Mikkelsen innrømmer: – Skal ikke legge skjul på at det var litt merkelig

2-0-seier borte mot Fredrikstad var av det oppskriftsmessige slaget for regjerende seriemester Bodø/Glimt.

Men for August Mikkelsen, som ble klar for klubben så sent som 24. mars, ble det en spesiell opplevelse.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det var litt merkelig. Det kjentes fantastisk deilig. De har ryggen min ganske greit. De heier og kjører på.

– Hvordan har den siste uka vært?

– Det har vært hektisk. Men jeg har prøvd og holdt fokus der jeg skal holde fokus, holdt meg unna sosiale medier og det som måtte være. For min del har jeg ikke fått med meg altfor mye. Men jeg har fått med meg at det har vært reaksjoner. Det regner jeg det blir også med en slik overgang.

En annen som scoret mål i Plankebyen, var Fredrik Bjørkan. Venstrebacken stupheadet inn ledelsen i andre omgang.

– Jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket over at ballen lå i nettet. Det tok et par sekunder før jeg skjønte det. Utrolig deilig å starte sesongen på denne måten. Jeg tror dette kan blir en veldig gøy sesong.

Begge Glimt-målene kom etter pause etter en jevn første omgang.

– En hederlig innsats av Fredrikstad for all del, men man merket kvalitetsforskjellen rent teknisk. I det offensive spillet var Bodø/Glimt det klart beste laget, oppsummerte ekspertkommentator Simen Stamsø-Møller.



Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen var ikke fornøyd med det laget hans viste før pause.

– I første omgang inviterte vi dem mer og mer inn i kampen. En god start, så synes jeg de fikk kampen der de ville. Godt organisert, et direkte lag som kriger og står på. I andre omgang ser vi ut som Glimt på en helt annen måte.

Han fortsetter:

– Det er en vanskelig bane å komme til. En god motstander, så utrolig fornøyd med at vi reiser herfra med en okei prestasjon. Endelig holder vi nullen også - det er fint.