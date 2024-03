– Mer fornøyd med fangsten enn fiskeferdighetene

– Jeg kommer fra en fiskerfamilie. Jeg har familie fra Nord-Norge, skryter Viking-trener Morten Jensen, trygt plassert inne i det oppvarmede styrhuset i båten.

– Kom deg ut, du. Helt seriøst. Kom deg ut og hjelp meg, jeg fryser jo allerede, roper trenerkollega Bjarte Lunde Aarsheim, som for lengst har kommet seg frem i baugen i båten og kastet ut snøret.

I frisk bris, regn og lett tåke ble Vikings trenerduo Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim med TV 2 på fisketur på byfjorden ved inngangen til Gandsfjorden utenfor Hillevåg i Stavanger.

Selv om jeg kommer fra en fiskerfamilie, så drar jeg ikke opp fisk hver gang Morten Jensen

Etter å ha ledet serien i september i fjor, ble det til slutt en noe skuffende fjerdeplass for Viking forrige sesong, til tross for at poengfangsten endte på 58 poeng.

Det er forøvrig poengrekord for Viking i Norges øverste divisjon.

– Du lærer hele tiden. Vi har lært masse av kampene vi hadde i Europa, vi har lært masse av det å lede serien, og vi har lært masse av for eksempel den høsten vi avsluttet med i fjor, bedyrer Bjarte Lunde Aarsheim.

– Fotball handler om marginer. Selv om jeg kommer fra en fiskerfamilie, så drar jeg ikke opp fisk hver gang. Slik er det jo i fotballen og, det handler om marginer, poengterer Jensen, før han kaster snøret uti på nytt – uten å få fisk på kroken.

FISKER ETTER GULL: Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Grundig evaluert

Lunde Aarsheim forklarer at avslutningen på forrige sesong, da drømmen om å få gullet på kroken brutalt brast etter en svak avslutning på høstsesongen, er grundig evaluert.

For det ble jo noen skjær i sjøen i innspurten.

– Det er jo et langt svar, sier han, før han bestemmer seg for å fatte seg i sånn noenlunde korthet om Vikings havari da laget tilsynelatende hadde stø kurs mot edelt metall:

Vi fikk noen nøkkelspillere skadet Bjarte Lunde Aarsheim

– Vi fikk noen nøkkelspillere skadet. Så ble det formssvikt på enkelte spillere. Marginene vi hadde med oss i seiersrekken på ti strake tippet den andre veien. Men i evalueringen landet vi på en god Viking-sesong og en dårlig avslutning. Vi satte poengrekord, men fjerdeplass ga ikke Europa. Så sånn sett er vi ikke fornøyd, selv om det var mye positivt vi tar med videre inn i denne sesongen, oppsummerer han.

På overgangsmarkedet så langt har imidlertid ikke de mest kravstore Viking-supporterne vært helt fornøyd med Viking-fangsten foran årets sesong.

Ungguttene Franco Lino (Melbourne Victory, Australia) og Jakob Segadal Hansen (Vidar) er hentet inn, i tillegg til Sønderjyske-toppscoreren Peter Christiansen (24).

FORNØYD: Morten Jensen er fornøyd med fangsten på overgangsmarkedet. Foto: Bjarte Fossfjell

Fornøyd med fangsten

Men den fangsten er Vikings trenerduo mer enn fornøyd med.

– Vi er mer fornøyd med den fangsten en fiskeferdighetene til Bjarte, humrer Morten Jensen og ser bort på sin kollega, før han blir litt mer alvorlig:

– De spillerne som er kommet inn er gode og spennende spillere. Vi er veldig fornøyd, slår han fast.

Vi konsentrerer oss om de spillerne vi har i Viking Bjarte Lunde Aarsheim

Det har imidlertid vært mye skriverier om spillerne Viking ikke fikk napp hos foran årets sesong. Stortalentet Sondre Ørjasæter valgte å gå til Sarpsborg, mens backen Martin Hellan gikk til Brann etter å ha blitt sterkt koblet til Viking gjennom hele vinteren.

– Vi konsentrerer oss om de spillerne vi har i Viking. Som sportslig leder Erik Nevland har sagt mange ganger, spillerlogistikk er en lang prosess. Av og til stemmer det, og av og til stemmer det ikke, sier Lunde Aarsheim, før Jensen skyter inn:

– Det stemmer ikke helt de spillerne som ble nevnt der. Vi skal ikke kommentere så mye rundt spillere som ikke er i Viking, men faren min lærte meg at man ikke skal tro på alt som står i avisene. Det er en viktig læresetning å ha med seg også i fotballen, poengterer han.

