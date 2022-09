Millionene flyr i norsk fotball: – Spinnvilt!

SPORTSSJEF: Joacim Jonsson er sportssjef i Vålerenga. Han er imponert over det Bodø/Glimt har gjort på overgangsmarkedet. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Onsdag stengte det norske overgangsvinduet. Det har vært en måned med millioner i sving, og spesielt i Bodø har pengene florert.

Glimt har blant annet hentet Albert Grønbæk for 26 millioner kroner og hentet hjem Patrick Berg tilbake til Aspmyra for cirka 40 millioner kroner.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah kåret Bodø/Glimt til overgangsvinner, og påpeker de enorme summene de gule har brukt. Prisene vekker også oppsikt hos Glimts konkurrenter.

– Det er et helt spinnvilt vindu! Glimt, og Molde, har jo gjort seg fortjent til det her med gode prestasjoner over tid, sier sportssjef i Vålerenga, Joacim Jonsson, til TV 2 og legger til:

– Man kan sutre over at de bruker så store penger og «ødelegger» markedet sånn sett. De har fortjent det. Det er bare for oss å komme opp i ringene.

– Prisene har doblet eller triplet seg

Hos Vålerengas erkerival Lillestrøm deler de samme syn.

– Det blir en utfordring for oss fordi vi ikke kan konkurrere på det samme spillermarkedet. Men da må vi prøve å være lurere i markedet vi kan handle i, sier Lillestrøm-assistent Petter Myhre.

– De spillerne vi kunne hente for et halvt år siden er ikke vi i nærheten av å hente nå, i dette vinduet eller neste vindu. Prisene har doblet seg eller triplet seg.

Daglig leder i Bodø/Glimt Frode Thomassen oppsummerer overgangsvinduet slik:

– Vi er veldig fornøyd med det vi har fått til i dette vinduet. Vi har sett på dette vinduet som viktig for å styrke soliditeten vår.

– Dette vinduet har vært viktig for oss, både på kort sikt, men også i et lengre perspektiv.

Jonsson ber TV 2-sjefen kalle eksperten inn på teppet

Avslo «monsterbud»: – Må klype meg i armen

VIF-Jonsson reagerer også på handlene som ikke ble noe av.

TV 2 kunne onsdag erfare at Molde la inne et bud på ti millioner kroner på Odd-stopper Odin Bjørtuft. Molde-direktør Ole Erik Stavrum bekreftet at de hadde bydd på Bjørtuft, men budet ble avvist.

– Når jeg ser på prisene rundt om i Norge, så må jeg klype meg i armen og si at vi har gjort noen skikkelige kupp, sier Jonsson, og legger til:

– Det viser hvor viktig det er å være i Eliteserien i 2023 med ny rettighetshaver og ekstra penger. Det er jo derfor klubber som Odd og Strømsgodset tør å si nei til monsterbud som nærmest er overpriset.

Jonsson er imidlertid ikke bitter på prisøkningen og endringen i markedet. Han er glad for at det koker i norsk fotball.

– Det er herlig at vi har den «go-en» og trøkket som er i norsk fotball nå, sier VIF-sjefen.

– Folk kommer til å elske om jeg mislykkes

RBK-sjef: – Kunne ikke henge med

Rosenborg følger også med på markedet, men innrømmer at den voldsomme prisendringen i norsk fotball gjorde at de måtte tenke alternativt.

– Prisene på norske spillere er veldig høy, sier Tore Bjørseth Berdal, konstituert daglig leder i Rosenborg.

– Glimt har satt seg selv i en posisjon der de har god økonomi. Vi ser at vi ikke har kunnet henge med på overgangene på norske spillere, men vi er veldig fornøyd med de tre signeringene vi har fått inn.

Rosenborgs sportssjef, Mikael Dorsin, sier at han bryr seg fint lite om hva Glimt holder på med på overgangsmarkedet.

– De får holde på med sitt. Vi vet hva vi vil betale og hva vi leter etter, sier Dorsin, og legger til:

– De har vel kanskje satt en form for en standard. Men ja, det får vi se. Hva Glimt vil gjøre med sine penger, får være opp til dem.