Mener dette er godt nytt for Rosenborg i trenerjakten

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror nemlig at signeringen av Ole Selnæs og Ole Sæter kan lokke store navn til Lerkendal i fremtiden.

– Det er et bevis om at de har noe spennende på gang. Han hadde ikke gjort det om han ikke så at det var reelle muligheter her, sier Mathisen om Selnæs-signeringen i «FotballXtra».

– Hva kan det være?

– Det må jo være en plan om at man skal hente enda flere i januar. Han vet at Rosenborg er langt unna Bodø/Glimt, Molde og Viking. Skal Rosenborg tilbake til toppen av norsk fotball, så må de først finne ut av hvem som skal trene laget. Det blir ikke Svein Maalen, det føler jeg meg rimelig trygg på. Jeg vil tro at de i disse møtene (med Sæter og Selnæs), har uttalt at de får på plass en skikkelig stortrener.

TROR PÅ RBK: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ole Sæter, talentfulle Sverre Nypan og Håkon Røsten har nylig forlenget sine kontrakter.

– Signeringene gjør også Rosenborg mer attraktive for en trener: Jeg tror de kan velge trenere på en annen hylle nå, enn før de signerte en ny kontrakt med Sæter og hentet Selnæs. De har også Sverre Nypan, som kommer til å prestere på et høyt nivå så lenge han er der, og så selges han for ganske mye penger. Så blir det spennende å se hvordan Rosenborg forvalter de pengene – de har høye lønninger i Trondheim. Det er et problem å få klubben til å gå i balanse, sier Mathisen.

RBK-spiss Ole Sæter stjal rampelyset etter 1-1-kampen mot Bodø/Glimt, takket være denne videoen:

Klar melding: – Bare et tidsspørsmål

Sportslig leder Micke Dorsin er offensiv og tror trønderne snart kommer seg tilbake til toppen av norsk fotball.

– Vi bør ligge høyere enn det vi gjør nå. Så finnes det ulike årsaker til det. Samtidig så er vi den største klubben. Vi har hatt noen år der vi har hatt det tungt, men jeg føler med alt som er rundt oss, så er det bare et tidsspørsmål før vi kommer tilbake der vi skal være.

Molde 20230416. Sportslig leder/direktør Mikael Dorsin før eliteseriekampen i fotball mellom Molde og Rosenborg på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Han er veldig fornøyd med at viktige brikker har falt på plass allerede.

– Det viser at dette er en fantastisk artig og fin klubb å være i. Og så må vi bli bedre både på og utenfor banen på visse ting.

– Nærmer du deg en ny hovedtrener?

– Vi får se. Vi har hatt en prosess som vi har kjørt en stund og vi er trygge på at vi har gjort en god jobb. Så får vi se fremover om hva det blir til, sier en smilende Dorsin.

Forlater klubben: Slik tror han RBK skal reise seg

Rosenborg har ikke vunnet seriegull siden 2018. Det er lenge for klubben med en av de største budsjettene i Eliteserien.

Også denne sesong er en skuffelse for trønderne, som befinner seg helt nede på en åttendeplass.

Sisteskanse André Hansen kommer med følgende spådom for RBK-fremtiden, som etter alle solemerker skjer uten ham.

– Jeg tror Rosenborg på et eller annet tidspunkt kommer tilbake. Spørsmålet er jo når. Fordi du har så mye i bunn med en by som er sulteforet på fotball.

Lerkendal var fullt opp til randen mot Bodø/Glimt med godt over 21.000 tilskuere.

KOK: Øvre Øst har stilt opp mannsterke denne sesongen. Gigantoppgjøret mot Bodø7Glimt var intet unntak. Foto: Ole Martin Wold

Hansen utdyper:

– Du har en ressurs i historien, som ikke må bli en tvangstrøye. Men en ressurs. Det er mye som ligger i bunn, selv om vi ikke er der med sluttproduktet helt ennå.

– Det jeg håper for Rosenborgs del neste år, er at man klarer å stabilisere seg på et høyere nivå, som gjør at det ikke blir 1-1 mot Bodø/Glimt, rundspilt av Tromsø, en god kamp hjemme mot Aalesund for så å bli rundspilt igjen. Vi kan ikke holde på sånn.