Han mener at Molde bør håpe på tysk seier senere.

TAPTE STORT: Per Mathias Høgmo, trener for svenske Häcken. Her med tidligere Bodø/Glimt- og Vålerenga-spiller Amor Layouni. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Seieren betydde mer enn bare tre poeng, mener Mathisen.

– Erling Moe var knallhard etter tapet for Brann i helgen, og han sa i intervju med oss at det var en av hans svakeste kamper som Molde-trener. Da må man kunne si at dette var en fantastisk måte å respondere på, og på mandag venter et nytt herlig oppgjør mot Tromsø i Eliteserien, sier Jesper Mathisen.

Tre av Moldes scoringer kom fra utenfor 16-meteren. To av dem sto kaptein Magnus Wolff Eikrem for.

– Eikrem viser seg frem fra sin beste side i kveld, og når han er på dette nivået er det ikke mange spillere med norsk pass som er bedre offensivt, sier Jesper Mathisen.



MÅTTE UT: Magnus Wolff Eikrem gikk av i andre omgang. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

I andre omgang ble Eikrem byttet ut med en skade.

– Jeg vet da søren hva som skjedde, men det føltes ikke bra ut der, sier Molde-stjernen til Viaplay.



Også Emil Breivik bøyde ballen i krysset mot Per-Mathias Høgmos lag. Martin Bjørnbak headet inn 5-1 på overtid.

Tidlig ledelse

Måltyv Fredrik Gulbrandsen scoret etter bare fem minutter. Det sørget han for med et følsomt mottak inne i boksen. Häckens stortalent Momodou Sonko (18) scoret fra distanse via stolpen.

Eikrems første mål kom fra 20 meter hvor han hamret til med strak vrist. Det andre kom fra skrå vinkel på frispark. Han tuslet av banen etter en drøy time.

Seieren gir Molde tre poeng i gruppespillet. Leverkusen og Qarabag topper med seks poeng hver. De to beste går til åttedelsfinale i turneringen. Nummer tre får en mulighet i Conference League.

SLO TILBAKE: Molde kom til kampen med tre strake tap. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Molde-opptur

Molde kom til kampen mot fjorårets seriemester Häcken med tre strake tap. Det så ikke sånn ut i innledningen. Gulbrandsen satte fint inn 1-0 før Sonko utlignet. Sonko hadde også et langskudd til, men det gikk i krysstolpen.

Eikrems 2-1-scoring kom etter 28 minutter før Breivik med et imponerende skudd i det lengste hjørnet. Eikrems flotte frispark ble kampens siste mål.

Häcken traff metallet to ganger i tillegg til å få en scoring annullert. Tidligere Molde-spiller Even Hovland og Tomas Totland spilte hele kampen i Häckens forsvar.

Det er sju poeng opp til medaljeplass i Eliteserien for Molde som er nummer fem. Til mandag venter Tromsø på plassen foran.