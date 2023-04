Moe etter knokkelkampen: – Vi mister hodet og hisser oss opp

Kristoffer Haugen herjet i starten av oppgjøret, men var ikke like heldig på Rosenborgs 1-1-mål.

Molde - Rosenborg 1-1

Saken oppdateres!

Moldes tunge seriestart fortsetter. Vertene åpnet best og tok ledelsen mot erkerivalene, men et uheldig selvmål fra Kristoffer Haugen sørget for 1-1.

Resultatet betyr at de regjerende seriemesterne står med ett fattig poeng på sine to første kamper. Molde-trener Erling Moe var ikke fornøyd med måten kampen utviklet seg på.

– Vi gjør en bra førsteomgang. Utover ramlet vi i kvalitet og intensitet. VI mister litt hodet og hisser oss opp, sier treneren til TV 2.

Andreomgangen var preg av mange tøffe dueller og mye småkrangling.

– Vi blir en aktiv god deltaker for dem. Vi burde holdt roen og brukt ballen. Det blir for vilt og for rett frem. Vi er ikke fornøyde med andreomgangen.

Det var mye hissig stemning i andreomgang mellom erkerivalene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

De heteste tittelrivalene i Bodø/Glimt har fått en pangstart med full pott.

– Det er blitt en eventyrlig start for Glimt. De har fått fem poeng allerede på Molde. Da er det bare å smile og le der oppe, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Magnus Wolff Eikrem stresser ikke for mye med den svake sesongstarten.

– Vi har satt oss selv i en halvdårlig posisjon. Det er to kamper spilt og mange igjen, sier Molde-stjernen til TV 2.

– Vi skulle hatt flere poeng. Vi kan ikke skylde på noen andre enn oss selv. Vi vant serien i fjor, så vi må frem med kassen.

Molde åpnet best

Det var Molde som skapte mest fra start. Veton Berisha fikk en enorm mulighet etter seks minutter, men den dyrekjøpte spissen sendte ballen i stolpen og ut.

Etter 17 minutter sørget Benjamin Tiedemann Hansen for Molde-ledelse. Magnus Wolff Eikrem slo et strålende frispark og i boksen stanget dansken ballen i mål til 1-0.

– Det er perfekt av Wolff Eikrem. Headingen kommer fra et hold som gjør det nærmest umulig for André Hansen, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

Men Rosenborg var farlige på dødballer. Etter 33 minutter scoret Kristoffer Haugen selvmål etter et hjørnespark. Nelson slo en god corner som smalt i hodet til Haugen og i mål. Dermed kunne svigerfar Kjetil Rekdal juble for 1-1.

– Han er uheldig. Han gjør jobben sin med å markere Rogers, men scorer selvmål, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– En ball som kommer rett over hodet på han foran. Jeg hadde mest fokus på Rogers. Den treffer meg helt uforberedt. Det er ikke så mye jeg får gjort, sa Haugen om selvmålet.

Andreomgang var preget av knallharde dueller og mye tumulter. Det ble mange stopp i spillet og de aller største sjansene uteble. Dermed endte det 1-1 i toppkampen.

Rosenborg-profil Adrian Pereira var involvert i de fleste kranglene.

– Alle ler av det etterpå. Det er ikke dårlig stemning, sier Adrian Pereira til TV 2.