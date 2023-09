Mener Grindhaug «mobbes» ut av FKH-jobben

Mandag kom nyheten om at Jostein Grindhaug gir seg som FKH-trener, som både overrasket og sjokkerte flere.

Klubbstyret ønsket at han skulle fortsette, men likevel valgte Grindhaug å gi seg.

– Jostein har tatt beslutning fordi han mener det er det beste for FKH. Resultatene har ikke vært så gode som man håpte på, sier FK Haugesunds styreleder Christoffer Falkeid til TV 2.



Men det kan ligge mer bak avgjørelsen til Grindhaug.

Det mener Ferdinand Krohn Haaland, som har tidligere spilt i FKH, er trener i lokalfotballen på Haugalandet, og kjenner Grindhaug personlig.

Takk til alle de idiotene på Haugalandet som var med på sparke Jostein Grindhaug.



Alle skjønner at en familie ikke klarer en slik belastning over tid.



– Takk til alle idiotene på Haugalandet som var med på å sparke Jostein Grindhaug. Alle skjønner at en familie ikke klarer en slik belastning over tid. «Jos» måtte selvfølgelig prioritere familien her, skriver Haaland på Twitter/X.

TV 2 har vært i kontakt med Haaland, som ikke har hatt anledning til å utdype svarene. Men til TV Haugaland, hvor han er fotballekspert, gikk han dypere til verks.

– Det er selvfølgelig etter påvirkning fra en spillergruppe og en del mobbere på sosiale medier, som sammen med spillergruppen bør ha en flau smak i munnen og skamme seg for måten de har presset Jostein opp i et hjørne, sa han og fortsatte:

– Jeg kan tenke meg at det har vært en stor belastning for Jostein og familien. Han setter laget først, men han har en familie og som har levd under presset de har vært under i det siste.

Han hadde ikke pratet med FKH-treneren etter avgangen da han ga disse sitatene til TV Haugaland.

– Jeg synes det tenderer til en skitten kampanje, noe han ikke fortjener, sa han.

Jostein Grindhaug har ikke vært tilgjengelig for en kommentar.



Har skyldfølelse

Johannes Dale Husebø er fast inventar i Haugesunds Avis-podkasten «Frelst», som handler om FKH. Der har han i lengre tid vært kritisk til Grindhaug, og ymtet frempå at klubben burde gjøre et trenerskifte.

Tidligere leder i FKHs supporterklubb Maakeberget, Arild Flesjå, går langt i antyde mobbing på Twitter/X i podkasten.



– Dere burde være kjempefornøyd nå så fikk «Jos» til å slutte etter uker med mobbing. Der har du gjeng, skrev han.

Husebø tror rollen som meningsbærer i podkasten får enkelte til å rette å pekefingeren mot ham som medskyldig.

– Jeg har skyld i det på den måten at jeg har vært kritisk til spillestilen i en times land podkast som kommer ut ukentlig med fokus på FKH. Jeg har ikke vært ufin eller personlig, men fordi vi snakker så mye om FKH, er det helt umulig å ikke repetere ting, sier Husebø til TV 2.

– Selv om man ikke mobber, så kan gjentakelse også være et problem. Det kan oppleves som mobbing. Og det gjør meg trist og selvransakende.

– Føler du at du har vært med å mobbe Grindhaug ut av klubben?

– Nei, det gjør jeg ikke, svarer Husebø.

Avkreftes av styreleder

I forrige uke skrev Haugesunds Avis om misnøye blant spillerne, som har hatt møter med ledelsen.

Styreleder i FKH Christoffer Falkeid sier det ikke handler om at Grindhaug føler han mobbes ut som er årsaker til avgjørelsen.

– Nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i, sier Falkeid til TV 2.



Han sier jakten på en ny trener er i gang. Det er usikkert hvem som leder laget mot Viking neste lørdag. Det kan bli Grindhaug.

– Det er litt tidlig å si. Vårt mål er å finne en erstatter som blir vår nye hovedtrener. Hvis vi ikke føler vi har funnet den riktige kandidaten til den kampen, så rusher vi ikke det.