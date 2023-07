Moe om Molde-oppsvinget: – Det var på tide

Det har langt ifra gått knirkefritt for Molde så langt i årets eliteserie.

Forrige sesongs suverene vinner startet sesongen med tap for Tromsø, Lillestrøm og Stabæk. Også Aalesund og Odd måtte de blåkledde se seg slått av.

Men den siste tiden har det løsnet for Erling Moes menn.

– Jeg synes vi begynner å få sving på det. Det var på tide nå, sier han.

De siste kampene kan laget nemlig notere seg for uavgjort mot Bodø/Glimt, seier over Brann, videre til semifinale i NM og seier over Vålerenga. Det gleder Moe seg over.

– Hva ser det som gleder deg mest nå som trener?

– Utfra sånn som sesongen har vært så er det jo at vi har fått relasjoner til å sitte igjen. Vi ser at vi finner hverandre litt i blinde.

– Det gjør at vi slipper å bruke de ekstra tidelene som ofte gjør at ting lukker seg, sier han.



Molde-spiller Kristian Haugen er glad det har løsnet - men klarer ikke peke på konkrete årsaker til hvorfor.

– Det er vanskelig å peke på noe eksakt. Vi har spilt på oss selvtillit.

– Jeg føler egentlig det er det det går på - samhandlingen begynner å sitte og vi har masse kvalitet i alle posisjoner. Det gløder litt av oss nå, sier han.



Ikke vært bekymret

Molde var i fjorårets sesong helt suverene. Romsdalingene tok seriegull med hele 18 poeng ned til Bodø/Glimt på sølvplass.

Det var derfor mange som var kritiske til den svake starten til Erling Moe og Molde i årets sesong.

Men sjefen selv har ikke latt seg stresse.

– Har du tvilt på noe tidspunkt?



– Overhodet ikke. Jeg vet hva jeg har i den troppen. Jeg har visst at det kom til å løsne, men jeg har fundert på når og hvor fort det kommer til å skje, sier Moe.



En ting som likevel har irritert ham er lagets evne til å slippe seg ned i den andre omgangen.

– Det som har vært litt av utfordringene våre i det siste er at vi har spilt veldig gode 1.omganger, men så detter vi ned etter pause. Da blir det ikke like bra. I dag står vi distansen bedre, sa Moe etter 4-0 seieren over Vålerenga.



Europa-eventyret starter

Om ikke lenge venter kvalifiseringen til Champions League for fjorårets mestre.

– Det blir spennende. Det blir noen tøffe kamper. Vi må opp på vårt beste, da skal vi være gode nok.

