Molde-kollaps: – Bør gremmes

AKER STADION (TV 2): Molde startet best mot Bodø/Glimt i generalprøva før Eliteserien starter om åtte dager, men så snudde det. Spesielt én ting bekymrer TV 2s ekspert.

Molde - Bodø/Glimt 2-3 (2-2)

Molde mot Bodø/Glimt. Fjorårets serievinner mot fjorårets serietoer.

Søndag var det duket for generalprøve før Eliteserien braker løs mandag 10. april. Molde kom best i gang etter mål fra Kristoffer Haugen og Ola Brynhildsen, men så slo Glimts Sondre Sørli og Faris Pemi tilbake med hver sin scoring.

Ti minutter før slutt scoret Albert Grønbæk etter en fin kontring og Glimt vant 3-2.

– Er det noe Molde bør være litt bekymret over så er det at de har en tendens til å slippe motstanderen inn i kampen når den bør være avgjort. Det er nok noe de vil gremmes over, er dommen til TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.

Molde-trener Erling Moe er ikke bekymret for kollapsen, selv om seriestarten er rett rundt hjørnet.

– Jeg synes det er en del gode tendenser. Vi har ikke hatt en vinter som har gnistret, men i første omgang viser vi hva som bor i oss. Det blir litt lettvinte baklengsmål og vi spiller på oss for mange brudd, men vi serien har ikke begynt enda så vi skal ikke overdramatisere det. Vi har kontroll, sier Moe til TV 2.

Trener-rival Kjetil Knutsen var på sin side fornøyd med at ikke la seg nedpå da Molde ledet med to mål.

KLAR FOR SERIESTART: Bodø/Glimts Kjetil Knutsen leverte en god generalprøve på Aker Stadion. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Molde er vanskelig å møte fordi de har stor variasjon i spillet som gir oss en del utfordringer. Vi kommer litt unødvendig under, men jeg føler vi holder hodet kaldt og klarer å snu kampen fordi vi har en lojalitet med tanke på hva som er Glimt. Det er deilig, sier Bodø-trener Knutsen.

Moldes målscorer Brynhildsen var skuffet etter kampslutt.

– Vi er ikke på i noen situasjoner og da straffer de oss hardt. Vi spiller oss i trøbbel og da blir det enkle feil. De må vi luke ut, for de feilene skal ikke skje.

– Det er en treningskamp, så vi kan ikke grave oss langt ned, men det er ikke gøy å tape mot Glimt, sier angrepsspilleren til TV 2.

– Ikke faretruende

Moe mener de fortsatt har god nok tid til å rette opp feilene.

– Det er ikke faretruende. Det er ting vi må jobbe med og rette på, men jeg hadde vært mer bekymret om de hadde kjørt over oss og vi ikke hadde hengt med i kampen. Det er litt hver sin omgang, fortsetter Molde-treneren.

Amankwah mener Molde var best i store deler av kampen, men at Glimt viste at de er i god form spesielt i andre omgang.

– Første omgang har vært en oppvisning. For alle som gleder seg til seriestart gleder vi oss ikke noe mindre nå. Andre omgang er ikke i nærheten av like forrykende hvor Glimt var best, sier Amankwah.

Doblet - så slo Glimt tilbake

Hjemmelaget tok styringen fra start i sola på Aker Stadion, og fikk en brakstart på kampen etter knappe sju minutter da Kristoffer Haugen vartet opp med en lekker frisparkperle.

Ola Brynhildsen var nær å doble ledelsen etter 20 minutter, men utrolig nok gikk headingen utenfor.

Han fikk riktig nok scoringen sin ti minutter senere. Joel Mvuka rotet det til på egen banehalvdel og Veton Berisha tok ballen, sendte den til Brynhildsen som banket ballen i nettet.

JUBEL: Ola Brynhildsen scorer 2-0 for Molde mot Bodø/Glimt Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er en uheldig feil av Mukva, men der viser Berisha hvorfor han ble hentet for 40 millioner. Han jobber som besatt hele tiden, til og med her i en treningskamp.

– Molde er soleklart best de første 30 minuttene i stort sett alle faser av spillet. Brynhildsen ser farlig ut, han strekker ut laget og går mye i bakrom.

Men så tok de gulkledde over.

Molde hadde ballen, men Glimt kom til en fin overgangsmulighet. Sondre Sørli sendte en fin pasning 45 grader ut til Faris Pemi som satte reduseringen.

Tre minutter før pause var Sørli igjen farlig frempå og banket inn 2-2 etter nok et godt angrepsspill fra nordlendingene. 27-åringen har lenge vært skadeplaget, men viste hva han er god for de første 45 minuttene mot Romsdalingene.

DUELL: Molde åpnet best, men Bodø/Glimt slo tilbake. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kontringsscoring

– Profilene i Glimt, deriblant Vetlesen, kommer til å fortsette prestasjonen fra fjoråret. Også har de Sørli som endelig er tilbake for fullt. Hadde han vært en nysignering hadde vi tatt frem superlativene, sier eksperten.

Over i andre omgang roet lagene betraktelig ned, og både Molde og Glimt kom til et par store sjanser.

Glimts Albert Grønbæk snudde kampen til seier da han banket inn 3-2 etter 81 minutter. Det ble også sluttresultatet på Aker Stadion.

Nå venter seriestart 10.april.