Molde er seriemester: – Gleder meg til fortsettelsen av kvelden

Molde sikret gullet i Eliteserien med seier borte mot Lillestrøm. Dermed er Molde seriemester for femte gang. Nå venter gullfest hjemme i Molde.

GULLJUBEL: Moldes spillerne feiret seriegullet etter seieren over Lillestrøm på Åråsen stadion. Nå venter gullfest hjemme i Molde. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Lillestrøm - Molde 0-1

Saken oppdateres!

Molde er vinner av Eliteserien 2022 med fire kamper igjen av serien. Det ble klart etter at de vant borte mot Lillestrøm og tok sin 13. strake seier i serien.

Premissene før kampen var klare: Molde trengte kun ett poeng for å bli seriemestre. Det klarte de.

Molde ble også cupmester 2021/2022 med 1-0 seier over Bodø/Glimt i finalen.

Etzaz Hussain sendte Molde-supporterne til himmels da han scoret Moldes eneste mål fem og et halvt minutt på overtid.

Molde feiret seriegull etter seier: – Det var utrolig deilig

– Det er utrolig deilig. Jeg gleder meg til fortsettelsen av kvelden, sier Ola Brynhildsen til TV 2.

Molde-spillerne måtte skynde seg til spillerbussen etter kampen. Laget skal hjem til Molde for å feire gullet.

– Smilet blir her til klokka 06 i morgen tidlig, la Brynhildsen til.

Seriegull-spesial: Molde-fansen klar for fest

– Helt magisk

Kaptein Magnus Wolf Eikrem er stolt over prestasjonen.

– Det er helt magisk. Det er mye som har vært på skuldrene våre, og å endelig få det gjort er det beste. Det er helt fortjent, sier han til TV 2.



Eikrem får støtte av treneren.

– Vi har vunnet kamper etter kamper. Laget har bare blitt bedre utover. Det er en fantastisk sesong av alle som har bidratt til dette, og støtten i dag var fantastisk.

BLÅTT GULL: Molde-supporterne kunne feire etter 0-1 seieren over Lillestrøm da seriegullet ble sikret på Åråsen med fire kamper igjen av sesongen. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

– Jeg blir veldig stolt. Det er hjembyen min. Det er en utrolig sterk følelse å få lov til å være med på dette, utdyper Moe.

På spørsmål om hvordan kveldens feiring blir, svarer treneren med et lurt smil.

– Det skal i hvert fall bli dynamitt!

Han får gratulasjon av Rosenborg-trener Kjetil Rekdal på Twitter.

Gratulerer til Molde Fotballklubb med suverent seriegull, vel fortjent og meget imponerende sesong. — Kjetil Rekdal (@RekdalKjetil) October 16, 2022

– Sterkeste sesongen i historien

Molde har tatt seriegull fire ganger tidligere: I 2011, 2012, 2014 og 2019.

– Dette er en av de sterkeste Molde-sesongene i historien, og de har hatt mange gode sesonger i nyere tid. De er regjerende cupmester og gjør det godt i Europa på tross av en sesong med mye skader, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah.

FEIRET MED SUPPORTERNE: Molde fant frem gullskjerfene etter kampslutt. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Klubben har i tillegg elleve seriesølv.

Hyller Moe og Eikrem

Det som imponerer Amankwah mest er at Molde har vært suveren best, selv med meget gode lag bak seg.

– Alle vet hva Bodø/Glimt står for og Rosenborg blir bare bedre og bedre, men de er likevel langt bak Molde. De har 12 seire på rad før denne runden som er ny rekord, og det sier alt om Moldes sesong.

Han mener Erling Moe soleklart er årets trener i Eliteserien, og får støtte av TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

TOK MOLDE TIL GULL: Erling Moe er årets trener i Eliteserien, mener Yaw Ihle Amankwah. Foto: Donall Farmer

– Molde har vært suverene. De har massevis av rutine og kvalitet både på banen og benken, og om ikke Moe tidligere har fått den skryten han fortjener må han i alle fall få det nå.

Mathisen trekker også frem Molde-kaptein Eikrem som klubbens store spiller. Han mistet samboeren sin i september.

– Jeg er aller mest imponert over måten Eikrem leder dette Molde-laget på når man fikk vite hva han har gått gjennom. På sitt beste er det ingen andre i Eliteserien som har hans kvaliteter, understreker han.

KAPTEIN MED STOR K: Magnus Wolf Eikrem har vært enormt viktig for Moldes gullsesong, mener ekspertene Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Amankwah trekker også frem kapteinen, som nylig signerte ny kontrakt med klubben.

– Det han viser står det uendelig stor respekt av. Det er ikke utenkelig at de snart vurderer en statue utenfor Aker stadion, kanskje til og med før han legger opp, sier eksperten.

Nesten-sjanser

Det ble en målløs første omgang på Åråsen. Molde har vært det førende laget, men skapte ikke særlige store sjanser. Også Lillestrøm har vært frempå, men kanarifuglenes sjanser var ikke særlig målfarlige.

Moldes Wolf Eikrem var igjen viktig for Molde, og etter 33 minutter slo han gjennom til Kristoffer Haugen som slo videre til Ola Brynhildsen foran mål. Men det ble bare nesten for spissen.

Sen scoring sendte Molde til himmels

Over i andre omgang fortsatte Molde-dominansen.

Etter 66 minutters spill var det nære på da Eikrem trillet ballen like til siden for mål fra 12 meters hold. Også Brynhildsen var meget nære å nå fram foran mål, men ballen gikk like utenfor.

Molde-kapteinen måtte ut med skade etter 69 minutter. Inn kom unggutten David Datro Fofana, som flere ganger var farlig frempå for bortelaget.

KLAR FOR GULLFEST: Mange Molde-supportere tok tok turen til Åråsen søndag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Lillestrøm ropte på straffe etter 82 minutter da Vetle Dragsnes gikk i bakken i Molde-feltet, men dommeren stod godt plassert og vinket spillet videre til tross for uenige Lillestrøm-spillere.

På overtid var de gulkledde centimetre unna da Akor Adams gikk til værs inne i feltet, men Moldes Mathias Fjørtoft Løvik fikk akkurat headet ballen ut til corner.

Fem og et halvt minutt på overtid kom vinnermålet signert Etzaz Hussain.

Det endte 0-1 på Åråsen og med tre poeng til Molde.