Moe med syrlig RBK-stikk etter seieren

Molde - Rosenborg 2-1

Over 10 700 tilskuere tok turen til Aker Stadion og derby-oppgjøret mellom Molde og Rosenborg. Så mange tilskuere har det ikke vært siden 2017.

De fremmøtte kunne juble da Moldes Ola Brynhildsen kom alene gjennom med André Hansen og skøyt ballen i mål like før han ble taklet av sisteskansen.

I andre omgang var Brynhildsen igjen involvert da han fyrte til og traff stanga før David Datro Fofana satte returen i mål.

JUBEL OG SKUFFELSE: Moldespillerne kunne juble foran Tornekrattet da David Datro Fofana doblet ledelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Leo Cornic tente trøndernes håp da han reduserte til 2-1 i det 77. minutt på innlegg fra Casper Tengstedt. Dansken fikk ballen i mål etter 85 minutter, men ble blåst for en klar offside.

Det endte med seier og tre nye poeng til romsdalingene.

Etter kampen kom Molde-trener Erling Moe med et lite stikk til trønderne.

– Det er bestandig knakende godt å slå det som en gang var en storebror. Det betyr fortsatt mye for oss, sier Moe til TV 2.

Rosenborg-trener Kjetil Rekdal tar seg ikke nær av utsagnet.

– De får lov å være litt høyt oppe nå. De har vunnet seriegull og får si hva de vil. Vi har gratulert dem, de har vært suverent best i år. Vi får prøve å bli litt bedre selv til neste gang og ta igjen forspranget, sier Rekdal til TV 2.

– Rosenborg har vel 26 gull og Molde har fem. Så statistisk sett er det veldig lite sant. Men de får lov til å være litt cocky nå. Det kommer en vinter og en ny sesong til neste år.

– Viktig ikke å bli helt historieløs

Henriksen humrer når han får høre Moes utspill.

– Det er viktig ikke å bli helt historieløs. Men per dags dato er de et bedre fotballag. Så er det opp til oss å prøve å ta innpå det og få endret på det til neste år, svarer Henriksen.

– Dere er blitt sett på som litt bitre som ikke stod æresvakt, hva tenker du om det?

– Det er bra det er såpass mye folk i Molde at de kunne lage sin egen æresvakt. Det var fint, det, svarer Henriksen.

ÆRESVAKT: Rosenborg nektet å stille, men de nybakte seriemesterne fikk likevel æresvakt da Molde tok i mot Rosenborg på Aker stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

– Vi har gratulert Molde. Vi tar ikke fra dem noe av suksessen. De fortjener all skryt. Det er en grunn til at de er 19 poeng foran, sier RBK-kapteinen.

Målscorer Brynhildsen er klar på at seieren betydde litt ekstra.

– Det er ekstra deilig å slå Rosenborg. Spesielt etter tenningen denne uken. Det er sånn det skal være at det bygges litt ekstra opp til sånne kamper, sier Brynhildsen til TV 2.

– Hvor lenge kommer de til å være lillebror?

– Forhåpentligvis i mange år fremover. Vi har vært mer stabile enn dem de siste fem årene, så det begynner å stemple seg noe her, svarer Ola Brynhildsen med et smil.

– Deilig blærete

Medaljejagende Lillestrøm og Bodø/Glimt vant sine kamper. Trønderne ligger på en foreløpig tredjeplass tre runder før slutt, à poeng med kanarifuglene.

Het Brynhildsen

Det var allerede høy temperatur mellom lagene da Rosenborg tidligere i uka nektet å stå æresvakt for Molde, som ble seriemester forrige runde etter 1-0 seier over Lillestrøm.

Dermed var det MFKs gatelag, integreringslag og lag for utviklingshemmede som stod flaggborg for hjemmelaget.

FEIRET: Etter kampen feiret de nybakte seriemesterne foran egne fans. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Temperaturen fortsatte inn i kampen. Etter syv minutter kastet Emil Varhaugvik Breivik seg for sent i en duell med Per Ciljan Skjelbred og dommer Tore Hansen dro frem det gule kortet.

På en corner til Rosenborg minuttet senere rotet bortelaget det til.

Varhaugvik Breivik kontrer og sender Brynhildsen alene gjennom med Andre Hansen. Molde-spissen avsluttet like før han ble taklet av sisteskansen, og ballen trillet i mål.

Dermed sendte Brynhildsen stadion til himmels.

Moldes Breivik var heldig som ikke fikk sitt andre gule kort da han like etterpå var på etterskudd i en duell med Skjelbred.

JUBEL: Ola Brynhildsen feirer etter 1-0 mot Rosenborg. Andre Hansen var ikke like fornøyd. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Også Rosenborg var farlig frempå flere ganger. Trønderne, som måtte klare seg uten Ole Sæter som er ute med skade, kom til flere gode innlegg, men ingen skudd traff mellom stengene.

Skremmeskudd og offside-mål

Over i andre omgang gikk Roseborg rett i angrep. Carlo Holse slo et perfekt innlegg og da Birk Risa skled fikk Casper Tengstedt rom. Han tok ned ballen og forsøkte å tuppe den i nettet, men i veien stod Jakob Karlstrøm.

Rosenborg kom til flere store sjanser i de påfølgende minuttene, men det var Molde og Fofana som satte ballen i mål.

NÆRE: Rosenborgs Casper Tengstedt kom til flere sjanser mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Sivert Mannsverk, Mathias Fjørtoft Løvik og Brynhildsen kombinerte. Sistnevnte fyrte løs og traff stanga. Returen havnet hos Molde-juvelen Fofana, som satte 2-0.

Men spenningen var ikke over.

Rosenborgs Tengsredt serverte et godt innlegg inn i boksen der Leo Cornic kom seg foran Moldes Løvik. Rosenborg-spilleren kriget ballen i mål og tente trøndernes håp om poeng.

Fem minutter før fulltid satte Tengstedt ballen i mål, men dommeren blåste av for offside. Dermed ble alle tre poengene igjen på Aker stadion.