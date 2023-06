Mini om Rekdal-sparking: – Hæ? Er det mulig?

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen er sjokkert over at Kjetil Rekdal er ferdig i Rosenborg.

Fredag kom nyheten om at Kjetil Rekdal og Geir Frigård er ferdig som Rosenborg-trenere.

Den beskjeden kom svært uventet for Rosenborg-legende Jahn Ivar «Mini» Jakobsen.

– Når jeg fikk opp nyhetsvarselet tenkte jeg: «Hæ? Er det mulig?» Det kom veldig overraskende, innleder 57-åringen til TV 2.

Mini var nemlig helt sikker på at klubben ville satse videre på Rekdal mot Sarpsborg og Aalesund, etter fire poeng mot HamKam og Stabæk på de to siste kampene.

Ikke overbevist

Tidligere Ranheim-trener Svein Maalen tar over som midlertidig hovedtrener og får med seg Trond Henriksen som assistent.



– Styret mener tydeligvis at Maalen og eventuelt andre skal gjøre det bedre. Der er jeg litt sånn: Når noe først er dårlig, må man komme med et bedre alternativ, mener Jakobsen og tilføyer:

– Ikke noe vondt om Maalen og alt han har fått til med Ranheim, men å være trener i Rosenborg er noe annet. Det er det eneste laget i Norge som noen i alle landsdeler bryr seg om.

FORVENTET ERSTATTER: Tidligere Ranheim-trener Svein Maalen. Foto: Ole Martin Wold / TV 2

Maalen er ansatt som trenerutvikler Rosenborg-akademiet SalMar. Han har tidligere ledet Ranheim fra Obos-ligaen til en imponerende 7. plass i Eliteserien tilbake i 2018.



– Det vil overraske meg mye om det laget her blir mye bedre og vil komme i medaljestriden av å bytte ut Kjetil og Geir, sier Mini.

Verken Rekdal, styreleder Cecilie Gotaas Johnsen eller sportslig koordinator Roar Vikvang har foreløpig besvart TV 2s henvendelser.



Sportskommentator i Adressa, Birger Løfaldli, er mer positiv til Maalen.

– Dette kan bidra til kortsiktig frislipp av energi i Rosenborg. Det store spørsmålet er hva som skjer på lang sikt, sier sportskommentatoren og fortsetter:

– Rekdal og Frigård har gått fra bunnløs tillitt, til å ha tillitt fra kamp til kamp. Det er uunngåelig å leve med, sier Løfaldli.



Adressas fotballekspert Michael Karlsen mener å kvitte seg med trenerduoen var det eneste riktige å gjøre.

– De gjorde alt de kunne for å ta RBK tilbake, dessverre burde de aldri vært ansatt, fordi de står ikke for det RBK skal stå for, men det er ikke deres feil, sier Karlsen.

Den tidligere Ranheim-profilen gir Rekdal og Frigård ros for jobben de har gjort.

– De samlet klubben mer og mer og ga trønderne troen igjen. De bydde på seg selv og jeg unner de alt godt, sier Karlsen.

Spår trøbbel

– Jeg er veldig spent på hvordan dette vil gå. Jeg trodde man skulle leve videre med Kjetil, sier Mini.



– Hvilke grep bør gjøres?

– Det har jeg ingen anelse om. Skal de nå plutselig spille 4-3-3 etter å ha spilt med tre mann bak i ett og halvt år?

– Det viktigste er ikke formasjonen, men spillestilen. Når jeg så kampen mot HamKam angriper dem, borte mot Stabæk skaper dem målsjanser, og jeg krever ikke så mye mer, sier Mini.

Han mener flere burde gjort som ham, og senket forventningene.

– Rosenborg skal helt klart være med å kjempe om seriemesterskap og pallplass, men man må også stikke fingeren i jorda, sier den tidligere Rosenborg-stjernen.