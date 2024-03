Molde fikk bank: – Forbanna piss

Club Brugge - Molde 3-0 (4-2 sammenlagt)

Molde er ute av Conference League.

Etter å ha vunnet det første oppgjøret 2-1, fikk moldenserne det tøft borte mot Ronny Deilas Club Brugge, som vant 3-0 og tok seg til kvartfinale.

– Det er tungt. Det var et fortjent tap, sier Moldes Mats Møller Dæhli til TV 2.

SKUFFELSE: Mats Møller Dæhli etter kampslutt i Brugge. Foto: Bruno Fahy / Belga / NTB

– De var bedre enn oss i mange faser av spillet. Vi var et steg bak hele veien. Vi var litt tunge og ikke like skarpe som vi har vært. Da klarte vi ikke å spille dem av, og på den siste tredelen var vi for utålmodige. Vi ble for lave for tidlig. Da er det for mye kvalitet fra dem som gjorde at vi tapte fortjent, sier Dæhli.

Molde-trener Erling Moe var skuffet etter exiten.

– Men når man reflekterer, er man samtidig stolt. Vi har tatt steg gjennom Europa-spillet i fjor og i år. Vi er med og «fighter» helt inn om en kvartfinale, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– I dag strakk vi ikke til, rett og slett, sier Moe.

Det så ut til at Molde skulle få med seg sammenlagtledelsen til pause, men på overtid av første omgang rappet Club Brugge ballen fra gjestene og kontret inn 1-0 ved dansken Andreas Skov Olsen.

VIDERE: Ronny Deila er under hardt press i Club Brugge, men han tok den belgiske storklubben til Conference League-kvartfinale på bekostning av Molde. Foto: Bruno Fahye / Belga / NTB

– Club Brugge er gode. Det er noe forbanna piss å slippe inn på tampen når vi har ballen der oppe. Det er synd, men vi får ikke gjort noe med det, sa Molde-kaptein Martin Linnes til Viaplay etter første omgang.

Som i første omgang fortsatte Club Brugge presset sitt etter pause. Allerede tre minutter inn i omgangen fikk belgierne uttelling, og igjen var det danske Skov Olsen. Han curlet lekkert inn 2-0 for Club Brugge.

Etter 70 minutters spill økte Michal Skoras til 3-0 for Club Brugge. Molde klarte ikke å svare og måtte se Europa-eventyret ende i åttedelsfinalen.

MÅTTE UT: Veton Berisha ble byttet ut med skade i første omgang. Foto: Bruno Fahy / Belga / NTB

Ekstra tungt for Molde var det at både Veton Berisha og Mathias Fjørtoft Løvik måtte ut med skade i løpet av oppgjøret.

– Status (på Berisha) vet jeg ikke, for vi har ikke fått en oppdatering på ham. Dessverre er situasjonen vår litt sånn at vi må gamble litt. Veton har nok stått litt for mye til hans situasjon, så får vi håpe at det ikke er så alvorlig med ham, sier Erling Moe til TV 2.

Norske Antonio Nusa ble byttet inn i sluttminuttene for Club Brugge, mens landsmann Hugo Vetlesen gikk av på tampen etter en god kamp.

– Det er veldig deilig. Det var en oppløftende kamp i forhold til den vi hadde i Molde. Det er utrolig godt å gå videre. Det er et stort press på oss og bla, bla, bla. Vi er videre, og det er det viktigste, sier Hugo Vetlesen til TV 2.