SOLGT: David Brekalo, som ble kåret til Eliteseriens beste forsvarsspiller i fjor, er solgt. Foto: Carina Johansen

Solgte to storfisker

Salgene av David Brekalo og Markus Solbakken, som var blåtrøyenes kanskje viktigste og beste spillere forrige sesong, har forlatt den trygge havnen i Viking og skrevet under for henholdsvis Orlando og Sparta Praha.

Det betyr bare at andre spillere får sjansen Bjarte Lunde Aarsheim

De to spillersalgene sørget for at Viking kunne innkassere rundt 35 millioner kroner for Brekalo og om lag 25 millioner kroner for Solbakken.

Men Lunde Aarsheim mener at salgene av de to storfiskene ikke nødvendigvis svekker Viking.

– Det betyr bare at andre spillere får sjansen. Vi har en spennende spiller i Sondre Langås, og på midtbanen har Joe Bell vist svært gode takter. I en fotballhverdag har vi ikke fokus på salgene, men på å utvikle laget og de spillerne vi til enhver tid har. Det er det som er jobben til meg og Morten, poengterer Lunde Aarsheim.

LESER IKKE TABELLTIPS: Morten Jensen bryr seg ikke om tabelltipsene som kommer foran hver sesong. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Advarer mot farlig farvann

At to av forrige sesongs beste spillere har forlatt Viking, har ført til at ekspertene ikke tipper laget fra oljebyen som en av de klareste medaljekandidatene denne sesongen.

Både Jensen og Lunde Aarsheim mener imidlertid tabelltipsene mediene presenterer før sesongen ofte er et skudd for baugen.

Begge har nemlig stor tro på at konkurrentene må belage seg på å bevege seg ut på farlig farvann når Viking er motstander.

Alt tyder på at Molde og Glimt kommer til å knive om å være det beste laget i Norge Morten Jensen

– Vi ønsker å være med i toppen, og målet er å få en europacupplass, det er innen rekkevidde, selv om det kanskje blir fem lag som kommer til å kjempe helt der oppe, varsler Jensen.

To av lagene som garantert kommer til å kjempe om det edleste metallet er Molde og Bodø/Glimt. Det er også Viking-trenerne samstemte i.

– Alt tyder på at Molde og Glimt kommer til å knive om å være det beste laget i Norge, men vi har mulighet til å slå dem på en god Viking-dag, mener Jensen, og får støtte av sin kollega han har delt treneransvaret med i Viking siden 2021:

– Vi må ha fokus på å gjøre Viking til et stabilt topplag, og over tid kan vi og konkurrere på den økonomiske biten mot dem. Ut i Europa, hvert år. Det er der vi ønsker å komme med dette prosjektet jeg og Morten bygger her, konstaterer Lunde Aarsheim.

Vil bli et flaggskip i norsk fotball

– Hva skal til for at Viking kan bli et flaggskip i norsk fotball?

– Det handler om å prestere jevnt over tid. Vi har etablert oss som et av beste lagene, men vi må heve bunnivået vårt og så vet vi at toppnivået vårt er godt nok til å konkurrere mot de beste lagene i Norge. Jeg føler vi er på riktig vei, svarer Jensen, og legger til:

Vi har etablert oss som et av beste lagene Morten Jensen

– Vi ønsker samtidig å fortsette å være oss selv og spille underholdende offensiv fotball. Vi var det tredje mestscorende laget i Eliteserien i fjor. Hovedmålet er å kvalifisere oss til Europa, og så hadde det vært veldig gøy å nå langt i cupen. Det hadde vært utrolig gøy å gi Viking-fansen en Oslo-tur i desember.

Fisketuren nærmer seg slutten, vinden har økt fra frisk bris til kuling i kastene, men før båten venden baugen mot roligere farvann, vil Jensen prøve seg på et siste kast med stangen for å få en fisk på kroken.

Drømmer om edelt metall på kroken

For plutselig kan jo drømmen gå i oppfyllelse.

– I de store ligaene er det som regel de klubbene med de største stallene og med mest penger som vinner igjen og igjen. Men så har du jo Bayer Leverkusen i Tyskland, og Leicester i England, som fikk momentum og tok ligaseieren, minner han om.

Igjen får han full støtte av sin trenerkollega.

– Det er lov å tørre drømme om gullet, konkluderer Lunde Aarsheim, før fisketuren ble avsluttet uten napp hos dem begge i det kalde vestlandsværet.