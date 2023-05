Mener én ting kan redde Rekdal

PRESSET: Her er Kjetil Rekdal avbildet under en pause på det mye omtalte styremøtet på Lerkendal onsdag ettermiddag. Foto: Joakim Halvorsen

– Ja da, sa Kjetil Rekdal med et lite smil idet han ble tatt imot av pressen med spørsmålet om han fortsatt hadde jobb.

Rosenborg-treneren er under sterkt press. Det etter ni poeng på ni kamper og ramsalt kritikk mot lagets spillestil.

Supportergruppen Kjernen krevde nylig i en uttalelse at både Rekdal og assistenten Geir Frigård blir fjernet fra sine stillinger.

Onsdag deltok duoen på et styremøte på Lerkendal.

– Vi hadde med oss en tydelig presentasjon av hvordan vi trener og ønsker å spille. Jeg tror det var mange som fikk en bekreftelse på at det ligger en veldig god plan der, sier Kjetil Rekdal.

54-åringen fortsetter:

– Det har vi blitt beskyldt for at vi ikke har, og det er helt feil. Men at vi ikke har lyktes så godt med den som vi så gode tendenser til i fjor, er helt riktig.

– Åpenbart

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen avviser at Rekdal og Frigårds posisjon ble diskutert med beskjeden «det var ikke noe krisemøte».

– Hva er det de legger på bordet som gjør at dere er så overbevist om at de bør få fortsette?

– Det er summen av flere ting. Det ene er hvordan de jobber med spillergruppen konsekvent. Noen sier at de ikke har en plan, men det er åpenbart at de har en plan, svarer Gotaas Johnsen.

– Men det er klart at det å ha ambisjoner om hvordan en skal spille versus det du klarer å få til i en spillsekvens, er ikke alltid du oppnår. Så er det å tørre å prøve, da. Og vi har sett tendenser i Bodø/Glimt-kampen og Brann-kampen på at det er mye bra som er i ferd med å skje, og så må det skje mer av det. Det er det vi ønsker, fortsetter styrelederen.

– Er det blitt lagt frem noen krav?

– Nei, ikke noe krav. Kravene er selvfølgelig at vi ønsker å se bedre prestasjoner og høste resultater ut av det. Men noe annet kan vi ikke kreve.

Kommentator: Dette kan redde Rekdal

Adressa-kommentator Birger Løfaldli understreker at det var som forventet at Rekdal får fortsette. Han ser imidlertid for seg at Rosenborg-treneren har noen ubehagelige uker i vente.

– Jeg tolker det sånn at tilliten varer frem til neste kamp. Altså at det har kommet til det stadiet nå der en nedtur i neste kamp er full krise. Og sånn vil det vare. Jeg er veldig i tvil om det er et langvarig prosjekt så langt som det har gått, med Kjernen som har gått ut, all misnøyen som har kommet og med den sportslige svikten, sier Løfaldli.

Han fortsetter:

– Det som kan redde Kjetil Rekdal, er en lang, lang seiersrekke med prestasjoner der det er en tydelig utvikling. Akkurat nå ser det mørkt ut for at det skal skje. Det kan jo snu, men det ser vanskelig ut.

FORTSETTER: Men Adressa-kommentator Birger Løfaldli mener at Kjetil Rekdal lever på lånt tid som Rosenborg-trener. Foto: Joakim Halvorsen

Torsdag er det cupkamp mot 2. divisjonslaget Stjørdals-Blink. Deretter følger ligakamp mot Rekdals gamleklubb, HamKam.

– De tåler ikke å ryke mot Stjørdals-Blink. Så er det en ny skjebnekamp mot HamKam, der de er nødt til å vinne og levere en god prestasjon. Sånn vil det vare relativt lenge, med mindre det blir en lang seiersrekke, mener Adressa-kommentatoren.

– Klubbens største fare

Gotaas Johnsen forteller at Rosenborgs budsjettmål var andreplass denne sesongen, men at det var før mye av spillerstallen forsvant.

– Vi ønsker å klatre lengst mulig og høyst mulig og skal ikke slutte å jage, forsikrer hun.

TILLIT? Cecilie Gotaas Johnsen fikk et drøss av spørsmål om Kjetil Rekdals posisjon onsdag. Her på vei inn til styremøtet, der hun ikke svarte på hvorvidt han kom til å fortsette. Foto: Joakim Halvorsen

Løfaldli er klokkeklar på én ting: At forventningene rundt Rosenborg blir senket på lang sikt.

– Jeg tror det er klubbens absolutt største fare, å senke forventingene sånn at det blir permanent, og sånn at folk her på Brakka blir vant til at Rosenborg er en helt ordinær norsk klubb, som ja, kan kjempe om medalje, men er tilfreds med å være en middelhavsfarer, sier han.

– For å unngå det, må de ta alle grep som er mulig, slår Løfaldli fast.

