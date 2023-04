Molde-krisen fortsetter – tapte på overtid mot Stabæk

AKER STADION (TV 2): Den trå og tafatte seriestarten fortsetter for den regjerende seriemesteren, som kun står med ett poeng etter fire spilte kamper.

TAP: Erling Moe og Molde gikk på et nytt tap i Eliteserien. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Molde – Stabæk 2-3 (1-2)

– Vi gjemmer oss bak at vi skaper og sånne ting. Det er ikke godt nok. Vi er ikke dyktige nok til å omsette det, så nå kan du komme med spørsmålene dine, for jeg er enig. Det er ikke godt nok det vi holder på med per dags dato, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2 etter kampen.

Molde har hatt en svært trå sesongstart, og før møtet med Stabæk sto romsdalingene med ett fattig poeng. Det er også ståa etter 2-3-tapet søndag.

Det er ikke godt nok for den regjerende seriemesteren.

– Det er bare å være bånn ærlig, innad og utad. Det er ikke godt nok, langt i fra. Det som kommer inn går inn, og dessverre er det vi som ofte er årsaken til det. Vi scorer heller ikke på de sjansene vi har, sier treneren.

– Regner du med at det vil stilles spørsmål rundt din stilling?

– Det vil det naturlignok, helt sikkert gjør. Det er ikke en diskusjon jeg ønsker å legge meg opp i, det får de andre ta seg av. Så står jeg støtt og godt i stormen med de jeg har rundt meg, og spillerne. For meg er det viktig at vi erkjenner hvor vi er i dag også får vi jobbe ut i fra det.



BETENKT: Molde-trener Erling Moe under kampen mot Stabæk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Molde fikk en pangstart hjemme på Aker Stadion, men på overtid senket innbytter Kevin Kabran den regjerende seriemesteren.



– Dette er krise for Molde, sier Jon Hartvig Børrestad i FotballXtras studio.

– Det er det absolutt. Dette var kampen som skulle kickstarte deres sesong. Bodø/Glimt avga poeng i går, og nå er de fortsatt ni poeng bak, svarer TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Dette er en stor, stor skuffelse for Molde og en gigantisk seier for Stabæk.

Søndag morgen trodde Stabæks Kabran at han ikke var klar for spill. Så ble han helten etter et kvarter på banen.

– Seieren er utrolig viktig. En kjempeinnsats av alle sammen, sier han til TV 2 like etter at dommeren blåste i fløyta.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Pangstart

Knapt ett minutt var gått da Magnus Grødem chippet inn 1-0 etter godt angrepsspill.

Skuddet fra Ola Brynhildsen gikk rett på Stabæks sisteskanse Isak Petterson, men med flere blåtrøyer i boksen beholdt Molde ballen og Grødem, som er inne for en skadet Veton Berisha, ballen i nettet.

Nærmest ut av intet utlignet Kasper Høgh med et drømmetreff etter 16 minutter.

Stabæks nye gullgutt ble sendt i bakrom av Mushaga Bakenga, og banket til med strak rist. Den traff perfekt og bare dalte i en fin bue over Jakob Karlstrøm og i mål.

– Den er frekk. Han bare venter på det perfekte tidspunktet, får duppen og gjør Karlstrøm sjanseløs, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i Fotballxtra.

Knappe åtte minutter senere var Moldes Benjamin Tidemann Hansen uheldig og scoret selvmål.

UTLIGNET: Kasper Høgh med feiring etter 1-1 scoringen mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Det takket og bukket Stabæk for, som gikk opp i 2-1-ledelse mot de regjerende seriemesterne.

Etter halvtimen spilt var Herman Geelmuyden høyt oppe med foten og traff skulderen til Kristian Eriksen. Stabæk-spilleren fikk gult kort og situasjonen ble sjekket av VAR for mulig rødt kort, men det gule ble stående.

Da raste Eriksen, som ikke forstår hvorfor dommeren selv ikke fikk se på situasjonen.

Ti minutter ut i andre omgang var Tidemann Hansen igjen involvert foran mål, men denne gangen på Stabæks halvdel. Dansken la inn bak i feltet og traff Emil Breivik, som fikk skutt ballen i nettet.

Brynhildsen satte ballen i nettet etter 81 minutter, men ble vinket for offside. På overtid scoret Kabran vinnermålet for Stabæk, som tar med seg alle tre poengene hjem til Nadderud.