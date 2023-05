Mener Lillestrøm-spissen bør selges for 85-90 millioner

GULLKALV: Akor Adams har vist seg å være avgjørende for LSK i sesonginnledningen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er ikke noen tvil om at det er interesse rundt Akor Adams, og det har det for så vidt vært lenge. Han har et råpotensiale som vi så da vi hentet ham til klubben og som også andre klubber ser.

Det sier LSKs sportssjef Simon Mesfin i «Spiss Vinkel», TV 2s podkast om norsk fotball.

På spørsmål om hvilke ligaer de interesserte klubbene kommer fra, svarer Lillestrøms sportssjef:



– Det er mange ulike nivåer. Per dags dato er det noe som normalt sett går gjennom agenten, og det er først når det blir blodig alvor at det kommer på mitt kontor. Men jeg har fin kontroll på hva som er der av klubber som titter nærmere på han nå.

Adams er en av de heteste spissene i Eliteserien. Denne sesongen har Lillestrøm-spissen scoret seks mål på seks kamper. I tillegg står han med én målgivende.

Ny rekord?

Men sportssjefen ønsker ikke å si noe om hvor mange millioner de ønsker på bordet for at nigerianeren skal selges.

– Det er vanskelig å si noe om. Man må se hva slags nivå klubbene er på og det er til slutt hva slags prestasjoner spilleren har. Hvis han fortsetter å prestere som han gjør, er det ingen grenser i norsk målestokk for hva han kan gå for til slutt, sier Mesfin.

LSK-TOPP: Simon Mesfin. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Lillestrøms rekordsalg var da Igoh Ogbu ble hentet til Slavia Praha for rundt 20 millioner kroner i vinter.

– Kan det bli ny overgangsrekord?

– For Lillestrøm kan det fort bli det, ja.

Store summer

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah mener 23-åringen bør selges for langt mer enn Ogbu.

– Jeg synes det ville vært en forferdelig skuffelse om han blir solgt for under 50 millioner.

KLAR TALE: Fra TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah. Her i tospann med en annen fotballekspert: Erik Thorstvedt. Foto: Markus Engås / TV 2

Han trekker frem et annet spillersalg, Bodø/Glimts Joel Mvuka. Unggutten skal ha blitt solgt for rundt 70 millioner til franske Lorient, før han ble lånt tilbake til nordlandsklubben.

– Hvorfor i all verden skal han ikke bli solgt for 85-90 millioner da Mvuka ble solgt for 70? spør eksperten.

Oslo 20230515. Akor Jerome Adams på Lillestrøm Herrer trening før kamp 16. mai og cup-finale 20. mai. Foto: Alf Simensen / NTB Foto: Alf Simensen

Etter det TV 2 erfarer var tyske Werder Bremen på tribunen på Skagerak Arena for å studere Adams mot Odd. Foreløpig er ikke interessen konkret.



Da scoret han seiersmålet tre minutter på overtid.

– Adams er en fantastisk fotballspiller og en formidabel spiss, men han er ikke komplett. Den scoringen på overtid er første og reneste touch gjennom hele kampen, sier Amankwah.

Også to andre scoringer har kommet på overtid.



– Det er ofte at overganger til LSK stopper opp fordi Adams har en del å gå på i ballbehandling, nærteknikk og i spillforståelsen. Han har en god del ting han må jobbe med for å bli beskrevet helt der oppe med de heteste salgsobjektene, sier Amankwah.



Unge talenter

Eksperten trekker frem flere spillere som kan sikre store summer i klubbkassa framover.

UNGGUTTER: Moldes Sivert Mannsverk (midten) etter eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Aalesund på Aker Stadion. Mathias Løvik til venstre og Emil Breivik til høyre. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Sivert Mannsverk (Molde), David Møller Wolfe (Brann), Emil Breivik (Molde), Ola Brynhildsen (Molde), Hugo Vetlesen (Bodø/Glimt), Faris Pemi Moumbagna (Bodø/Glimt), Sverre Nypan (Rosenborg) og Solomon Owusu (Odd) blir alle nevnt som hete salgsobjekter.

Flere har tidligere fått bud på seg, men klubbene har avslått.

Vetlesen har blitt jaktet på av nederlandske Feyenoord, som kan dukke opp på nytt i sommer. Brynhildsen har vært ønsket av tyrkiske Trabzonspor, mens AZ Alkmaar er i ferd med å sikre seg Møller Wolfe.

– Mannsverk og Brynhildsen er høyaktuelle i alle vinduer, mener Amankwah.

HET HUGO: Ifølge TV 2s opplysninger la den nederlandske toppklubben Feyenoord inn et gigabud på 55 millioner kroner for Bodø/Glimts diamant tilbake i februar. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Spiss Vinkel» ender på disse tre som Eliteseriens heteste salgsobjekter:

1. Hugo Vetlesen (23 år), Bodø/Glimt

2. Akor Adams (23 år), Lillestrøm

3. Sivert Mannsverk (21 år), Molde

Like utenfor pallen havner Moldes Ola Brynhildsen (24 år).

