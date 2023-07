Mens sinte supportere raste, var han vitne til dødsulykke

Sportssjefen måtte be supporterne ta en pust i bakken da han opplevde en grusom ulykke på nært hold.

For én uke siden var FK Haugesunds sportssjef Eirik Opedal på tur til Elfenbenskysten på utkikk etter potensielle signeringer.

Litt tilfeldig endte han opp med å se en treningskamp i forstaden Abobo, i et fattig område. På en slitt kunstgressbane, mot slutten av kampen, ble han vitne til en duell på nært hold.

– Det var en takling, som ikke var alt for voldsom. Men han gikk i bakken, og da ble det voldsom hyling og skriking. Da trodde jeg han tok kragebeinet, sier Opedal til TV 2.



RYSTENDE OPPLEVELSE: Eirik Opedal ble vitne til en fatal ulykke. Foto: Jan Kåre Ness

Fikk dystert budskap

Opedal og kontaktene han dro rundt med sto bare ti meter unna. Han skjønte raskt at det var mer alvorlig.

– Folk strømmet til. Men ingen der var kyndige som visste hva de holdt på med. Det kom aldri helsepersonell eller ambulanse. Det virket som de ga opp og lempet han inn i en privatbil.



Kampen ble avlyst, og Opedal kjørte tilbake til hotellet.

– På veien fikk vi vite at han døde. Dødsårsaken fikk vi aldri vite.



Spilleren som gikk bort var 22 år gammel, og var far til en liten gutt.

Det gjorde et sterkt inntrykk på Opedal.

– Det var ikke kjekt å bevitne. Det er grusomt å se at folk havne i en slik posisjon, når man ser hvor nakne disse landene er. Det var ingen god følelse jeg reiste hjem med, sier Opedal.



Fikk nytt perspektiv da det kokte

I etterkant av hendelsen la han ut et innlegg på Twitter og beskrev opplevelsen.

«Ta en pust i bakken folkens. (...) Perspektiv.», skrev han.



For samme dag haglet det med spørsmål på Twitter til sportssjefen. FKH-spiller Mads Sande var nemlig i Bergen og signerte for Brann på en kontrakt fra 1. januar neste år.

Ta pust i bakken nå folkens. I går var jeg på kamp her i Abobo i Elfenbenkysten. Spiller i duell gikk i bakken. Svelget tungen. Døde på banen 22 år gammel og var pappa til en liten gutt. Ingen ambulanse og ingen medics. Fraktet bort i en privat bil. Perspektiv. @FKHaugesund pic.twitter.com/Y2M8BnSbnl — Eirik Opedal (@opeeir) July 18, 2023

Enkelte av FKHs supportere var rasende etter at Sande stilte opp med Brann-drakt, og uttrykte at de ikke ville se Sande i spill for haugalendingene igjen.

Etter å ha opplevd en dødsulykke, var plutselig ikke Sandes kontroversielle signering like ille lengre.

– I vår lille verden er det dødssynd å gjøre det Mads gjorde. Sammenlignet med vi var oppi betyr det fint lite. Det finnes verre ting i verden.

Sportssjefen la også ut en video fra en tilsynelatende slitt gate, som ikke engang var blant det verste landsbyen hadde å by på.

– Disse menneske har ikke tryggheten som vi har i Norge. Det burde nesten være obligatorisk å reise ned å få inn inntrykkene, sier han.